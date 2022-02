Cambrex

Cambrex zum 8. Mal in Folge mit dem CMO Leadership Awards 2022 ausgezeichnet

East Rutherford, N.J. (ots/PRNewswire)

Cambrex, ein führendes global tätiges Auftragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen (CDMO), hat heute bekannt gegeben, mit den jährlichen CMO (Contract Manufacturing Organization) Leadership Awards in den Kategorien Qualität und Service ausgezeichnet worden zu sein. Damit erhält Cambrex zum achten Mal in Folge eine Auszeichnung.

„Es ist Cambrex eine Ehre, erneut von unseren Kunden und Branchenkollegen als führender Lieferant für die pharmazeutische Industrie bezeichnet zu werden. Die Auszeichnung in den Kategorien Qualität und Service spiegelt unsere technische Kompetenz und unseren Ansatz bei der Bereitstellung von maßgeschneiderten Lösungen wider, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet sind", so Thomas Loewald, Chief Executive Officer von Cambrex. Er fügte hinzu: „Die Nachfrage nach ausgelagerter pharmazeutischer Entwicklung und Fertigung wächst stetig. Wir bei Cambrex sind bestrebt, in die Kapazitäten, Fähigkeiten und Fachkenntnisse zu investieren, die erforderlich sind, um unsere Position als ein führendes global tätiges CDMO zu stärken."

Die Ergebnisse der CMO Leadership Awards basieren auf primärer Marktforschung aus der jährlich durchgeführten Qualitäts-Benchmarking-Umfrage zur Auftragsfertigung von Industry Standard Research. Für die CMO Leadership Awards 2022 wurden 86 CMOs anhand von 23 Leistungsmetriken bewertet. Die Forscherinnen und Forscher wurden aus Biopharma-Unternehmen aller Größen rekrutiert und auf ihren Entscheidungseinfluss und ihre Autorität bei der Zusammenarbeit mit CMOs überprüft. Die Befragten bewerteten nur jene Unternehmen, mit denen sie in den vergangenen 18 Monaten an einem ausgelagerten Projekt gearbeitet hatten. Dieses Qualifikationsniveau stellt sicher, dass die Ratings aus der tatsächlichen Beteiligung an einem Unternehmen stammen und dass Unternehmen, die sich dabei als führend herausgestellt hatten, durch erfahrungsbezogene Daten unterstützt werden. Die CMOs müssen die Mindestschwelle an Antworten auf Kundenumfragen erfüllen, um sich für eine Auszeichnung zu qualifizieren.

„Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner des CMO Leadership Award 2022 von Life Science Leader und Outsourced Pharma", erklärte Louis Garguilo, Chefredakteur und Konferenzvorsitzender von Outsourced Pharma. "Sie sind die Top-Dienstleister der Biopharma-Branche – diejenigen, die für Ihre Kunden Hürden im Zusammenhang mit der Pandemie überwunden haben, Herausforderungen in der Lieferkette begegnet sind und sich mit den wachsenden Anforderungen an neue Plattformen und Technologien beschäftigt haben."

Cambrex feierte kürzlich den 40. Jahrestag seiner Gründung im Jahr 1981. Nach 40 Jahren des Wachstums und der Umwandlung in ein führendes, global tätiges Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen setzt Cambrex sein Engagement für eine führende Rolle in der Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe mit Investitionen von über 100 Millionen USD in seinem weltweiten Produktionsnetzwerk fort.

Informationen zu Cambrex

Cambrex ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das Arzneimittelwirkstoffe, Arzneimittelprodukte und analytische Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und einem wachsenden Team von über 2.200 Experten, die von Nordamerika und Europa aus Kunden auf der ganzen Welt betreuen, ist Cambrex ein zuverlässiger Partner für die Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen und Darreichungsformen für Markenprodukte und Generika.

Cambrex bietet eine Reihe von speziellen Wirkstofftechnologien und -fähigkeiten, unter anderem auch die Biokatalyse, kontinuierlicher Durchfluss, kontrollierte Substanzen, Festkörperwissenschaft, Materialcharakterisierung und hochwirksame APIs. Darüber hinaus ist Cambrex in der Lage, konventionelle Darreichungsformen zu unterstützen, einschließlich fester, halbfester und flüssiger Darreichungsformen zum Einnehmen, und verfügt über das Fachwissen zur Herstellung spezieller Darreichungsformen, wie z. B. Tabletten mit modifizierter Wirkstofffreisetzung, Kombinationspräparate mit fester Dosierung, pädiatrische Präparate, zweischichtige Tabletten, Stick-Packs, topische Präparate, kontrollierte Substanzen sowie sterile und nicht sterile Salben.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cambrex.com

Informationen zu den CMO Leadership Awards

Die CMO Leadership Awards von Outsourced Pharma und Life Science Leader bieten ihren Lesern seit 11 Jahren genaues und zuverlässiges Kundenfeedback, um sie bei der Auswahl eines seriösen Partners für ihre Entwicklungs- und Herstellungsanforderungen zu unterstützen. Für die CMO Leadership Awards 2022 hat Industry Standard Research (ISR) die Preisträger durch die Bewertung von mehr als 86 Auftragsherstellern ermittelt. Diese CMOs wurden anhand von 23 Leistungsmetriken in der jährlichen Qualitäts-Benchmarking-Umfrage zur Auftragsfertigung von ISR bewertet.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1723116/Cambrex_40_Years_Logo.jpg