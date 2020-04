JAGUAR Land Rover Schweiz AG

LAND ROVER HILFT HELFEN

Land Rover unterstützt mit Land Rover Fahrzeugen den kostenlosen Heimlieferservice vom Schweizerischen Roten Kreuz und Coop für Personen über 65 Jahre

Zürich/Safenwil

Kundinnen und Kunden über 65 Jahren können ab sofort bei Coop in verschiedenen Städten Lebensmittel und Hygieneprodukte telefonisch oder via E-Mail bestellen. Freiwillige Helferinnen und Helfer des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) liefern ihnen die Bestellung am nächsten Werktag nach Hause. Der kostenlose Lieferservice wird von Jaguar Land Rover Schweiz AG in einem ersten Schritt in Zürich und Olten mit Land Rover Fahrzeugen unterstützt, weitere Regionen folgen.

Um sich selbst zu schützen, wird Personen über 65 Jahren in der aktuellen Situation empfohlen, nicht selbst einkaufen zu gehen. Um hier Hand zu bieten, lancieren das Schweizerische Rote Kreuz und Coop einen kostenlosen Lieferservice. Die wertvolle Unterstützung von Land Rover konzentriert sich vorerst auf Zürich und Olten. Weitere Regionen werden laufend ergänzt.

Freiwillige des SRK liefern mit Land Rover bis vor die Haustür

Die Auslieferung am folgenden Tag übernehmen Freiwillige des Schweizerischen Roten Kreuzes. Sie holen die vorbereiteten Einkaufstaschen beim jeweiligen Coop City oder Supermarkt ab und liefern diese unter Einhaltung der Hygiene-Massnahmen direkt bis vor die Haustür.

Einfache Bestellung via Telefon oder E-Mail

Kundinnen und Kunden von Coop können bei ausgewählten Coop City Warenhäusern und Coop Supermärkten aus 100 Produkten des täglichen Bedarfs wählen und diese unkompliziert telefonisch oder via E-Mail bestellen. Weitere Informationen zur Bestellung und den verfügbaren Produkten: www.coop.ch/coop65

Jede Hilfe ist willkommen

Zur Unterstützung sucht das Schweizerische Rote Kreuz weitere Freiwillige, die Lieferungen übernehmen. Interessierte können sich auf der Online-Plattform www.freiwillige.redcross.ch innert wenigen Minuten registrieren.

Info:

Schweizerisches Rotes Kreuz https://www.redcross.ch/de/coronavirus

Über das Schweizerische Rote Kreuz

Das SRK vereinigt wie kein anderes Hilfswerk eine Vielfalt von Stärken in den Bereichen Gesundheit, Integration und Rettung unter einem Dach. Das SRK umfasst 24 Kantonalverbände und vier Rettungsorganisationen, zwei Institutionen sowie die Geschäftsstelle SRK.

Über Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover ist mit seinen zwei ikonischen Marken Jaguar und Land Rover der grösste Automobilhersteller in Grossbritannien: Land Rover ist der weltweit führende Hersteller von Premium-Allradfahrzeugen. Jaguar ist eine der führenden Marken für exklusive Sportlimousinen und Sportwagen. Mit der Einführung des I-PACE im Jahr 2018 war Jaguar ausserdem der erste etablierte Premiumhersteller mit einem vollelektrisch betriebenen SUV. Unser Anspruch ist es, wegweisende Fahrzeuge zu liefern, die unseren Kunden Erlebnisse bieten, die sie ein Leben lang lieben werden. Unsere Produkte sind weltweit gefragt. Im Jahr 2019 verkaufte Jaguar Land Rover 557'706 Fahrzeuge in 127 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit direkt rund 40'000 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter und sichert weitere knapp 250'000 Arbeitsplätze bei Händlerbetrieben, Zulieferern und lokalen Unternehmen. Im Herzen sind wir ein britisches Unternehmen mit zwei grossen Design- und Entwicklungszentren, drei Produktionsstandorten, einem Motorenwerk und in Kürze einem Batteriemontagezentrum in Grossbritannien. Darüber hinaus haben wir Werke in China, Brasilien, Indien, Österreich und der Slowakei. Drei unserer Technologiezentren befinden sich in Grossbritannien, in Manchester, Warwick und London - global verfügen wir über weitere Zentren in Shannon (Irland), Portland (USA), Budapest (Ungarn) und Changshu (China).

Jaguar Land Rover Modelle bieten eine wachsende Zahl an Antrieben. Unsere Kunden haben die Wahl; ob elektrifiziert - vollelektrisch, als Plug-in oder Mild-Hybrid - oder mit den neuesten Diesel- und Benzinmotoren. Wir sind sicher, dass unsere Strategie von wegweisenden Fahrzeugen, innovativen Technologien und Mobilitätslösungen uns dem Ziel der "Destination Zero" Schritt für Schritt näherbringen wird und uns ermöglicht, die Mobilität der Zukunft ohne Emissionen, ohne Unfälle und ohne Staus mitzugestalten.

