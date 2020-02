Van Drunen Farms and FutureCeuticals

Van Drunen Farms und FutureCeuticals geben neue globale Geschäftspartnerschaft mit Folium Biosciences bekannt

Die Van Drunen Unternehmensfamilie ("VDF | FutureCeuticals") und Folium Biosciences ("Folium") gaben heute eine neue strategische Partnerschaft bekannt, im Rahmen derer die Schwesterunternehmen Van Drunen Farms und FutureCeuticals weltweit exklusive Distributoren für Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungsmittel von Folium sein werden.

Van Drunen Farms mit Hauptsitz in Momence, Illinois, ist ein weltweit führendes Unternehmen, das in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittelwissenschaft und Dehydrierung von Obst, Gemüse und Getreide tätig ist. FutureCeuticals, ebenfalls mit Hauptsitz in Momence, ist ein vertikal integrierter Pionier und Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln und funktionellen Lebensmitteln. Folium ist globaler Hersteller, Produzent und Vertriebshändler von hanfbasierten, nicht-psychoaktiven Breitspektrum-Cannabinoiden. Folium ist Branchenführer im Bereich der THC-freien CBD-Öle (0,0 %) und gibt durch den Einsatz eines innovativen Extraktions- und Reinigungsprozesses den Standard für Breitspektrum-Hanföle in ihrer natürlichsten Form vor. Durch das patentierte Reinigungsverfahren kann THC selektiv entfernt werden, sodass der THC-Gehalt quasi nicht mehr nachweisbar ist und einen Wert von annähernd 0,0% erreicht. Dies ermöglicht den Vertrieb von Folium-Produkten in 27 Ländern.

"Diese Partnerschaft ist eine Bestätigung unseres unerschütterlichen Engagements für Qualität, Wissenschaft, Reichweite und Innovation. Sie macht Folium, Van Drunen Farms und FutureCeuticals zu weltweit führenden Anbietern eines der aktuell gefragtesten Verbrauchsgüter", so Kashif Shan, Chief Executive Officer und Mitbegründer von Folium Biosciences. "Unsere drei Organisationen kombinieren ihre gemeinsamen Ressourcen und definieren so die gesamte Branche neu. FutureCeuticals und Van Drunen Farms nehmen aufgrund ihrer innovativen wissenschaftlichen Entwicklungen und ihrer qualitativ hochwertigen Produkte seit jeher eine Führungsposition in ihren jeweiligen Marktsegmenten ein, und die Tatsache, dass ein hoch etablierter Branchenführer sich entschieden hat, sich gemeinsam mit uns für den weltweiten Vertrieb von CBD-Produkten einzusetzen, bereitet unserer Meinung nach den Weg für die generelle Akzeptanz nicht-psychoaktiver Cannabinoide auf globaler Ebene."

Die Partnerschaft mit Folium umfasst den Verkauf aller lose verpackten Bulk-Produkte und Fertigprodukte von Folium über VDF | FutureCeuticals über deren weltweites Vertriebsnetz. Dank der extensiven Geschäftstätigkeit auf vier Kontinenten haben nun Kunden von VDF | FutureCeuticals, darunter die größten Verbrauchermarken der Welt, sofortigen Zugang zum umfangreichen Folium-Produktkatalog.

Folium und VDF | FutureCeuticals werden außerdem gemeinsam neue Verabreichungssysteme und Anwendungen für hanfbasierte, nicht-psychoaktive Cannabinoide entwickeln. Darüber hinaus werden kollektive Ressourcen für die wissenschaftliche Forschung eingesetzt, unter anderem für chemische und biologische Zwecke und zur klinischen Bewertung, um die Vorteile der aus Hanf gewonnenen, nicht- psychoaktiven Cannabinoide besser zu verstehen und weiter zu begründen. Bei dieser Kooperationsvereinbarung geht es nicht nur um den Verkauf aktueller CBD-Produkte; es geht darum, die neuen, wissenschaftlich validierten Produkte von morgen zu entdecken.

"Wir freuen uns sehr über unsere Allianz mit Folium", sagt Brad Evers, VP für den Bereich Vertrieb bei Van Drunen Farms und FutureCeuticals, der dem Führungsteams beider Unternehmen angehört. "Wir haben die CBD-Branche lange und genau studiert, um den optimalen Partner für unser Vorhaben zu finden. Nach ausführlichen Gesprächen mit Kashif und dem Team von Folium waren wir überzeugt, dass unsere kombinierten Fachkenntnisse uns in die einzigartige Position versetzen können, den Markt neu zu definieren und in den kommenden Jahren die Nachfrage nach CBD-basierten Produkten zu erfüllen. Folium ist mehr als nur ein CBD-Hersteller; das Engagement des Unternehmens für Wissenschaft, Qualität und Forschung entspricht genau dem, wofür wir uns selbst mit Leidenschaft einsetzen."

Mehr Details zu dieser Partnerschaft werden auf der Expo West Show in Anaheim, Kalifornien, die von Mittwoch, 4. März bis Samstag, 7. März stattfindet, bekannt gegeben.

Shan sagt: "Die Zukunft gehört den nicht-psychoaktiven Cannabinoiden; dies zeigt sich besonders daran, dass erfolgreiche Unternehmen wie Van Drunen Farms und FutureCeuticals in den Markt einsteigen."

Informationen zu Van Drunen Holdings

Die Van Drunen Family of Companies ist weltweit in der Lebensmittelbranche sowie in den Bereichen funktionelle Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel präsent. Van Drunen Farms wurde 1856 gegründet und ist weltweit führend im Anbau von Küchenkräutern und im Bereich der Dehydrierung von Obst, Gemüse, Getreide und pflanzlichen Lebensmittelzutaten. VDF FutureCeuticals, Inc. ist ein vertikal integriertes Unternehmen, das sich auf funktionelle Lebensmittel, Produktentwicklung und bioanalytische Forschung spezialisiert und die Nahrungsergänzungsmittelindustrie und die Branche der funktionellen Lebensmittel mit patentierten und klinisch erforschten funktionellen Inhaltsstoffen versorgt. VDF Europe betreibt eine expandierende Gefriertrocknungsanlage in Serbien, die die EU, den Nahen Osten und Asien beliefert. Golden State Herbs ist ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Trocknungsanlage in Thermal, Kalifornien. Van Drunen Specialty Seeds, ebenfalls in Thermal, Kalifornien ansässig, ist ein GMO-freies Saatgut-Entwicklungsunternehmen, das sich derzeit auf das Züchten eigener Basilikum-Saatgutsorten spezialisiert.

Informationen zu Folium Biosciences

Folium Biosciences mit Hauptsitz in Colorado Springs, Colorado ist eine vertikal integrierte B2B-Organisation, die hanfbasierte, nicht-psychoaktive Breitspektrum-Cannabinoide produziert und vertreibt. Aufbauend auf den Grundprinzipien Qualität, Wissenschaft, Reichweite und Innovation kontrolliert Folium Biosciences alle Aspekte der Lieferkette, von der Genetik und Extraktion bis hin zum Schüttgut und Fertigprodukt. Das Team von Folium Biosciences, das Wissenschaftler, Chemiker, Ingenieure und engagierte Fachleute umfasst, liefert die besten hanfbasierten, nicht-psychoaktiven Cannabinoid-Produkte weltweit und nutzt dazu ein unternehmenseigenes Verfahren, das den THC-Gehalt auf 0,0 % reduziert. Folium Biosciences war das weltweit erste Hanfunternehmen, das vom Colorado Department of Public Health and Environment ein Zertifikat für den freien Verkauf sowie eine "Manufactured Food Establishment License" erhielt und ist branchenführend im Bereich der Compliance und Governance.

