Fundamenta Group

Medienmitteilung per 1.2.2022: Stefano Sanna erweitert die Geschäftsleitung der Fundamenta Group (Schweiz) AG

Bild-Infos

Download

2 Dokumente

Die Fundamenta Group (Schweiz) AG erweitert ihre Geschäftsleitung mit Stefano Sanna, Global Head Investor Relations. Die Berufung per 1. Februar 2022 unterstreicht die Bedeutung, die das Unternehmen den Beziehungen mit bestehenden und potenziellen Anlegern beimisst.

Stefano Sanna (1973) hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Bank-, Finanz- und Immobilienbranche und ist seit 2012 für die Fundamenta Group tätig, in seiner derzeitigen Funktion als Global Head Investor Relations. Er zeichnet sich aus durch eine langjährige nationale und internationale Erfahrung im Vertrieb sowie in der Betreuung von institutionellen Kunden und ist mit deren spezifischen Bedürfnissen bestens vertraut.

"Stefano Sanna kennt die vielfältigen Anforderungen und die hohen Ansprüche der Investoren aus dem Effeff", kommentiert CEO Daniel Kuster und ergänzt: "Nun wollen wir unsere Beratungsleistungen und Anlagelösungen noch gezielter und flexibler auf die Kundenbedürfnisse ausrichten und neue Trends frühzeitig erkennen. Die Berufung von Stefano Sanna in die Geschäftsleitung ist Ausdruck dieser Zielsetzung.

"Der Ausbau und die Vertiefung der Beziehungen zu Investoren in der Schweiz wie auch im Ausland gehören neben der Verantwortung für die Weiter-entwicklungen der IR-Teams in der Schweiz und in Deutschland zu den Kernaufgaben von Stefano Sanna. In beiden Ländern wurden die Strukturen in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut.

Kontakt

Daniel Kuster, Chief Executive Officer, Fundamenta Group (Schweiz) AG

daniel.kuster@fundamentagroup.com | T:+41 41 444 22 22

Über Fundamenta Group

Die Fundamenta Group ist ein unabhängiger Schweizer Immobilien-Investment- und Asset-Manager. Das Unternehmen betreut mit rund 60 ExpertInnen kollektive Anlagegefässe und berät institutionelle und private Immobilieneigentümer entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilien. Dabei bietet die Fundamenta Group ihren Kunden integrale Asset-Management-Leistungen und mass-geschneiderte Lösungen: von der Akquisition über die Immobilienentwicklung bis hin zur Objekt- und Portfoliobewirtschaftung. Über einen ganzheitlichen Managementansatz und der gelebten Bestellerkompetenz setzt das Unternehmen seine Expertise gezielt ein, um nachhaltige Werte zu schaffen. Die Fundamenta Group verwaltet in der Schweiz und in Deutschland ein Immobilienvermögen von rund CHF 3.2 Milliarden.

www.fundamentagroup.com

Fundamenta Group (Schweiz) AG Poststrasse 4a, CH-6300 Zug, T +41 41 444 22 22

Kontakt Daniel Kuster, CEO , daniel.kuster@fundamentagroup.com20david.garcia@fundamentagroup.com"/>