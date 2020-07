Aletsch Arena AG

Aletsch Halbmarathon 2020: Die Corona-Edition des schönsten Berglaufs Europas

Nun kann er doch stattfinden: Einer der wohl schönsten Halbmarathons Europas und ganz bestimmt der schönste Berglauf! Äusserst beliebt, weithin bekannt - und in diesem Jahr mit einer "Corona-Version“ für alle erlebbar. Die Macher des Laufs haben sie spontan auf die Beine gestellt. Mit individuellem Start auf der markierten Strecke und einem Tracking über Datasport, so dass dieses besondere Laufevent auch in diesem Jahr wieder gemeinsam erlebt werden kann! Quasi zumindest.

Kenner bezeichnen ihn als den „schönsten Halbmarathon Europas“. Ohne Zweifel aber ist er der schönste Berglauf. Mit spektakulärer Aussicht auf 35 Viertausender, entlang des von der UNESCO geschützten, mächtigsten Eisstrom und durch uralte Arvenwälder. Ein Lauf hoch oben auf dem Sonnenplateau der autofreien Aletsch Arena mit ihren urigen Bergdörfern. In einer Landschaft, die atemberaubend ist – und doch beflügelnd genug, um die Läufer bis ins Ziel zu pushen!

Lange Gesichter gab es bei den gut 2.500 Teilnehmern, als bekannt wurde, dass der so beliebte Aletsch Halbmarathon an seinem angestammten Wochenende 20./21. Juni aus den bekannten Gründen nicht stattfinden kann. Die Vorfreude war zu gross und das vorbereitende Training fast abgeschlossen. Darauf wollten die Veranstalter reagieren und haben sich kurzerhand entschieden, das Event in modifizierter Form an den Start gehen zu lassen: Vom 25. Juli bis 25. Oktober können Läufer ganz individuell loslegen und ihren Lauf über Datasport tracken lassen. Die originale Strecke ist beschildert.

Auf- und tief durchatmen heisst es nun also bei den Fans – für den Lauf, dessen „wunderbare, einmalige Ausblicke auf die Landschaft das Motivierendste sind, was man sich überhaupt für einen Lauf vorstellen kann. Lässt man sich darauf ein, fliegt man die Strecke förmlich.“ Richi Umberg, ehemaliger Spitzensportler und Marathon-Urgestein muss es schliesslich wissen!

Im Läuferpackage zum Preis von 25 CHF ist die offizielle Startnummer mit dem Chip zur Zeiterfassung enthalten. Dazu:

- kostenlose Rückfahrt vom Ziel mit der Gondelbahn vom Bettmerhorn zur Bettmeralp - eine persönliche Urkunde zum Download - und die Teilnahme an der Verlosung von 2 Wochenenden mit Halbpension in einem Hotel auf der Bettmeralp für 2 Personen.

Online Anmeldung und Detail-Infos: www.aletsch-halbmarathon.ch/echtes-lauferlebnis

Die Ausgabe der Startnummern erfolgt bei der Bergstation der Luftseilbahn auf Bettmeralp

Bei Fragen: info@aletsch-halbmarathon.ch, Telefon: +41(0)27 928 58 88

Aletsch Halbmarathon 2020 – individuell gestartet, gemeinsam erlebt

Ansprechperson bei Medien-Rückfragen

Toni König, Geschäftsführer, Verein Aletsch Halbmarathon

+41 79 332 24 82 | info@aletsch-halbmarathon.ch | aletsch-halbmarathon.ch

#AHM2020

Für das OK des Aletsch-Halbmarathons Aletsch Arena AG Monika König Furkastrasse 39 3983 Mörel-Filet info@aletscharena.ch www.aletscharena.ch

Weiteres Material zum Download Dokument: http://cache.pressmailing.net/content/dcd955c0-f9f0-42e6-95bf-1b09e466 deed/MM-Aletsch-Halbmarat~Corona-Edition.docx