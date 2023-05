Abraxas

Medienmitteilung: Abraxas verzeichnet 2022 kräftiges Wachstum

Abraxas verzeichnet 2022 kräftiges Wachstum

St. Gallen, 5. Mai 2023 – Mit einem Dienstleistungs-Ertragswachstum von 6.6% erzielt Abraxas das beste Ergebnis der vergangenen fünf Jahre. Umfangreiche Investitionen tragen weitere Früchte.

Das Geschäftsjahr 2022 bestätigt die Position von Abraxas als Schrittmacherin der Digita­lisierung der öffentlichen Hand in der Schweiz. Insgesamt resultiert ein operatives Ergebnis von 3.14 Mio. Franken, was eine Steigerung von 0.6 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Der Ertrag mit Dienst­leistun­gen wächst gegenüber dem Vorjahr um 6.6% auf 199.5 Mio. Franken. Abraxas steigert 2022 auch den Gesamtumsatz um 3.2% auf 214.5 Mio. Franken. Damit erzielt Abraxas 2022 den höchsten Wert seit der Fusion vor fünf Jahren. Zu diesem Erfolg haben alle Produkte beigetragen. Der Ertrag mit Dienstleistungen umfasst den Verkauf und Betrieb eigener Applikationen und Lösungen sowie den Betrieb der IT-Infrastruktur für Kunden. Auch der Auftragseingang hat sich 2022 positiv entwickelt.

Nachhaltige Investitionen in Innovationen

Umfangreiche Investitionen in Produkte und Systeme stärken das Unternehmen für die Zukunft. «Diese bilden die Basis vielversprechender neuer Geschäftsmodelle und stärken Abraxas als Anbieterin von sicheren Applikationen und Multi-Cloud-Lösungen für die öffentliche Hand», so Matthias Kaiserswerth, Verwaltungsratspräsident von Abraxas. Entsprechend werden die Vorhaben zur Erneuerung von etablierten Lösungen sowie die Umstellung auf cloudbasierte Angebote konsequent weitergeführt

Abraxas Informatik AG

Die Abraxas Informatik AG ist die grösste Anbieterin durchgängiger IT-Lösungen für die öffent­liche Hand in der Schweiz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Gallen beschäftigt rund 970 Mitarbei­terinnen und Mitarbeiter in allen Sprachregionen. Abraxas vernetzt Schweizer Verwaltungen, Behör­den, Unternehmen und die Bevölkerung mit effizienten, sicheren und durchgängigen IT-Lösungen und Dienstleistungen.

