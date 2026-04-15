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Frühling ist Genusszeit im Südtiroler Eisacktal

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Klausen (ots)

Der „Genussfrühling“ in der Region Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders entfaltet vom 2. Mai bis 7. Juni 2026 ein Programm, das Bewegung mit Kulinarik und Weinkultur vereint. Ein Geheimtipp für Genießer, die Qualität und Natur pur suchen.

Es ist die Zeit der Entschleunigung an Kraftorten wie Kloster Säben oder dem Latzfonser Kreuz, genauso wie für Aktive, denn das Wanderprogramm setzt auf Tiefe statt nur auf Distanz. Ob botanische Exkursionen zur Latschenkiefer oder ausgedehnte Touren durch die Zwetschkenblüte, die klare Frühlingsluft und die Landschaft rund um Klausen sowie die Villanderer Alm bieten die ideale Kulisse für körperliche Regeneration unter freiem Himmel.

Exklusive Termine für Weinkenner und Kulinarik-Freunde:

02.05.26 | Kräutermarkt Feldthurns: Dieser Tag ist den Kräutern gewidmet, dem natürlichen Heilmittel für Geist und Körper. Alpine Heilkunst, Musik, Tradition, Brauchtum und Kulinarik verschmelzen zu einem erlebnisreichen Event.

Dieser Tag ist den Kräutern gewidmet, dem natürlichen Heilmittel für Geist und Körper. Alpine Heilkunst, Musik, Tradition, Brauchtum und Kulinarik verschmelzen zu einem erlebnisreichen Event. 09.05.26 | „Ban Winzer“: Ein Muss für Liebhaber der Südtiroler Weine. Die Winzer öffnen ihre Tore für private Einblicke und Degustationen direkt am Ursprung – bequem vernetzt durch einen Shuttle-Dienst.

Ein Muss für Liebhaber der Südtiroler Weine. Die Winzer öffnen ihre Tore für private Einblicke und Degustationen direkt am Ursprung – bequem vernetzt durch einen Shuttle-Dienst. 05.06.26 | „SABIONA26“: Das Weißwein-Festival im Kapuzinergarten von Klausen bildet das elegante Finale. Hier lassen sich Charakterweine der Region in stimmungsvollem Ambiente und kulinarischer Begleitung erleben.

Erleben Sie einen Frühling voller Nuancen, geprägt von ehrlicher Gastfreundschaft und der puren Lust an Südtiroler Qualität und Geschmack. www.klausen.it/genussfruehling