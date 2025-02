Wiremind

Wiremind feiert ein Jahrzehnt der Innovation und des globalen Wachstums

In den letzten 10 Jahren kann Wiremind auf ein beträchtliches Wachstum von einem kleinen Team mit einem einzigen Kunden auf über 120 Mitarbeiter und mehr als 60 Kunden zurückblicken.

Mit marktführenden Lösungen wie CAYZN, EVENTORI, CARGOSTACK und PAXONE treibt Wiremind mit seinen Optimierungslösungen Innovationen in der Transport-, Fracht- und Unterhaltungsbranche kontinuierlich an.

Um diesen Meilenstein zu feiern, veranstaltete Wiremind hierzu eine Gala, bei der Kunden und Mitarbeiter zusammenkamen, um ein Jahrzehnt der Erfolge zu feiern. „Wo Innovation auf greifbare Ergebnisse trifft" ist das Leitmotif von Wiremind seit seiner Gründung im Jahr 2014 durch Colin Girault-Matz und Charles Pierre.

Von einem einzigen Projekt zur Optimisierung des Revenue Managements für zunächst nur einen Kunden hat sich Wiremind zu einem vertrauenswürdigen Technologieführer mit 15 Millionen Euro ARR und einem profitablen Wachstum von +40% pro Jahr seit seiner Gründung entwickelt.

Schnelle Expansion & Internationale Anerkennung

Folgende bedeutende Meilensteine markieren den erfolgreichen Werdegang von Wiremind, vom ersten unterzeichneten Vertrag bis hin zum anerkannten Branchenführer:

2015: Markteinführung von CAYZN, der Revenue Management Lösung für die Passagierindustrie, die sofortige Ergebnisse für iDTGV erbringt.

2016: Wiremind bring nur ein Jahr später CAYZN Tracking auf den Markt, eine Lösung die für die Überwachung von Wettbewerbern für Fluggesellschaften, Eisenbahnen und Busse gedacht ist, wobei OUIGO zu einem Schlüsselkunden wird.

2017: Emirates SkyCargo implementiert SKYPALLET, die Kapazitätsoptimierungslösung von Wiremind, und markiert damit seinen Einstieg in den Frachtsektor.

2018: Paris Saint-Germain (PSG) wird der erste große Sport- und Veranstaltungskunde und steigert mit Hilfe von EVENTORI seine Ticketing-Einnahmen.

2020: SNCF, Frankreichs Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnriese, entscheidet sich für CAYZN und festigt damit die Führungsposition von Wiremind im Personenverkehr.

2021: Einführung von Wiremind Cargo, unterstützt durch Investitionen von CargoTech, und Etablierung einer Führungsposition bei digitalen Lösungen für die Luftfracht.

2024: Wiremind gewinnt 15 neue Kunden hinzu.

Wireminds Vision für eine globale Führungsrolle

„Bei Wiremind setzen wir seit unserer Gründung künstliche Intelligenz ein und werden für das nächste Jahrzehnt unsere Investitionen in Forschung und Entwicklung hierfür beschleunigen", sagte Charles Pierre, Mitbegründer und CTO von Wiremind. „Die Zusammenarbeit mit führenden Institutionen und Forschungslaboren wie CentraleSupélec, LPSM und UBC spiegelt unser Engagement für die Förderung von Forschung und Innovation wider und stellt sicher, dass wir an der Spitze der Technologie bleiben, die Branchen verändert."

Im Jahr 2024 verzeichneten die Geschäftsbereiche von Wiremind ein beträchtliches Wachstum, z. B. CAYZN wuchs um 44 %, CAYZN Tracking um 51 % und EVENTORI um 79 %. Eine Renewal Rate von 96 % unterstreicht das Vertrauen und die Zufriedenheit der Kunden in Wiremind. „Unsere Vision war schon immer auf hervorragende Produkte und die Nutzung der besten Technologie zur Förderung von Innovationen ausgerichtet", sagte Colin Girault-Matz, Mitbegründer und CEO von Wiremind. „Dieses Jahrzehnt des Wachstums hat bewiesen, dass ein unermüdlicher Fokus auf Qualität und Kundenerfolg Branchen verändern kann. Mit Blick auf die Zukunft sind wir entschlossen, neue Maßstäbe in der Technologie zu setzen und unseren Partnern weltweit einen beispiellosen Mehrwert zu bieten."

„Wir haben immer wieder bewiesen, dass wir uns positiv auf das Geschäftsergebnis unserer Kunden auswirken", fügt Nathanaël de Tarade, CEO von Wiremind Cargo hinzu. „Im nächsten Kapitel wird es darum gehen, unseren globalen Einfluss zu verstärken und das Vertrauen, das wir im Laufe der Jahre bei unseren Kunden aufgebaut haben, zu erhalten." Wiremind ist heute in drei Branchen mit sieben Lösungen tätig, die darauf ausgelegt sind, Prozesse zu modernisieren und einen messbaren Geschäftswert zu schaffen. Auf dieser soliden Grundlage konzentriert sich das Unternehmen darauf, seine globale Präsenz auszubauen, seine Produktpalette zu erweitern und die Erwartungen seiner Kunden kontinuierlich zu übertreffen.

Über Wiremind

Das in 2014 gegründete Unternehmen Wiremind mit Hauptsitz in Paris bietet Inventar-, Distributions- und Optimierungslösungen für die Branchen Personenbeförderung, Luftfracht sowie Sport und Veranstaltungen an. Durch die Kombination von künstlicher und menschlicher Intelligenz ermöglichen die innovativen Tools von Wiremind den Kunden, ihre Betriebsprozesse zu optimieren, Prognoserechnungen zu verbessern und messbare kommerzielle Leistungen zu steigern. Branchenführer auf der ganzen Welt vertrauen auf Wiremind, ihnen auf Daten basierte Erkenntnisse und benutzerorientierte Lösungen zu liefern, die in verschiedenen Sektoren einen erkennbaren Mehrwert schaffen, von der Verwaltung der Luftfrachtkapazität bis hin zur Optimierung des Ticketverkaufs und der Vorhersage der Passagiernachfrage.

