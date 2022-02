JobCloud AG

Trotz Krise immer noch am beliebtesten bei Jobsuchenden: Der Flughafen Zürich

Zürich, 16. Februar 2022 – Kein Arbeitgeber wird in der Schweiz so häufig von Jobsuchenden gesucht wie der Flughafen Zürich. Ausserdem befinden sich gleich vier Detailhändler sowie zwei Pharmakonzerne unter den zehn beliebtesten Arbeitgebern bei der Jobsuche. Dies zeigt eine Analyse der meistgesuchten Unternehmen auf dem grössten und beliebtesten Schweizer Jobportal jobs.ch.

Um genaue Einblicke auf das Suchverhalten bei der Jobsuche in der Schweiz zu erhalten, wurde analysiert, welche potenziellen Arbeitgeber die User*innen im Jahr 2021 besonders häufig auf jobs.ch eingegeben haben und somit die beliebtesten Unternehmen bei der Jobsuche sind. Der meistgesuchte Arbeitgeber auf jobs.ch war 2021 – so wie auch in den Jahren zuvor – der Flughafen Zürich. Auf Platz 2 und 3 folgen mit den SBB und der Migros zwei grosse, renommierte Schweizer Arbeitgeber, welche im Vergleich zu 2020 jeweils einen Platz in der Beliebtheitsskala auf jobs.ch zugelegt haben. «Der Flughafen Zürich bleibt trotz Coronakrise für viele Stellensuchende ein attraktiver Arbeitsort, zumal das Flughafengelände viele unterschiedliche Berufe und Jobmöglichkeiten anbietet», so Davide Villa, CEO von JobCloud.

Lonza neu in den Top 10

Besonders häufig in den Top 10 der meistgesuchten Arbeitgeber auf jobs.ch sind Detailhändler vertreten. So befindet sich Coop direkt hinter Migros auf Rang 4, Aldi liegt auf Rang 8, gefolgt von Lidl. Neu im Classement zu finden ist der Pharmakonzern Lonza (Rang 7), wobei mit Roche ein weiterer Pharmakonzern in den Top 10 vertreten ist. Die beiden Konzerne sind in der Krise dank Impfstoff und Corona-Medikament eher positiv aufgefallen. Securitas auf Platz 5 und die Post auf Position 10 runden das Ranking ab. «Bei allen der zehn meistgesuchten Unternehmen auf jobs.ch handelt es sich um renommierte Arbeitgeber, die nicht nur eine Vielzahl an verschiedenen Berufen für Jobsuchende anbieten, sondern auch besonders krisenfest sind und sich durch Employer Branding als attraktive Arbeitgeber positionieren», fasst Villa das Ergebnis zusammen.

