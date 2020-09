YPO

YPO ernennt Xavier Mufraggi zum neuen CEO

Dallas (ots/PRNewswire)

YPO, die globale Führungsgemeinschaft von mehr als 28.000 Geschäftsführern (CEOs) in 142 Ländern, gab heute bekannt, dass Xavier Mufraggi, ein Mitglied des Pariser Chapters der YPO, mit Wirkung vom 1. Dezember 2020 zum CEO ernannt wurde. Mufraggi, der erste nicht in den USA geborene CEO dieser renommierten Organisation junger Führungskräfte, war zuvor bei Club Med, dem weltweit führenden Anbieter von All-Inclusive-Luxusreisen, tätig.

In den letzten 15 Jahren war Mufraggi bei Club Med, einer internationalen Tochtergesellschaft der Fosun Tourism Group ????, Präsident und CEO von Club Med Europe, Middle East, Africa Markets (EMEA), einer Region, in der diese Firma mehr als 1 Mio. USD/Jahr umsetzt. Zuvor hatte er die Position des CEO für Nordamerika und die Karibik inne. Unter seiner Führung entwickelte sich diese Abteilung zu einer nachhaltigen und profitablen Unternehmenseinheit. Mufraggi wandelte die Marke in diesem Bereich digital um, sodass sie nun wieder mit einer gehobenen Familienurlaubsdestination assoziiert wird.

"Ich freue mich sehr über Xavier als unseren neuen CEO, der YPO in die Zukunft führen wird", so Anastasios (Tassos) Economou, 2020-2021 YPO Global Chairman. "Ich freue mich nicht nur auf die enge Zusammenarbeit mit Xavier, sondern auch darauf, einen neuen Freund zu gewinnen. Bei Kollegen der YPO ergeben sich nämlich in einzigartiger Weise soziale Verbindungen."

"Die Mitglieder der YPO sind außergewöhnliche Führungspersönlichkeiten, die die Weltwirtschaft vorantreiben und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf das Leben ihrer Mitarbeiter, ihrer Gemeinden und der Welt ausüben", sagte Mufraggi. "Es ist mir eine Ehre, für diese außergewöhnliche Organisation führend tätig sein zu dürfen in einer Zeit, in der die Welt bessere Führungskräfte mehr denn je braucht."

Als dynamischer Fachmann mit einem starken strategischen Marketing-Hintergrund im Lebensmittel-, Verbraucher- und Gastgewerbe-Sektor begann Mufraggi seine Karriere bei Kraft Foods Europe in den Bereichen Marketing, Handel und Produktentwicklung. Er ist Absolvent der EDHEC Business School, eines der führenden Wirtschaftsprogramme in Europa, und verfügt über einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft.

Mufraggi ist auch Vorstandsmitglied von MUFRAGGI Matériaux, einem von seinem Großvater gegründeten Unternehmen für Bauwerkzeuge und -materialien, und er ist als französischer Außenhandelsberater tätig. Er wuchs in Europa, den USA (Washington D. C.) sowie der Elfenbeinküste auf. Derzeit lebt er mit seiner Familie in Paris.

Mufraggi tritt in seiner neuen Position die Nachfolge von Scott Mordell an. Mordell diente diente der YPO seit 2011 als längste bisherige Führungskraft an dieser Stelle und ist seit 1995 YPO-Mitglied. Im Dezember 2019 kündigte er an, dass er Ende dieses Jahres diesen Posten verlassen werde.

Economou fügte hinzu: "Im Namen der YPO möchte ich Scott meinen aufrichtigen Dank für seine Führung und seine Leidenschaft für diese Organisation in den letzten zehn Jahren und während dieses Übergangs aussprechen."

Informationen zu YPO

YPO ist die globale Führungsgemeinschaft von mehr als 28.000 Führungskräften in 142 Ländern, die sich weltweit für bessere Führungskräfte einsetzt. Jedes unserer Mitglieder hat bereits in jungen Jahren bedeutende Führungserfolge erzielt. Zusammengenommen führen sie Unternehmen und Organisationen mit einem Jahresumsatz von 9 Brd. USD/Jahr. Die YPO-Mitglieder inspirieren und unterstützen sich gegenseitig durch Lernarktivitäten und außerordentliche Erfahrungen in einer Gemeinschaft des offenen Austauschs und Vertrauens. Weitere Infos auf: ypo.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1283892/Mufraggi_Xavier_6_1_cropped_3_copy.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1065220/YPO_Logo.jpg

