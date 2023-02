JobCloud AG

Flughafen Zürich und SBB meistgesuchte Arbeitgeber auf jobs.ch

Bild-Infos

Download

Flughafen Zürich und SBB meistgesuchte Arbeitgeber auf jobs.ch

Detaillierte Auswertung der 10 meistgesuchten Unternehmen auf jobs.ch im Jahr 2022

Zürich, 16. Februar 2023: Der Flughafen Zürich bleibt auch 2022 bei den Jobsuchenden in der Schweiz der meistgesuchte Arbeitgeber, gefolgt von den SBB. Auch Detailhändler und Pharmakonzerne liegen bei Jobsuchenden hoch im Kurs. Dies zeigt eine ausführliche Analyse der 10 meistgesuchten Arbeitgeber auf dem grössten und beliebtesten Schweizer Stellenportal jobs.ch.

Welche Firmen sind bei der Jobsuche in der Schweiz besonders beliebt? Auch dieses Jahr hat JobCloud bei einer Analyse seines Portals jobs.ch herausgefunden, nach welchen Unternehmen die User:innen am häufigsten suchen. Dies lässt Schlussfolgerungen darauf ziehen, welche Arbeitgeber bei der Jobsuche besonders gefragt sind. Ganz oben auf dem Siegerpodest landet auch 2022 der Flughafen Zürich, gefolgt von den SBB. Auffällig in diesem Jahr: Die beiden Schweizer Unternehmen führen das Ranking mit grossem Abstand zu den anderen Arbeitgebern an. «Natürlich sind nur bekannte Firmen auf der Liste, die den Jobsuchenden auch als Arbeitgeber als erstes in den Sinn kommen. Für kleinere Firmen, die nicht auf eine grosse Bekanntheit setzen können, ist es daher umso wichtiger, auf andere Weise zu punkten – z.B. mit einer besonderen Unternehmenskultur und innovativen Benefits», so Davide Villa, CEO bei JobCloud.

Wie auch im letzten Jahr werden Detailhändler in der Schweiz besonders häufig eingegeben, wenn es um die Jobsuche geht. Die Migros kam mit Platz 3 auf das Podest, gefolgt von Coop auf Platz 4. Mit Aldi auf dem 8. Platz und Lidl auf Rang 9 befinden sich zwei weitere Detailhändler unter den 10 der meistgesuchten Unternehmen auf jobs.ch. Auch die Pharmabranche ist im Top-10-Ranking der beliebtesten Arbeitgeber auf jobs.ch stark vertreten. So erreichte das Pharmaunternehmen Roche Platz 5 und kann sich Lonza über Position 7 freuen. Die Post hat im Jahr 2022 wieder an Beliebtheit gewonnen und steigerte sich von Rang 10 im 2021 auf Platz 6 im vergangenen Jahr. Im Gegensatz dazu ist Securitas von Platz 5 auf Platz 10 gerutscht. «Ich gratuliere den Unternehmen für ihre grosse Beliebtheit als Arbeitgeber. Einmal mehr zeigen diese Ergebnisse, dass speziell Schweizer Arbeitgeber bei Jobsuchenden hoch im Kurs sind», so Villa abschliessend.

Kontakt

JobCloud AG, Rebekka Hänggi, Marketing Manager +41 44 560 70 12, rebekka.haenggi@jobcloud.ch

Über JobCloud AG

JobCloud ist das führende digitale Unternehmen im Schweizer Stellenmarkt und bietet verschiedene Rekrutierungslösungen an. Neben den führenden Jobportalen wie jobs.ch, JobScout24.ch und jobup.ch gehören auch die Bereiche JobCloud HR Tech, wo zukunftsträchtige Technologien für die Rekrutierung entwickelt und angeboten werden, sowie JobCloud HR Services zum Portfolio. JobCloud wurde im Jahr 2013 gegründet und gehört den beiden Unternehmen Ringier und TX Group. JobCloud beschäftigt heute 300 Mitarbeitende an verschiedenen Standorten, Hauptsitz ist in Zürich.