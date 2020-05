Suvoda LLC

Suvoda IRT startet API-Integration mit Veeva Vault EDC

Conshohocken, Pennsylvania (ots/PRNewswire)

Suvoda LLC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2808208-1&h=100093461&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2808208-1%26h%3D3557347029%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.suvoda.com%252F%26a%3DSuvoda%2BLLC&a=Suvoda+LLC) , ein SaaS-Anbieter von Interactive Response Technology (IRT) für die Randomisierung klinischer Studien und das Management der Arzneimittelversorgungskette, hat offiziell seine Integration in das Clinical Data Management System (CDMS) von Veeva Systems (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2808208-1&h=4139435972&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2808208-1%26h%3D4068427552%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.veeva.com%252F%26a%3DVeeva%2BSystems%2527&a=Veeva+Systems) gestartet. Diese Integration von IRT und Electronic Data Capture (EDC) bietet Studienteams in der Biotechnologie und Pharmazie einen nahtlosen Datenfluss zwischen zwei erstklassigen Softwarelösungen. Die Integration wurde entwickelt, um komplexe klinische Studienprozesse zu rationalisieren und zu optimieren.

Der Markt weist einen entscheidenden Bedarf auf, Prozesse, die in getrennten Systemen ablaufen, zu vereinheitlichen. Diese Integration bietet den Kunden die Bequemlichkeit und Effizienz einer einzigen Lösung, ohne die fortschrittliche Funktionalität führender Einzelsysteme zu opfern. Darüber hinaus wird für Studienteams das Risiko menschlicher Fehler vermieden, die mit der manuellen Datenduplizierung einhergehen.

Die Zusammenarbeit zwischen Suvoda und Veeva hat sich bereits für eine von Cara Therapeutics durchgeführte randomisierte, doppelblinde Phase-II-Studie als vorteilhaft erwiesen. "Das gemeinsame Arbeiten mit diesen beiden Unternehmen hat auf jeder Ebene für Unkompliziertheit gesorgt, die manuelle Dateneingabe beseitigt und allen an unserem Programm beteiligten Interessengruppen Kohäsion gebracht", sagte Dr. Catherine Munera, Leiterin der Biometrie bei Cara.

Seit der Ankündigung der Partnerschaft im September 2019 haben die Produktteams von Suvoda und Veeva gemeinsam an der Entwicklung und Bereitstellung einer rationalisierten Lösung mit vorhersehbaren Implementierungen gearbeitet. "Gemeinsam schaffen unsere branchenbesten Lösungen operative Effizienz, verbessern die Qualität der Studiendaten und ermöglichen es den Sponsoren, Komplexität einfach zu bewältigen", sagte Jagath Wanninayake, President und CEO von Suvoda.

"Unternehmen brauchen heute bei der Durchführung klinischer Studien mehr Flexibilität. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Suvoda, um eine Integration zu schaffen, die die betriebliche Flexibilität verbessert und eine stärkere Automatisierung der traditionell manuellen Aufgaben unterstützt", fügte Richard Young, VP Vault CDMS von Veeva, hinzu.

Um weitere Informationen über die Integration anzufordern, klicken Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2808208-1&h=3695421012&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2808208-1%26h%3D3844150630%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.suvoda.com%252Fsuvoda-veeva-request-info%26a%3Dclick%2Bhere&a=klicken+Sie+hier) .

Informationen zu Suvoda LLC

Suvoda ist ein innovatives SaaS-Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Transformation klinischer Studien durch die Macht der Technologie liegt. Das Interactive Response Technology (IRT)-System von Suvoda löst komplexe Patientenrandomisierungen und nimmt sich den Herausforderungen an, die mit der Versorgungskette klinischer Studien einhergehen, sodass Kunden sich unbesorgt auf ihre Patienten konzentrieren können. Suvoda IRT verhilft klinischen Studien durch die Bereitstellung einer großen Vielfalt an konfigurierbaren und anpassbaren Charakteristiken, leistungsfähigen Reporting-Funktionen sowie fortschrittlicher Funktionalität zur Unterstützung komplexer und innovativer Studiendesigns zum Erfolg. Suvoda, mit Hauptsitz in Conshohocken im US-Bundesstaat Pennsylvania verfügt über Niederlassungen und Mitarbeiter rund um den Globus und bietet biopharmazeutischen Unternehmen sowie klinischen Forschungsinstitutionen sämtlicher Größenordnungen herausragende Kunden- und Beratungsdienste. Erfahren Sie mehr unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2808208-1&h=3538938556&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2808208-1%26h%3D1474083770%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.suvoda.com%252F%26a%3Dwww.suvoda.com&a=www.suvoda.com .

