Die nachhaltigste Schallzahnbürste der Welt für die nächste Generation

Neues Jahr, neue Vorsätze: Mehr Sport treiben, einen gesünderen Lifestyle, mehr Zeit für sich, bewusster und nachhaltiger leben. Das sind wohl die Spitzenreiter auf der Liste der guten Vorsätze fürs neue Jahr. happybrush deckt mit der nachhaltigsten Schallzahnbürste der Welt gleich mehrere davon ab.

Gesundheit und Wohlbefinden kommen nicht nur von Sport und ausgewogener Ernährung; Mundgesundheit ist ein wichtiger Aspekt für ganzheitliches Well-being. Eine Wechselwirkung zwischen Mundhygiene und Gesundheit ist schon länger bekannt und ein ganzheitliches Mundpflegeritual ist bei einem gesunden Lebensstil nicht mehr wegzudenken.

happybrush deckt mit einem breiten Sortiment von verschiedenen Zahnbürsten und Mundpflegeprodukten jedes Bedürfnis ab: Von elektrischen Schallzahnbürsten, Bürsten mit rotierendem Kopf über verschiedene Zahnpasten, Mundspülungen, bis hin zu Zahnseide und Zahnputztabs.

FRÜH ÜBT SICH – MIT DEN MINIONS

happybrush motiviert bereits die Kleinsten spielerisch zum Zähneputzen: Ihre Juniorlinie wird von niemand geringerem als den lustigen und tollpatschigen Minions gefeatured. Die «SuperBanana» Zahnpasta kommt – wie könnte es anders sein – im erfrischenden Bananen-Minz-Geschmack daher. Neben Handzahnbürsten ist auch eine Kinder-Schall-Zahnbürste im klassischen «minions-gelb» ganz neu in der Schweiz erhältlich. Damit hat die nächste Generation mehr Spass beim Zähneputzen – und das erst noch klimaneutral.

NACHHALTIGKEIT IN DER DNA

Mit happybrush werden jedoch nicht nur die gesundheitlichen Aspekte bedient. Ein Grundpfeiler in der Philosophie von happybrush ist die Nachhaltigkeit. Bei der Herstellung der Geräte, Zahnpasta-Tuben und Verpackungen verwendet happybrush wo immer möglich nachwachsende Rohstoffe und recycelte Materialien. Nachhaltigkeit bedeutet jedoch auch, die Lieferwege möglichst kurz zu halten. Deshalb produziert happybrush den grössten Teil in Deutschland. Die Filamente der Zahnbürsten werden beispielsweise in Heidelberg fabriziert, die Zahnpasta und deren Tube in Dresden, der Travelbag und die Zahnpastaverpackung in Berlin.

GESUNDHEIT RUND UM DEN GLOBUS

Sauberes Wasser ist eine Grundvoraussetzung, um gesund zu bleiben. happybrush als Marke mit einem hohen sozialen Verantwortungsgefühl, setzt sich deshalb seit der Gründung 2016 für sauberes Trinkwasser rund um den Globus ein. Während das Unternehmen anfangs mit der bekannten NGO «Viva con agua» kollaborierten, gründete happybrush 2019 eine eigene Initiative #brushforwater und ermöglichte damit bislang die Aufbereitung von 275 Millionen Liter Trinkwasser. Diese Menge kann bis zu 37'000 Menschen für ein Jahr mit sauberem Wasser versorgen.

ÜBER HAPPYBRUSH happybrush ist ein modernes, nachhaltiges OralCare-Unternehmen mit Sitz in München. Mit über fünf Millionen verkauften Produkten und vielen renommierten Auszeichnungen und Testsiegen bringt das junge Unternehmen frischen Wind in die Mundpflegebranche. Die Produkte sind auf www.happybrush.ch und in ausgewählten Coop-Filialen erhältlich.

