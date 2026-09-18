Petrus Advisers

Grizzly zur Raiffeisen Bank International: „differenzierte Recherche" oder haltlose Behauptungen?

London (ots)

Petrus Advisers Ltd. („Petrus") hat den gestern von Grizzly Research veröffentlichten Bericht über die Raiffeisen Bank International AG („RBI") gelesen. Unsere Analyse erfolgte durch Petrus Legal Strategies, unser spezialisiertes Team für komplexe internationale Rechtsstreitigkeiten, sowie durch unser auf die Finanzdienstleistungs- und Bankenbranche fokussiertes Team. Kurz gesagt: Der Angriff beeindruckt uns nicht – wir prüfen derzeit unser weiteres Vorgehen.

Nach erster Durchsicht scheint der Bericht faktenarm, schlecht recherchiert und substanzlos, und er lässt nur eine einzige Absicht erkennen: Schaden durch Behauptung zu stiften. Er stützt sich auf russische Zolldaten, die (wie die Autoren selbst einräumen) weder Zahlungen noch Finanzierungen, Bankerträge oder Sanktionsverstöße belegen. Unterstellung ist kein Beweis.

Vorwürfe dieser Art wurden gegen RBI bereits früher erhoben. Im Februar 2025 fiel die Aktie auf vergleichbare, unbegründete Behauptungen hin um rund 8 %. Das Management bestätigte, dass es bei der Raiffeisenbank Russland zu keinem Sanktionsverstoß gekommen war; die Aktie erholte sich und notierte binnen zwei Wochen rund 25 % höher. Jene Vorwürfe erwiesen sich als folgenlos. Wir erwarten hier denselben Ausgang.

Petrus hat gestern Aktien der RBI erworben und steht weiterhin uneingeschränkt hinter dem Unternehmen und seinem Management.

Petrus behält sich ausdrücklich sämtliche rechtlichen Schritte vor, einschließlich der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen für alle Investoren, die durch den gestrigen Bericht geschädigt wurden, sollte sich herausstellen, dass der Bericht von Grizzly Research die Grenze zur Klagbarkeit überschritten hat.

Über Petrus Advisers und Petrus Legal Strategies

Petrus Advisers ist eine von der FCA regulierte Verwaltungsgesellschaft für alternative Investments mit Sitz in London, gegründet im Jahr 2009. Petrus verfügt über einen erfolgreichen Track Record bei Investments in europäische Aktien auf Basis eigener Analysen und eines unternehmerischen Investmentansatzes. Petrus verfolgt einen konstruktiven Ansatz und arbeitet aktiv mit den Vorständen und Aufsichtsräten jener Unternehmen zusammen, an denen Petrus maßgeblich beteiligt ist. Petrus Legal Strategies ist eine spezialisierte Einheit innerhalb von Petrus mit Fokus auf Investments mit rechtlicher Komplexität.