Fapon spendet weltweit 3 Millionen PCR-Testkomponenten, ruft zu mehr Beteiligung auf

http://en.diagnostics.fapon.com/news_view.aspx?TypeId=167&Id=592&Fid=t2:167:2 (Fapon), ein weltweit führender Anbieter von Rohmaterial & Komplettlösungen für In-vitro-Diagnostika (IVD), der Produkte und Technologien für die schnelle Entwicklung und Herstellung von Reagenzien bereitstellt, hat https://www.surveymonkey.com/r/Q7RSGDC angestoßen. Insgesamt sollen 3 Millionen PCR-Testkomponenten an IVD-Partner geliefert werden. In China verwenden derzeit die meisten Hersteller von PCR-Reagenzien Produkte von Fapon, um COVID-19-Tests zu entwickeln und zu produzieren. Auf Grundlage des Unternehmensleitbilds "Verbesserung der Gesundheit und Entwicklung der Menschheit" sieht sich das Unternehmen verpflichtet, mehr Partner im Ausland zu unterstützen.

"Fapon hat in der aktuellen Pandemie seine große diagnostische Stärke unter Beweis gestellt. Wir leisten einen maßgeblichen Beitrag zur COVID-19-Diagnose, indem wir die Branche durch Produkte und technischen Support unterstützen", sagte der CEO von Fapon.

"Als das Virus in China einschlug, sind wir sofort in Aktion getreten, um die industrieweite Materialknappheit bei Reagenzien abzufedern und für CDC, Krankenhäuser, ICL usw. einen unterbrechungsfreien Nachschub an Reagenzien zu gewährleisten. Unsere IVD-Partner rund um die Welt haben jetzt bei der Entwicklung von COVID-19-Tests mit den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Daher weiten wir unsere https://www.surveymonkey.com/r/Q7RSGDC aus, um tatkräftige Unterstützung bei der Bewältigung des globalen Gesundheitsnotstands zu leisten."

Fapon hat sich in China schon frühzeitig dem Kampf gegen COVID-19 angeschlossen. Mit dem Ausbruch zu Beginn des chinesischen Neujahrsfests hat Fapon innerhalb von 24 Stunden ein Notfallhilfeteam zusammengestellt, um über 80 Industriepartner mit PCR-Lösungen zu versorgen. Um die Beteiligung von IVD-Partnern sowie COVID-19-Screening und -Diagnose zu beschleunigen, hat Fapon landesweit 2 Millionen Produkte kostenlos an Partner abgegeben.

Fapon informiert seit Januar ausländische Partner über Neuigkeiten zu COVID-19, um bei der Entwicklung von COVID-19-Tests eine schnelle Konsensbildung zu ermöglichen. Im März hat Fapon seine Spendenaktion auf die ganze Welt ausgedehnt. Ausländische Partner haben Hilfsanträge für F&E und Produktion von COVID-19-Reagenzien gestellt. Die Mitarbeiter von Fapon arbeiten rund um die Uhr daran, einen zuverlässigen Nachschub für die globale IVD-Industrie sicherzustellen. Fapon wird den Kampf gegen COVID-19 weiterhin unermüdlich unterstützen und ruft dazu auf, dass sich mehr IVD-Partner an der https://www.surveymonkey.com/r/Q7RSGDC beteiligen.

Informationen zu Fapon

Fapon (gegründet 2001) ist ein weltweit führender Anbieter von Rohmaterial & Komplettlösungen für In-vitro-Diagnostika (IVD). Fapon kann mehr als 700 Rohmaterialien für Reagenzien liefern, die für Schnelltests, Molekulardiagnostik, ELISA, CLIA, CMIA und Biochemie verwendet werden. Mit seinen Lösungen für POCT, CLIA und Immunturbidimetrie unterstützt Fapon Kunden bei den verschiedensten Anwendungsszenarien.

