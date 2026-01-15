HONOR

HONOR bringt die Magic8 Serie nach Deutschland: Revolutionäre KI und unübertroffene Robustheit

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

HONOR Magic8 Pro: Das KI-Flaggschiff für professionelle Ansprüche, ausgestattet mit einer revolutionären 200-MP-Tele-Kamera, einer dedizierten KI-Taste für intelligente Assistenzfunktionen und der Spitzenleistung des Snapdragon® 8 Elite Gen 5

HONOR Magic8 Lite: Ein widerstandsfähiges Kraftpaket für die Mittelklasse, das mit SGS-zertifiziertem Rundumschutz, einem massiven 7.500-mAh-Akku für tagelange Nutzung und einem brillanten 120-Hz-OLED-Display neue Standards setzt.

HONOR, weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems, gab heute den Marktstart der neuen HONOR Magic8 Serie in Deutschland bekannt. Das Line-up vereint technologische Spitzenleistung mit innovativer KI-Integration und umfasst das robuste Mittelklasse-Modell HONOR Magic8 Lite sowie das High-End-Flaggschiff HONOR Magic8 Pro. Mit bahnbrechenden Neuerungen wie dem revolutionären AiMAGE Kamerasystem und branchenführender Akku-Technologie definiert die Serie neue Standards für Benutzerfreundlichkeit, Fotografie und Langlebigkeit in jedem Preissegment.

HONOR Magic8 Pro: KI-gestützte Innovationen auf Flaggschiff-Niveau

Mit dem Launch des HONOR Magic8 Pro feiert das bisher fortschrittlichste KI-Teleobjektivsystem der Branche seine Premiere. Dieses umfasst eine 200-MP-Ultra-Nacht-Telekamera[1] mit einem großen 1/1,4-Zoll-Sensor und einer weiten Blende von f/2.6. Das Ergebnis ist sichtbar: So liefert die Kamera selbst bei großen Entfernungen klarere Details, während die Lichterfassung deutlich besser ist. Zudem bietet HONORs KI-Anti-Shake-Technologie eine siebenfach erhöhte Wahrscheinlichkeit[2], dass Nutzer großartige Zoom-Bilder erstellen - selbst ohne Stativ oder Gimbal. Dank des branchenführenden adaptiven KI-Stabilisierungsmodells erreicht das HONOR Magic8 Pro das branchenweit stabilste CIPA 5.5-Niveau. So hat HONOR die Erkennung von Verwacklungen gegenüber dem Vorgängermodell vierfach und die dynamische Reaktion einfach verbessert.

Ebenfalls neu ist Magic Color, die branchenweit erste KI-gestützte Farb-Engine. Damit entsteht aus einem bestehenden Foto ein Filter, der für die nächsten Aufnahmen genutzt werden kann - der einfachste Weg zu einem durchgängigen Color-Grading. Basierend auf fortschrittlichen Deep-Learning-Algorithmen kann sie intelligent 16,77 Millionen Farben extrahieren. Dieser Fortschritt zeigt sich in der globalen Tonalität und lokalen Feinabstimmung. Die Vorteile: eine hohe Ausgabequalität und eine reibungslose Echtzeit-Vorschau. Darüber hinaus können Nutzer mit Magic Color Filmstile nachbilden, professionelle Filmfarben anwenden oder personalisierte Vorlagen aus beliebigen Referenzbildern erstellen. Diese lassen sich direkt in der Kamera oder über Magic Portal verwenden. Zudem vereinfacht Magic Color den Grading-Prozess und erzeugt mühelos professionelle Ergebnisse.

KI-optimierte Ausdauer und Geschwindigkeit

Angetrieben von der Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Plattform[3], bringt das HONOR Magic8 Pro die branchenweit erste GPU-NPU-heterogene KI-Super-Resolution- und Frame-Generierungs-Technologie auf den Markt. Sie wurde entwickelt, um Spiele mit niedriger Auflösung und Bildrate in Erlebnisse mit hoher Auflösung und Bildrate zu verwandeln. Dadurch können anspruchsvolle Open-World-Titel 120 fps bei 1080p von ursprünglich 60 fps bei 850p erreichen.

Das HONOR Magic8 Pro läutet eine neue Generation der Akkulaufzeit für HONOR-Geräte ein. Drei HONOR E2 Power-Management-Chips arbeiten mit KI zusammen, um Spannung, thermische Kontrolle und die langfristige Akkugesundheit zu optimieren. Mit 100 W kabelgebundenem und 80 W kabellosem HONOR SuperCharge[4] verbindet das HONOR Magic8 Pro ganztägige Ausdauer mit blitzschnellem Aufladen.

Vertrauen bei jeder Interaktion

Das HONOR Magic8 Pro nutzt erstmals das hochmoderne MagicOS 10, um eine exzellente geräte- und plattformübergreifende Funktionalität zu ermöglichen. So verbindet sich das Gerät nahtlos mit Android, HarmonyOS, iOS und Windows, damit Nutzer mühelos Dateien teilen, Aufgaben synchronisieren und ihre wichtigsten Tools kontinuierlich nutzen können.

Mit dem neuen HONOR MagicOS 10 kommt nun eine visuelle Designphilosophie zum Einsatz, die sich durch Leichtigkeit, Transparenz und Klarheit auszeichnet. Die neue Gestaltung umfasst Szenen wie den Sperrbildschirm, den Desktop, Symbole und das Wetter. Für eine bessere Lesbarkeit simuliert das System realistische Lichteffekte, passt Farben dynamisch an verschiedene Hintergrundbilder an und stellt den Transparenzgrad zur Auswahl.

In puncto Haltbarkeit bietet HONOR SGS-zertifizierte Standards für 10-fache Sturzfestigkeit und IP68/69/69K-Schutz[5]. Damit halten sowohl das HONOR Magic8 Pro als auch das HONOR Magic8 Lite selbst den anspruchsvollsten Umgebungen stand.

HONOR Magic8 Lite: Neuer Maßstab für Robustheit und Ausdauer

Das HONOR Magic8 Lite setzt als besonders robustes Smartphone auf dem Markt neue Maßstäbe und bietet umfassenden Schutz gegen Stürze, Wasser und Staub. Es wurde mit der SGS Triple Resistant Premium Performance-Zertifizierung[6]ausgezeichnet. Wie bereits sein Vorgänger verfügt es zudem über die renommierte SGS 5-Star Comprehensive Reliability-Zertifizierung[7], die eine Sturzfestigkeit aus bis zu 2,5 Metern Höhe[8] auf bestimmte Oberflächen garantiert.

Das Gehäuse wird durch die HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop-Technologie, den Einsatz nicht-newtonscher Flüssigkeiten und ein neuartiges, ultra-robustes Hartglas verstärkt. Diese Kombination schützt das Smartphone zuverlässig vor Aufprallen auf verschiedenste harte Untergründe und widersteht selbst extremen punktuellen Belastungen. Dank der Three-layer Water Resistance Structure 2.0 und den Schutzklassen IP68 sowie IP69K[9] bewältigt das HONOR Magic8 Lite mühelos anspruchsvolle Umgebungen. Es ist geschützt gegen Spritzwasser, Schmutzwasser, kurzzeitigen Kontakt mit heißem Wasser (bis zu 10 Sekunden) sowie Hochdruckstrahlen. Tests bestätigen die Funktionsfähigkeit selbst nach 30-minütigem Eintauchen in 1,5 Meter tiefes Wasser[10], was das Gerät zu einem verlässlichen Alltagsbegleiter macht. Zusätzlichen Komfort bieten die Funktionen AI Heavy Rain Touch und AI Glove Touch, die eine präzise und reibungslose Bedienung auch bei Regen oder mit Handschuhen gewährleisten.

Branchenführende Akkulaufzeit mit SuperCharge

Mit seinem massiven 7.500-mAh-Silizium-Karbon-Akku[11] revolutioniert das HONOR Magic8 Lite die Energieversorgung von Smartphones und bietet riesige Akkuleistung bei einem schlanken Formfaktor. Dank eines eigens entwickelten Anti-Aging-Algorithmus überzeugt der Akku durch eine außergewöhnliche Langlebigkeit von bis zu sechs Jahren[12]. Dies ermöglicht eine Nutzungsdauer von bis zu drei Tagen, sodass externe Powerbanks überflüssig werden.

KI-gestütztes Fotografie-Erlebnis

Das HONOR Magic8 Lite verfügt über eine leistungsstarke 108-MP-Ultra-Sensing-Kamera mit einem großen 1/1,67-Zoll-Sensor. Diese sorgt für detailreiche und helle Aufnahmen mit hoher Präzision bei Tageslicht sowie optimierter Qualität bei Nacht. Um Unschärfen und Verwacklungen effektiv zu minimieren, ist die Hauptkamera mit einer Kombination aus optischer (OIS) und elektronischer Bildstabilisierung (EIS) ausgestattet.

Außergewöhnliche Display-Technologie für optimale Immersion

Das HONOR Magic8 Lite besticht durch ein 6,79-Zoll Eye-Comfort OLED-Display[13], das mit 1,07 Milliarden Farben und einer ultrahohen 1,5K-Auflösung[14] lebendige Nuancen und atemberaubende Details liefert. Die auffällig schmalen Ränder von nur 1,3 mm definieren visuelle Grenzen neu und ermöglichen ein beeindruckendes Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 94,6 %.

Dank neuer organischer Leuchtmaterialien und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz[15] werden Bewegungen unglaublich flüssig und reaktionsschnell dargestellt. Mit einer branchenführenden HDR-Spitzenhelligkeit von 6.000 nits[16] garantiert das Display zudem ein gestochen scharfes Seherlebnis, selbst bei hellem Licht.

Verbesserte Hardware für überlegene Leistung

Angetrieben vom Snapdragon 6 Gen 4 Prozessor, hebt das HONOR Magic8 Lite die Systemleistung auf ein neues Niveau. Im Vergleich zur Vorgängergeneration konnte die GPU-Leistung um 29 % und die CPU-Leistung um 11 %[17] gesteigert werden. Ergänzt wird diese Effizienz durch die innovative HONOR RAM Turbo-Technologie, die ein Nutzungserlebnis wie mit 16 GB RAM (8 GB physisch + 8 GB virtuell)[18] bietet. Dies gewährleistet selbst bei intensiver Nutzung reibungsloses Multitasking und schnelle App-Wechsel. Mit bis zu 512 GB internem Speicher bietet das Gerät zudem reichlich Platz für Jahre voller Erinnerungen.

Farben, Preis und Verfügbarkeit

Das HONOR Magic8 Lite ist in drei Farben erhältlich: Forest Green, Midnight Black und Reddish Brown. Das Gerät ist ab heute in Deutschland ab einer unverbindlichen Preisempfehlung von 399,90 Euro (256 GB Speicher) und 429,90 Euro (512 GB Speicher) verfügbar.

Das HONOR Magic8 Pro wird in den Farbvarianten Schwarz, Sunrise Gold und Cyan angeboten. Es ist ab heute in Deutschland ab einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1299,90 Euro erhältlich.

Über HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Interaktionen zwischen Mensch und Gerät zu revolutionieren, um das KI-Ökosystem mit allen Verbrauchern in der Ära der KI-Agenten und darüber hinaus zu verbinden. HONOR ist bestrebt, industrielle Grenzen durch offene, nahtlose Zusammenarbeit zu öffnen, um gemeinsam mit Branchenpartnern ein werteteilendes Ökosystem zu schaffen. Mit einem innovativen Produktportfolio, das KI-Smartphones, PCs, Tablets, Wearables und mehr umfasst, zielt das Unternehmen darauf ab, jeden Menschen zu befähigen, die neue intelligente Welt anzunehmen.

Weitere Informationen zu HONOR erhältst du online unter www.honor.com oder per

E-Mail an newsroom@honor.com.

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1] 200 MP sind die Pixelangaben der Kamera. Die tatsächliche Pixelanzahl der Fotos kann je nach Kameramodus variieren.

Bitte beachten Sie die tatsächliche Nutzungserfahrung.

[2] Die Daten stammen aus HONOR Laboren.

[3] Qualcomm und Snapdragon sind Marken der Qualcomm Incorporated, eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

[4] Die maximal unterstützte kabelgebundene Ladeleistung beträgt 120 W bei Verwendung des mitgelieferten HONOR SuperCharge Ladegeräts.

Das 80 W kabellose Laden wird auch mit dem originalen HONOR SuperCharge Wireless Charger unterstützt, der auf der offiziellen Website erhältlich ist. Die tatsächliche Ladeleistung passt sich intelligent an die Szenarien an. Bitte beachten Sie die tatsächliche Nutzungserfahrung.

[5] Das Telefon ist nicht professionell wasserdicht. Es ist spritzwassergeschützt, wasserabweisend und staubdicht bei normalem Gebrauch. Es wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet und erreicht die Schutzart IP68 und IP69 gemäß den GB/T 4208-2017 (China) Standards sowie die Schutzart IP69K gemäß den IEC ISO 20653:2023 Standards. Spritzwasser-, Wasser- und Staubbeständigkeit sind nicht dauerhaft wirksam, und die Schutzleistung kann aufgrund von täglichem Verschleiß nachlassen.

[6] Dieses Telefon hat die Schweizer SGS Triple Resistant Premium Performance-Zertifizierung erhalten und entspricht den technischen Zuverlässigkeitsspezifikationen der SGS. Da es sich um ein elektronisches Präzisionsprodukt handelt, besteht dennoch die Gefahr einer Beschädigung, wenn das Telefon herunterfällt. Bitte achten Sie darauf, Stürze oder Stöße zu vermeiden.

[7] Dieses Telefon hat die Schweizer SGS 5-Sterne-Zertifizierung für umfassende Zuverlässigkeit erhalten und entspricht den technischen Zuverlässigkeitsspezifikationen der SGS. Da es sich um ein elektronisches Präzisionsprodukt handelt, besteht dennoch die Gefahr einer Beschädigung, wenn das Telefon herunterfällt. Bitte achten Sie darauf, Stürze oder Stöße zu vermeiden.

[8] Die Daten stammen aus HONOR Laboren.

[9] Das Telefon wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet und erreicht das IP69K-Niveau gemäß der Norm ISO20653:2023 sowie die Niveaus IP66 und IP68 gemäß der internationalen Norm IEC 60529. Der Schutz vor Spritzwasser, Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und die Schutzwirkung kann durch normale Abnutzung abnehmen. Versuchen Sie nicht, ein nasses Telefon aufzuladen. Flüssigkeitsschäden sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

[10] Die Daten stammen aus HONOR Laboren.

[11] Der Akku hat eine Nennkapazität von 7.330 mAh bei einer typischen Kapazität von 7.500 mAh.

[12] Die Daten stammen aus HONOR Laboren. Der Akku wird nach 6 Jahren Nutzung gemäß der Simulation des HONOR Labors zum täglichen Nutzerverhalten (einmal täglich vollständiges Laden und Entladen) eine Kapazitätserhaltungsrate von mehr als 80 % aufweisen. Die tatsächlichen Daten ändern sich bei verschiedenen Szenarien; bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Nutzung.

[13] Mit dem Design der abgerundeten Ecken auf dem Display beträgt die diagonale Länge des Bildschirms 6,79 Zoll, gemessen am Standard-Rechteck (der tatsächliche sichtbare Bereich ist etwas kleiner).

[14] Die Auflösung wird als Standard-Rechteck gemessen; daher sind die effektiven Pixel etwas geringer.

[15] Der Bildschirm unterstützt eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, und die Bildwiederholfrequenz kann bei verschiedenen App-Oberflächen und Spielqualitäten leicht variieren. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Nutzungserfahrung.

[16] Die Daten zur Spitzenhelligkeit von 6.000 nits stammen aus HONOR Laboren und gelten nur, wenn die entsprechende Videoquelle im Vollbildmodus ist.

[17] Die Daten stammen aus HONOR Laboren.

[18] Durch HONOR RAM Turbo wird ein Teil des ROM in den RAM übertragen, und der 8 GB RAM kann einem 16 GB-Speichererlebnis entsprechen. Der tatsächlich verfügbare Speicherplatz ist aufgrund der Systemnutzung geringer als dieser Wert.