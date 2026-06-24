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Haus Bernarda eröffnet am 1. Juli 2026

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Haus Bernarda eröffnet am 1. Juli 2026

Am 1. Juli 2026 eröffnet Viva Luzern das Haus Bernarda. Mit 19 altersgerechten Wohnungen mit Services schafft Viva Luzern zusätzlichen Wohnraum für ältere Menschen, die selbstständig wohnen und gleichzeitig bedarfsgerechte Unterstützung benötigen. Für Mietinteressierte stehen derzeit noch freie Wohnungen zur Verfügung.

Mehr als 70 Prozent der Luzernerinnen und Luzerner zwischen 85 und 94 Jahren leben im eigenen Haushalt. Die Bevölkerung wünscht sich zunehmend auch im hohen Alter möglichst lange in den heimischen vier Wänden zu leben oder in eine ähnliche Infrastruktur umzuziehen. Der Ausbau von Wohnen mit Services ist die strategische Antwort von Viva Luzern auf dieses Bedürfnis und damit wichtiger Baustein in der lückenlosen Versorgung der älteren Bevölkerung der Stadt Luzern.

Viva Luzern erweitert Angebot für selbstbestimmtes Wohnen im Alter

Am 1. Juli 2026 nimmt Viva Luzern das Haus Bernarda an der Schweizerhausstrasse 6 in 6006 Luzern offiziell in Betrieb. Mit der Eröffnung reagiert Viva Luzern auf die steigende Nachfrage nach altersgerechten Wohnformen in der Stadt Luzern. Im Haus Bernarda sind 18 moderne 2.5-Zimmer-Wohnungen sowie eine 3.5-Zimmer-Wohnung entstanden. Die Mieterinnen und Mieter führen selbstständig den Wohnalltag und können bei Bedarf zusätzliche Dienstleistungen vom angrenzenden Alterszentrum Viva Luzern Dreilinden wie Wohnungsreinigung oder Wäscheservice in Anspruch nehmen. «Mit dem Haus Bernarda ermöglichen wir älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben in einem sicheren Umfeld», sagt Andrea Wanner, Geschäftsführerin von Viva Luzern.

Viva Luzern hat die Liegenschaft angrenzend an Viva Luzern Dreilinden im Jahr 2022 von den Schwestern vom Heiligen Kreuz Menzingen übernommen und während eineinhalb Jahren umfassend saniert. Der Umbau wurde von a4 architekten gmbh Kriens geplant und umgesetzt. Das Gebäude fügt sich harmonisch in das bestehende Ensemble im Dreilinden-Quartier ein und verbindet den Charakter des historischen Hauses mit den Anforderungen an modernes Wohnen im Alter. So sind alle Wohnungen sowie der Garten rollstuhlgängig. Ein Notrufsystem ist integriert.

Freie Wohnungen und Besichtigungstermine

Aktuell sind noch Wohnungen verfügbar. Mietinteressierte können das Haus Bernarda am 6. oder 21. August 2026 jeweils von 14.00 bis 15.30 Uhr besichtigen. Die Anmeldung erfolgt online oder telefonisch über 041 612 70 00. Details zu allen Wohnungen sind ebenfalls online zu finden.

Medienkontakt

Alexandra Lergier, Mitarbeiterin Kommunikation und Marketing 041 612 70 18, alexandra.lergier@vivaluzern.ch

Viva Luzern

Mit rund 810 Bewohnerinnen und Bewohnern in fünf Betagtenzentren ist Viva Luzern die führende Anbieterin von Langzeitpflege in der Zentralschweiz. Zu Viva Luzern gehören die Betagtenzentren Dreilinden, Eichhof, Rosenberg, Staffelnhof, Wesemlin und Tribschen sowie Angebote für das Wohnen mit Dienstleistungen und das Events und Catering. Wir beschäftigen rund 1160 Mitarbeitende, die sich für eine hochwertige Pflege und Betreuung einsetzen und für ein wohnliches Klima sorgen. Viva Luzern ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft im Eigentum der Stadt Luzern.

Viva Luzern ist «im Alter zuhause». Älteren und pflegebedürftigen Menschen geben wir Sicherheit und Geborgenheit – mit einer bedarfsgerechten Pflege und hoher Wahlfreiheit.