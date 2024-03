Aletsch Arena AG

Frühlingsskifahren mit Schnee-Garantie

Wintersport im Frühling? Schnee? Sicher!

Gibt es Schöneres als bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen durch eine weisse Winterlandschaft zu wedeln, wandern, touren oder einfach den Liegestuhl zu geniessen?

-> Aber wo gibt es jetzt noch ausreichend Schnee?

Hier lohnt es sich, einen Blick in die Aletsch Arena (Riederalp, Bettmeralp, Fiescheralp) zu werfen. Ihre besondere geo- und topographische Lage sorgt bis in den April hinein zuverlässig für perfekte Wintersportbedingungen. Eingebettet in die schützende Bergwelt der Walliser Alpen, punktet das sonnige Hochplateau auf über 2.000 Metern zudem mit über 300 Sonnentagen im Jahr.

AKTUELLE INFOS

Aktuelle Schneelage am 7.3.2024: Rund 126 cm direkt vor der Haustür (in den autofreien Bergdörfern Riederalp, Bettmeralp und Fiescheralp) bis 210 cm im Skigebiet auf 2.400 m.ü.M. Tagesaktuelle Fotos finden Sie im Download-Bereich. Videosequenzen stellen wir auf Wunsch zur Verfügung. Statusbericht Winter

Die Wintersaison in der Aletsch Arena dauert noch bis 6. April 2024 Saisonbetriebszeiten



FRÜHLINGSFAHRTEN VIEW POINT

Direkt nach Wintersaison-Ende ist der Aussichtspunkt Hohfluh für Fussgänger täglich bis 7.6.2024 von 9.30 - 15 Uhr geöffnet.

Ab dem Sommersaisonstart 8. Juni 2024 sind alle 3 View Points Eggishorn, Bettmerhorn und Moosfluh geöffnet.

Aletsch Arena AG, Furkastrasse 39, 3983 Mörel-Filet, info@aletscharena.ch, www.aletscharena.ch

