Wealth Dynamix schließt das achte Jahr des Wachstums ab und expandiert trotz Herausforderungen durch die Pandemie weiter

Wealth Dynamix, ein führender Anbieter von Client Lifecycle Management Lösungen (CLM), hat seine Ergebnisse zum Jahresende bekannt gegeben, die für die zwölf Monate bis zum 30. September 2020 ein starkes Wachstum anzeigen. Wealth Dynamix stellt neuen und bestehenden Wealth-Management-Kunden die entscheidenden Kapazitäten für das Remote-Arbeiten und die Geschäftskontinuität bereit. Die Kunden profitieren insbesondere von einer echten 360-Grad-Kundensicht, einer umsetzbaren und intelligenten Automatisierung und von Best-Practice-Workflows, die manuelle Aufgaben überflüssig machen und die Produktivität steigern, sowie von mobil einsetzbaren Tools für Kunden und Berater, die die Benutzerfreundlichkeit und den Zugang verbessern.

Seit Oktober 2019 hat Wealth Dynamix seine Geschäftstätigkeit in Europa ausgeweitet, eine neue Niederlassung in Paris eröffnet, um Privatbanken, Vermögens- und Investmentmanagementfirmen in Frankreich und der Schweiz noch besser unterstützen zu können, und eine Reihe bedeutender internationaler Kunden gewonnen, darunter eine internationale Großbank mit Sitz in Singapur und eine große europäische Privatbank mit Sitz in Frankreich.

In Großbritannien schlossen mehrere der führenden Vermögensverwalter und Privatbanken, darunter Charles Stanley, Ruffer, Quilter und Rothschild & Co, wichtige Projekte für ein Upgrade auf die neueste Version der CLM-Lösung von Wealth Dynamix ab.

Viele Kunden von Wealth Dynamix beschleunigten die Digitalisierungsprojekte in der zweiten Jahreshälfte, weil sie ihre Kundenbeziehungen nahtlos von jedem beliebigen Standort aus verwalten, ein Höchstmaß an Kundeninteraktion über digitale Kanäle aufrechterhalten, die Geschwindigkeit und Agilität des Onboardings erhöhen und die Einhaltung von Compliance-Anforderungen sicherstellen wollten. Dadurch erhöhte sich die Nachfrage danach, die neueste Version der WDX1-Lösung des Unternehmens zu implementieren bzw. auf diese aufzurüsten und Cloud-basierten Dienste effektiver zu nutzen.

WDX1 ist das Vorzeigemodell der mehrfach preisgekrönten digitalen CLM-Lösung von Wealth Dynamix, das komplexe Anforderungen von Vermögensverwaltungsunternehmen von einer einzigen, einheitlichen Plattform aus unterstützen kann. Seine Funktionen umfassen den gesamten Kundenlebenszyklus, einschließlich Kundenakquisition, Kundenbindung, digitales Onboarding, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Relationship Management und laufende Kundenbetreuung.

Gary Linieres, CEO und Mitbegründer von Wealth Dynamix, sagte: "Dieses Jahr war zweigeteilt: Zunächst haben sich die Firmen auf die Digitalisierung konzentriert, um die betriebliche Effizienz zu optimieren und das Kosten-Einkommens-Verhältnis zu verbessern, dann jedoch schnell den Schwerpunkt darauf verlagert, trotz Fernarbeit die effektive Betreuung der Mitarbeiter und Kunden zu garantieren. Die Technologie war noch nie so wichtig für die Geschäftskontinuität und für die Unterstützung der Berater. Der Erfolg von Wealth Dynamix in dieser schwierigen Zeit ist ein Beleg für unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Vermögensverwaltung und die Flexibilität unserer Lösungen."

"Mit Blick auf das Jahr 2021", so Linieres weiter, "müssen die Vermögensverwalter allen internen Interessengruppen eine integrierte Sicht auf die Customer Journey bieten, damit sie proaktive und intelligente Empfehlungen abgeben können, die den Anforderungen ihrer Kunden entsprechen. Sie müssen ihre Technologieplattformen flexibel gestalten, damit sie sich schnell an Veränderungen anpassen können, ohne eine Unterbrechung der Servicequalität zu riskieren. Die Art und Weise, wie die Menschen ihre Geschäfte tätigen, wird sich dauerhaft verändern, so dass eine effektive und sichere digitale Kommunikation erforderlich ist, während gleichzeitig die regulatorischen Verpflichtungen jederzeit erfüllt werden müssen."

