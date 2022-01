IMS Marketing AG

Die GIO CERAMICA GmbH und die Spycher Group Holding AG sind neu gemeinsam unterwegs

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Die GIO CERAMICA GmbH, ein erfolgreicher Plattenlegerbetrieb aus Bern-Liebefeld, schliesst sich der im Baugewerbe stark expandierenden Unternehmensgruppe der Spycher Group Holding AG an.

Liebefeld bei Bern, 15. Dezember 2021: In Zukunft gehen die GIO CERAMICA GmbH und die Spycher Group Holding AG gemeinsame Wege. Die im Baugewerbe stark expandierende Unternehmensgruppe aus Boll nimmt vom aktuellen Besitzer, Gründer und Geschäftsführer Giovanni De Paolis dessen Erfolgsunternehmen GIO CERAMICA GmbH mit der 15-köpfigen Belegschaft in ihre Holdingstruktur auf. Giovanni De Paolis bleibt dem Plattenlegerbetrieb aus dem Berner Liebefeld weiterhin als Geschäftsführer erhalten.

Die Spycher Group hält Tochtergesellschaften und Beteiligungen in der Baubranche, in der Kommunikation sowie in der Tourismusbranche. Die Strategie der Spycher Group ist es, getreu dem Motto «viribus unitis» (lat. «mit vereinten Kräften») innerhalb der Gruppenstruktur jeder einzelnen Unternehmung noch mehr Synergien und zusätzliche Fachkompetenzen zu bieten und gemeinsam bestehende und neue Kundengruppen zu bedienen.

Ideale Partner

Weiterentwicklung und Wachstum sind seit der Gründung der GIO CERAMICA GmbH Begriffe, welche für Giovanni De Paolis eine zentrale Bedeutung haben: Für den Geschäftsführer ist es wichtig, sich mit seinem Unternehmen stets nach vorne zu bewegen und nicht stehen zu bleiben. Deshalb traf er vor einiger Zeit den Entschluss, nach einem geeigneten Partner zu suchen, welcher ihm dabei helfen kann, sein Unternehmen weiterzuentwickeln. Giovanni De Paolis wurde fündig: «Die Partnerschaft mit der Spycher Group ist für mich absolut die richtige Entscheidung. Die Vision und das Gesamtkonzept der Unternehmensgruppe harmoniert perfekt mit unserer Strategie und ermöglicht uns, unsere Unternehmung optimal auf die Zukunft vorzubereiten», freut sich Giovanni De Paolis. «Die GIO CERAMICA GmbH ergänzt unser Unternehmensportfolio perfekt – denn was braucht es bei jeder neuen Küche? Was braucht es bei Brand- und Wasserschäden? Klar, die Zusammenarbeit mit einem Plattenlegerunternehmen», ergänzt Matthias Spycher. Die GIO CERAMICA GmbH besitze zudem nicht nur viel Fachwissen und Kompetenzen, sondern sie vertrete auch die gleichen Werte und das unternehmerische Denken. «Das macht sie zu einem idealen Partner für unsere Unternehmensgruppe», betont Matthias Spycher.

Seit der Firmengründung im Jahr 2005 konnte die kontinuierlich wachsende Crew der GIO CERAMICA GmbH ihre Kernkompetenzen in folgenden Gebieten vertiefen und ausbauen: Komplettsanierungen im Innen- und Aussenbereich, Keramische Wand- und Bodenbeläge, Natursteine, Mosaike, Küchen und Badezimmer (Neu- und Umbau), Abdichtungen unter Wand- und Bodenbelägen, Fugenabdichtungen, Rapid-Unterlagsböden, Planungen und Unterhaltsarbeiten.

GIO CERAMICA GmbH

Die Unternehmung GIO CERAMICA GmbH wurde 2005 von Giovanni De Paolis als Einzelfirma gegründet. Der einstige Ein-Mann-Plattenlegerbetrieb wurde dank grosser Nachfrage 2011 in eine GmbH umgewandelt und verfügt heute mit 15 Mitarbeitenden über ein erfahrenes Team, welches stets beste Qualität liefert und eine hohe Kundenzufriedenheit anstrebt und erreicht. Das Unternehmen bietet Plattenlegerarbeiten von der Planung bis zur Umsetzung. gioceramica.ch

Die Spycher Group Holding AG

Die Spycher Group hält Tochtergesellschaften und Beteiligungen in der Baubranche, in der Kommunikation sowie in der Tourismusbranche. Im Baugewerbe sind dies die Maler Pfister AG, die Intertapis AG, die Fritschi Fensterbau AG, die Akzent Küchen GmbH und neu die GIO CERAMICA GmbH. Zum Bereich Kommunikation gehören Werbehorst und Witschi + Partner AG. Im Tourismus ist es die Belpmoos Reisen AG. spychergroup.ch

Pressestelle Spycher Group Holding AG

IMS Marketing AG; Dominik Rothenbühler, Dominik.rothenbuehler@ims-marketing.ch , 079 262 66 60, Gartenstadtstrasse 17, 3098 Köniz, ims-marketing.ch.