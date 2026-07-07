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CFO Mathias Thurneysen verlässt die Finanzbranche

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CFO Mathias Thurneysen verlässt die Finanzbranche

Mathias Thurneysen wird nach 14 Jahren bei der Bank WIR auf den 1. Januar 2027 zur Christoph Merian Stiftung in Basel wechseln. Die lange Vorlaufzeit ermöglicht der Genossenschaftsbank eine sorgfältige Evaluation seiner Nachfolge.

Basel, 7. Juli 2026 | Mathias Thurneysen verlässt nach 14 Jahren, davon 7 Jahre als Finanzchef, die Bank WIR und wird zum 1. Januar 2027 bei der ebenfalls in Basel ansässigen Christoph Merian Stiftung (CMS) Leiter Finanzen und Mitglied der Geschäftsleitung.

CEO Matthias Pfeifer bedauert den bevorstehenden Abgang sehr: «Mathias hat nicht nur dank seiner exzellenten Finanzexpertise und seines grossen Engagements, sondern insbesondere auch als Mensch wesentlich zum Erfolg der Bank WIR beigetragen.»

«Es ist ein Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge», sagt Thurneysen, «aber die neue Aufgabe bei der CMS ist für mich eine Herzensangelegenheit und einmalige Chance, ausserhalb der Finanzbranche spannende und höchste relevante Themen mitzugestalten.» Die gemeinnützige, öffentlich-rechtliche Stiftung engagiert sich für die Förderung des Wohls der Menschen in Basel und die Erhaltung und Gestaltung einer für alle lebenswerten Stadt.

Die Evaluation der Nachfolge bei der Bank WIR wurde gestartet. «Die lange Vorlaufzeit bis Ende Jahr erlaubt es uns, die bestmögliche Lösung für unsere Genossenschaftsbank zu finden», so Pfeifer.

Bank WIR Volker Strohm Leiter Corporate Communication | Mediensprecher medien@wir.ch T 061 277 92 27