Medienmitteilung vom 25.8.2021: Änderungen in der Geschäftsleitung der Fundamenta Group (Schweiz) AG

Änderungen in der Geschäftsleitung der Fundamenta Group (Schweiz) AG

Marcel Schaad (43), bisher für die Swiss Prime Site Immobilien AG tätig, wird per 1. November 2021 den neuen Bereich Acquisition & Investment Solutions leiten. Neuer CFO wird per 1. Januar 2022 Christian Gätzi (41), bisher Manager Corporate Development der Fundamenta Group (Schweiz) AG. Die beiden neuen Mitglieder der Geschäftsleitung rücken an die Stelle von Hans-Peter Gehrig (55), Leiter Einkauf Immobilien, und CFO Thomas Hiestand (56), die mit dem Unter­nehmen künftig als Beiräte verbunden bleiben.

Im Sinne einer geordneten Nachfolgeplanung richtet die Fundamenta Group (Schweiz) AG ihre Führungskapazitäten neu aus. Die beiden Geschäftsleitungsmitglieder und Partner Hans-Peter Gehrig, Leiter Einkauf Immobilien, und Thomas Hiestand, CFO, legen ihre operativen Tätigkeiten nieder und stehen dem Unternehmen in Zukunft als Beiräte zur Verfügung. Hans-Peter Gehrig und Thomas Hiestand haben in den vergangenen zehn Jahren einen wichtigen Beitrag zum starken und profitablen Wachstum der Fundamenta Group geleistet. Sie werden bis zur Übergabe an ihre Nachfolger weiterhin verantwortlich für ihre Aufgabenbereiche zeichnen und einen reibungslosen Übergang sicherstellen.

Marcel Schaad Leiter des neuen Bereichs Acquisition & Investment Solutions

Marcel Schaad (43) wird per 1. November 2021 den Bereich Acquisition & Investment Solutions als Mitglied der Geschäftsleitung leiten. Er rapportiert direkt an Daniel Kuster, Chief Executive Officer der Fundamenta Group. In der neu geschaffenen Funktion ist es seine Aufgabe, das Netzwerk mit Fokus auf Immobilienentwicklungen und kommerzielle Nutzungen auszubauen. Zugleich soll das Leistungsangebot für institutionelle und private Immobilieneigentümer erweitert werden.

Marcel Schaad stiess 2013 zur Swiss Prime Site Immobilien AG, wo er zuletzt als Head Acquisition & Sales sowie Mitglied der Geschäftsleitung tätig war. Zuvor war er als Rechtsanwalt in verschiedenen Wirtschaftsanwaltskanzleien tätig, u.a. bei Bär & Karrer sowie Baker McKenzie. Marcel Schaad ist ein profunder und erfahrener Kenner des schweizerischen Immobilienmarkts. Er hat sich zum Master of Advanced Studies (MAS) in Real Estate am Curem der Universität Zürich weitergebildet und verfügt über ein Leadership Zertifikat CAS HSG der Universität St. Gallen.

Andreas Kohlbrenner (50), der seit 2012 gemeinsam mit Hans-Peter Gehrig den Bereich Immobilieneinkauf erfolgreich aufgebaut und umsichtig weiterentwickelt hat, wird zum Head Acquisition befördert. Er wird im Bereich von Marcel Schaad für die Führung und den weiteren Ausbau des bestehenden Einkaufsteams verantwortlich sein.

Christian Gätzi neuer CFO

Nachfolger von Thomas Hiestand wird per 1. Januar 2022 Christian Gätzi, zurzeit noch Manager Corporate Development der Fundamenta Group. Er war zuvor über zwölf Jahre bei der IFBC AG tätig, zuletzt als Partner. In diesem Beratungsunternehmen mit den Schwerpunkten Corporate Finance und M&A, Performance Management, Financial Risk Management sowie IFRS-Advisory erwarb er eine umfassende Expertise in den Bereichen der finanziellen Unternehmensführung. Zuvor war er in verschiedenen Funktionen bei der UBS im In- und Ausland tätig. Er schloss sein Studium an der Universität Zürich im Bereich Finance (lic.oec.publ.) ab und bildete sich zum Chartered Financial Analyst (CFA) weiter.

Im Zeichen der Kontinuität

"Wenn es uns in den letzten zehn Jahren gelungen ist, die Fundamenta Group als einen führenden unabhängigen Immobilien-Investment- und Asset-Manager im Schweizer Markt zu etablieren, ist das wesentlich auch der Verdienst von Hans-Peter Gehrig und Thomas Hiestand. Dafür möchte ich ihnen im Namen des ganzen Teams unsere höchste Wertschätzung ausdrücken und unseren grössten Dank aussprechen", sagt Daniel Kuster, CEO der Fundamenta Group. "Ich freue mich, dass die beiden langjährigen Weggefährten sich als Beiräte zur Verfügung stellen, so dass wir weiterhin von ihrer Expertise und Erfahrung profitieren werden."

Gleichzeitig zeigt sich Daniel Kuster sehr erfreut, dass mit Marcel Schaad ein herausragender Immobilienprofi mit einem beeindruckenden Erfolgsausweis gewonnen werden konnte. Bezogen auf Christian Gätzi erklärt Daniel Kuster: "Eine besondere Freude ist die Tatsache, dass wir die Position des CFO mit einer Persönlichkeit aus den eigenen Reihen besetzen können."

Die neue Geschäftsleitung der Fundamenta Group (Schweiz) AG setzt sich per 1. Januar 2022 wie folgt zusammen:

Daniel Kuster, CEO

Ricardo Ferreira, CIO

Christian Gätzi, CFO

Marcel Schaad, Head Acquisition & Investment Solutions

Fundamenta Group

Die Fundamenta Group ist ein unabhängiger Schweizer Immobilien-Investment- und Asset-Manager. Das Unternehmen betreut mit rund 60 ExpertInnen kollektive Anlagegefässe und berät institutionelle und private Immobilieneigentümer entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilien. Dabei bietet die Fundamenta Group ihren Kunden integrale Asset-Management-Leistungen und massgeschneiderte Lösungen: von der Akquisition über die Immobilienentwicklung bis hin zur Objekt- und Portfoliobewirtschaftung. Über einen ganzheitlichen Managementansatz und der gelebten Bestellerkompetenz setzt das Unternehmen seine Expertise gezielt ein, um nachhaltige Werte zu schaffen. Die Fundamenta Group verwaltet in der Schweiz und in Deutschland ein Immobilienvermögen von rund CHF 3.2 Milliarden.

Fundamenta Group (Schweiz) AG Poststrasse 4a, CH-6300 Zug, T +41 41 444 22 22

