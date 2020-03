viva luzern

Medienmitteilung: Viva Luzern schränkt Zugang zu den Betagtenzentren weiter ein

Der Bundesrat hat die Massnahmen gegen das Coronavirus verschärft. In der Konsequenz schränkt Viva Luzern den Zugang zu den Betagtenzentren weiter ein. Besuche durch Angehörige sind nur noch in Ausnahmefällen möglich.

Die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner steht für Viva Luzern an erster Stelle. Insbesondere Personen ab 65 Jahren haben bei einer Infektion mit dem Coronavirus das erhöhte Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs. Die per sofort getroffenen Massnahmen dienen dem Schutz dieser besonders vulnerablen Bevölkerungsgruppe und gelten für die Betagtenzentren Viva Luzern Eichhof, Dreilinden, Staffelnhof, Rosenberg und Wesemlin Tribschen:

- Angehörige sind angehalten, ihre Lieben im Betagtenzentrum telefonisch oder per Brief zu kontaktieren. Persönliche Besuche durch Angehörige sind nur noch in Ausnahmefällen (z. B. Zustandsverschlechterung von Bewohnenden oder besondere Umstände) und in Rücksprache mit der Betriebsleitung des jeweiligen Betagtenzentrums möglich. - Bis auf Widerruf finden keine öffentlichen Veranstaltungen in den Räumlichkeiten von Viva Luzern statt. - Die Restaurants in den Betagtenzentren von Viva Luzern sind bis auf Widerruf für Externe nicht zugänglich.

Kurzfristige Änderungen aufgrund der aktuellen Kommunikation durch den Bund, den Kanton Luzern und der Stadt Luzern sind jederzeit möglich.

