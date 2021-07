Maxeon Solar Technologies

Maxeon Solar Technologies veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht

Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führender Anbieter von Innovationen und Komponenten im Solarbereich, hat heute die Veröffentlichung seines ersten Nachhaltigkeitsberichts bekannt gegeben. Dieser bietet Maxeons Kunden, Investoren und der breiten Öffentlichkeit einen detaillierten Überblick über die Leistungen, Initiativen, Richtlinien und Zukunftspläne des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG).

Im Dezember 2020, im ersten vollen Quartal als unabhängiges Unternehmen, ist Maxeon dem Global Compact der Vereinten Nationen beigetreten, der weltweit größten freiwilligen Nachhaltigkeitsinitiative für Unternehmen. Der Nachhaltigkeitsbericht legt dar, wie Maxeon seine Ambitionen und langfristige Ziele mit den zehn Prinzipien des United Nations Global Compact und den UN-Nachhaltigkeitszielen in Einklang bringen will.

"Wir freuen uns über die Veröffentlichung unseres ersten Nachhaltigkeitsberichts. Darin präsentieren wir die starken Grundlagen, auf denen wir unsere weitere Entwicklung als unabhängiges Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit angehen. Wir etablieren uns damit in unserer Branche als Vorreiter für einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz", sagt Jeff Waters, Chief Executive Officer von Maxeon Solar Technologies. Als Solarunternehmen sind unsere Produkte der Schlüssel zum Kampf gegen den Klimawandel und wir planen, weiterhin branchenführende Technologien zu liefern, die eine nachhaltige, dekarbonisierte Welt mit Energie versorgen. Außerdem schaffen wir langfristigen Wert für unsere Mitarbeiter, Kunden, Aktionäre und die Regionen, in denen wir tätig sind, indem wir uns bei der Ausübung unserer Geschäftstätigkeit einen höheren Standard setzen, wie im Nachhaltigkeitsbericht hervorgehoben wird."

Maxeon präsentiert seine Leistung in Sachen ESG durch die Linse der "wesentlichen Themen" des Unternehmens. Diese wurden im Rahmen einer umfassenden Wesentlichkeitsbewertung ausgewählt, die Stakeholder wie Mitarbeiter, Partner in der Öffentlichkeit, Kunden, Regierungsbehörden und Regulierungsstellen, Investoren, Lieferanten sowie den Vorstand und das Executive Leadership Team von Maxeon einschloss. Dieser Ansatz bietet sowohl Bottom-up-Inputs als auch Top-down-Validierung.

"Nachhaltigkeit zu erreichen ist ein langer Weg. Und um uns bei Maxeon auf diesen Weg zu begeben, haben wir die besten Nachhaltigkeitspraktiken von Unternehmen genutzt, um unsere Strategie zu formulieren, und zusammen mit unseren engagierten Mitarbeitern haben wir die Themen identifiziert, zu denen wir am meisten beitragen können", sagte Lindsey Wiedmann, Chief Legal Officer und Global ESG Executive Leader. "Während unserer Wesentlichkeitsbewertung war es wichtig, die Ansichten unserer Stakeholder zu hören und darauf zu reagieren, da ihr Input zur Schaffung von gemeinsamen Werten führt. Wir wissen, dass unser Unternehmen unsere ESG-Ziele viel effektiver erreichen kann, wenn wir uns gemeinsam innerhalb der Organisation und mit unseren Kunden, Lieferanten und Investoren engagieren."

Der Nachhaltigkeitsbericht wurde in Übereinstimmung mit den Global Reporting Initiative ("GRI") Sustainability Reporting Standards, Core Option, erstellt, die mit dem Sustainability Accounting Standards Board ("SASB") abgestimmt sind, sowie mit den Anforderungen der Singapore Exchange ("SGX") zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Maxeon berichtet über das gesamte Kalenderjahr 2020, obwohl die Abspaltung von der SunPower Corporation im August 2020 stattgefunden hat. Zeiträume vor der Ausgliederung werden für Geschäftseinheiten, die jetzt Teil von Maxeon sind, ausgewiesen.

Eine ausdruckbare Version des Nachhaltigkeitsberichts finden Sie online unter https://corp.maxeon.com/esg/sustainability-report-2020.

Maxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) folgt dem Motto: Powering Positive Change(TM). Maxeon hat seinen Hauptsitz in Singapur und entwickelt und fertigt Solarmodule der Marken Maxeon® und SunPower®. Maxeon ist in mehr als 100 Ländern vertreten und firmiert in bestimmten Ländern außerhalb der USA unter der Marke SunPower. Das Unternehmen ist führend in der Solar-Innovation mit Zugang zu über 1.000 Patenten und zwei erstklassigen Produktlinien für Solarmodule. Maxeon-Produkte decken über ein Netzwerk von mehr als 1.200 vertrauenswürdigen Partnern und Distributoren die weltweiten Märkte für Aufdachanlagen und Solarkraftwerke ab. Als Pionier in der nachhaltigen Solarproduktion kann Maxeon auf eine 35-jährige Geschichte in der Solarbranche und zahlreiche Auszeichnungen für seine Technologie zurückblicken. Für weitere Informationen zu Powering Positive Change(TM), das Motto von Maxeon, besuchen Sie uns auf www.maxeon.com, auf LinkedIn und auf Twitter @maxeonsolar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf seine strategischen Ziele und Pläne, unter anderem der Beziehungen zu bestehenden Kunden, Lieferanten und Partnern, und unserer Fähigkeit, diese aufrechtzuerhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren gegenwärtigen Annahmen, Erwartungen und Überzeugungen und bergen erhebliche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Eine detaillierte Darlegung dieser Faktoren und anderer Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, findet sich in den von uns regelmäßig bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Unterlagen, einschließlich der zuletzt eingereichten Berichte auf Formular 20-F, insbesondere unter dem Abschnitt "3.D. Risk Factors". Kopien dieser Einreichungen stehen bei der SEC online zu Verfügung oder im Abschnitt "Financials & Filings" auf unserer Website für Anlegerbeziehungen unter https://corp.maxeon.com/financials-filings/sec-filings. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen im Hinblick auf neue Informationen oder zukünftige Ereignisse zu aktualisieren.

© 2021 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. MAXEON ist ein eingetragenes Warenzeichen der Maxeon Solar Technologies, Ltd. Konsultieren Sie https://corp.maxeon.com/trademarks für weitere Informationen.

