Flughafen Zürich weiterhin gefragtester Arbeitgeber auf jobs.ch

Zürich, 21. Februar 2024 - Der Flughafen Zürich ist auch 2023 nicht als meistgesuchter Arbeitgeber auf jobs.ch zu toppen. In der Top 10 der gefragtesten Unternehmen auf dem grössten und beliebtesten Schweizer Jobportal jobs.ch befinden sich zudem bekannte Detailhändler, Schweizer Traditionskonzerne sowie neu auch eine Vertreterin der Gesundheitsbranche.

Bereits seit mehreren Jahren geht JobCloud, das Unternehmen zu dem jobs.ch gehört, der Frage nach, welche Unternehmen bei der Jobsuche in der Schweiz am gefragtesten sind und sich daher als beliebte Arbeitgeber auszeichnen. Um dies herauszufinden, ermittelt das führende digitale Unternehmen im Schweizer Stellenmarkt jedes Jahr, nach welchen Arbeitgebern die User:innen auf jobs.ch am häufigsten suchen bzw. welche Firma sie bei der Jobsuche am öftesten eingeben. Auf dem ersten Platz landet auch 2023 wieder der Flughafen Zürich und behält somit seine Anziehungskraft als Arbeitsplatz.

Direkt dahinter nehmen die Detailhändler Migros und Coop die weiteren Podestplätze ein, wobei beide im Vergleich zum Vorjahr einen Platz zulegen konnten. «Bei diesem Ranking sind traditionellerweise besonders renommierte Unternehmen vertreten, welche sich nicht nur durch ihre Bekanntheit und ihr Employer Branding, sondern auch durch ihre vielfältigen Berufsmöglichkeiten auszeichnen», so Davide Villa, CEO von JobCloud.

Roche auf Platz 4 ist ein Indikator für die grosse Bedeutung der Pharmabranche auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. Die SBB verlieren etwas an Beliebtheit und wurden am fünfthäufigsten von User:innen auf jobs.ch gesucht, während sie 2022 noch den zweiten Platz einnahmen. Die Schweizerische Post hingegen konnte ihre bisherige Platzierung halten. Mit Aldi auf Platz 8 und Lidl auf Platz 9 haben es auch 2023 zwei weitere Detailhändler in die Top 10 geschafft. Securitas als 7. und Spitex als 10. runden das Ranking der meistgesuchten Arbeitgeber auf jobs.ch ab. «Obwohl die grösseren Schweizer Arbeitgeber auch letztes Jahr beliebt waren, haben auch kleinere und mittlere Unternehmen ihren Reiz, da Entscheidungswege oft kürzer sind und Mitarbeitende viel bewegen können. Diese Unternehmen stellen täglich über unsere kostenlosen Stelleninserate auf jobs.ch tausende Talente ein», so Villa abschliessend.

