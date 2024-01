Fürstentum Liechtenstein

Kinderjurys für 32. Deutsches Kinder Medien Festival Goldener Spatz gesucht

Vaduz (ots)

Vom 2. bis 8. Juni 2024 findet die 32. Auflage des Deutschen Kinder Medien Festivals Goldener Spatz in Gera und Erfurt statt. Beim Goldenen Spatz werden die besten Kino- und TV-Beiträge sowie digitalen Medienangebote für Kinder prämiert. Dabei entscheidet die Zielgruppe selbst: zwei Kinderjurys vergeben die Hauptpreise.

Bis Sonntag, 11. Februar 2024 können sich Film- und Medienfans im Alter von 9 bis 13 Jahren für dieses besondere Erlebnis bewerben und Teil des grössten Festivals für deutschsprachige Kindermedien in Deutschland werden. Die Jurykinder sichten, testen und diskutieren während der Festivalwoche die eingereichten Kino- und TV-Beiträge sowie digitalen Medienangebote und überreichen bei der feierlichen Preisverleihung am 7. Juni 2024 in Erfurt die Goldenen Spatzen. Während der Festivalwoche werden die Kinder rundum betreut. Die Teilnahme ist für die Kinder kostenfrei.

Seit 2010 waren jährlich Kinder aus Liechtenstein in einer Kinderjury des Goldenen Spatz vertreten.

Der ausgefüllte Bewerbungsbogen sowie eine persönliche Filmempfehlung ist bis zum 11. Februar 2024 an die Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz einzusenden. Die Auswahl der Kinderjurys findet Ende Februar statt.

Weitere Informationen wie auch die Bewerbungsbogen für die Kinderjury Kino-TV bzw. Kinderjury Digital können direkt auf der Webseite des Goldenen Spatz ( www.goldenerspatz.de) aufgerufen werden, wie auch beim Amt für Kultur, Peter-Kaiser-Platz 2, 9490 Vaduz, Telefon +423 236 63 52, E-Mail: kulturschaffen@llv.li angefordert werden.