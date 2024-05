50 Best

THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS GIBT DIE LISTE 51-100 FÜR 2024 BEKANNT

The World's 50 Best Restaurants 2024, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna, enthüllt heute die Liste der Restaurants von Platz No.51 bis Platz No.100 im Vorfeld der diesjährigen Preisverleihung, die am 5. Juni in Las Vegas stattfindet. Die erweiterte Liste 51-100 umfasst Restaurants auf sechs Kontinenten und wurde aus den Stimmen von 1.080 unabhängigen Experten aus der Welt der Gastronomie, von Food-Journalisten und weltweit bekannten Köchen bis zu reisenden Gastronomen, zusammengestellt. Jeder hat mit seiner Stimme dazu beigetragen, The World's 50 Best Restaurants 2024 zu erstellen. Die vollständige Liste wird heute in zwei Wochen live auf der Bühne bekannt gegeben.

Die Liste 51-100 enthält 12 neue Einträge aus 11 verschiedenen Städten, von Berlin und Mumbai bis Seoul und Sydney

Die Liste 51-100 umfasst Restaurants in 23 Gebieten auf sechs Kontinenten

13 Einträge stammen aus Asien, 23 aus Europa, sechs aus Nordamerika, fünf aus Südamerika, einer aus dem Nahen Osten, einer aus Afrika und einer aus Ozeanien

Der Neuzugang mit dem höchsten Rang auf der Liste 51-100 ist Atelier Moessmer Norbert Niederkofler in Bruneck, Italien, auf Platz No.52

In Europa gibt es in diesem Jahr sechs Neuzugänge auf der Liste, darunter das Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (No.52) in Bruneck, das Coda (No.62) in Berlin, das Bozar (No.63) in Brüssel, das Le Doyenné (No.70) in Saint-Vrain, das Restaurant Jan (No.84) in München und Mountain (No.94) in London.

Asien begrüßt die Neuzugänge Masque in Mumbai (No.78) sowie Mosu (No.86) und Onjium (No.96), beide in Seoul.

The World's 50 Best Restaurants würdigen weiterhin die florierende Gastronomie Nordamerikas mit den Neuzugängen Smyth, in Chicago, auf No.90 und Fauna, in Valle de Guadalupe, Mexiko, auf No.100.

Australien ist in der erweiterten Rangliste durch das Saint Peter in Sydney vertreten, das von Küchenchef Josh Niland geleitet wird und auf No.98 liegt.

Die vollständige Liste 51-100 finden Sie hier.

William Drew, Content-Direktor für The World's 50 Best Restaurants, kommentiert: "Die diesjährige erweiterte Rangliste ist ein wahres Abbild der globalen Gastronomie. Mit Restaurants in 23 Ländern freuen wir uns über die vielen neuen Einträge, die der Gastronomiewelt ihren Stempel aufdrücken. Herzlichen Glückwunsch an die Restaurants und Teams, die in diesem Jahr auf der Liste 51-100 stehen".

The World's 50 Best Restaurants 2024 werden am 5. Juni ab 20:25 Uhr (PDT) auf der Facebook-Seite der 50 Best hier und auf dem YouTube-Kanal hier per Livestream übertragen.

