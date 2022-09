World Health Summit

Bundeskanzler Scholz, WHO-Generaldirektor Tedros, zahlreiche internationale Minister:innen beim World Health Summit 2022

Akkreditierung geöffnet für das weltweit führende Treffen für globale Gesundheit

Der World Health Summit und die Weltgesundheitsorganisation WHO laden gemeinsam zum weltweit führenden Treffen für globale Gesundheit ein. Auf der Agenda stehen Themen wie Klimawandel und Gesundheit, Pandemievorsorge, digitale Transformation und nachhaltige Gesundheitssysteme für die Welt. Dafür bringt der World Health Summit 2022 vom 16. bis 18. Oktober in Berlin die bedeutendsten Köpfe aus dem Bereich Global Health aus allen Regionen der Welt zusammen: Unter anderem zahlreiche Minister:innen und Staatsoberhäupter, Top-Wissenschaftler:innen sowie hochrangige Vertreter:innen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

Unter dem Motto „Making the Choice for Health“ beraten auf dem World Health Summit 2022 drei Tage lang über 300 Sprecher:innen in rund 60 Sessions neue Strategien und stellen die Weichen für eine gesündere Zukunft. Bei der Eröffnungsveranstaltung am Sonntag, den 16. Oktober um 18:00 Uhr sprechen unter anderem Bundeskanzler Scholz, Senegals Präsident Sall und WHO-Generaldirektor Tedros.

Zentrale Themen 2022:

Investment for Health and Well-Being

Climate Change and Planetary Health

Architecture for Pandemic Preparedness

Digital Transformation for Health

Food Systems for Health

Health Systems Resilience and Equity

Global Health for Peace

Mehr zum Programm

Das gesamte Programm ist ohne vorherige Registrierung digital frei verfügbar. Die Zoom-Links finden Sie während des WHS 2022 auf www.worldhealthsummit.org

Sprecher:innen 2022 (unter anderem):

Olaf Scholz, Federal Chancellor, Germany

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, World Health Organization (WHO)

Emmanuel Macron, President, France

Macky Sall, President, Senegal & Chairperson, African Union

Karl Lauterbach, Federal Minister of Health, Germany

Svenja Schulze, Federal Minister of Economic Cooperation and Development, Germany

Bettina Stark-Watzinger, Federal Minister of Education and Research, Germany

Steffi Lemke, Federal Minister for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection, Germany

Wilhelmina S. Jallah, Minister of Health, Liberia

Ellen Johnson Sirleaf, Former President, Liberia & Co-Chair of the Advisory Board of “Our Common Agenda,” United Nations

Stella Kyriakides, Commissioner for Health and Food Safety, European Commission

Akinwumi Adesina, President, African Development Bank Group

Awa Marie Coll-Seck, Minister of State to the President, Senegal

Christos Christou, International President, Doctors Without Borders

Heyo K. Kroemer, CEO, Charité – Universitätsmedizin Berlin

Ayoade Alakija, Special Envoy for the Access to COVID-19 Tools Accelerator, World Health Organization (WHO)

Seth Berkley, CEO, Gavi, the Vaccine Alliance

Jeremy Farrar, Director, Wellcome Trust

Marco Lambertini, Director-General, World Wildlife Fund (WWF) International

Eckart von Hirschhausen, Physician and Comedian

Mehr zu Sprecher:innen

Der WHS 2022 ist der erste gemeinsame World Health Summit mit der WHO und steht unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ziele des WHS 2022: Innovative Lösungen zur Verbesserung der globalen Gesundheit finden, globale Gesundheit als zentrales politisches Thema implementieren und die globale Gesundheitsdebatte im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele vorantreiben: SDG 17 "Partnership for the Goals".

World Health Summit

16.-18. Oktober, 2022

Hotel Berlin Central District

Stauffenbergstraße 26

Berlin, Germany & Digital

