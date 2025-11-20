Pointbreak Events GmbH

Die Weihnachtsallee 2025 ist eröffnet

Die Europaallee wird ab heute wieder zum Treffpunkt für alle, die sich auf die Adventszeit freuen und das Besondere suchen. Bis zum 23. Dezember lädt die Zürcher Weihnachtsallee wieder zum Schlendern, Geniessen und Entdecken ein. Wer auf der Suche nach Geschenken, feinem Essen oder festlicher Unterhaltung ist, wird hier definitiv fündig. Und dieses Jahr warten gleich mehrere Neuerungen – sowohl beim Markt als auch im Rahmenprogramm.

Marktangebot:

Mehr als 80 Ausstellerinnen und Aussteller sind in diesem Jahr wieder mit dabei. Sie zeigen eine grosse Auswahl an Geschenkideen: liebevoll Handgemachtes, schöne Designstücke, kulinarische Spezialitäten und vieles mehr. Das Konzept bleibt lebendig: Die Stände wechseln regelmässig, wodurch sich ein wiederholter Besuch lohnt.

Zusätzlich bringt der Mini-Markt ab dem zweiten Wochenende noch mehr Vielfalt: Jeweils am Samstag und Sonntag präsentieren kleine Labels und Kreativköpfe ihre Produkte. So wird jedes Wochenende zu einer neuen Entdeckungstour.

Ganz neu ist das „Local Christmas Shopping“ vom 1. bis 7. Dezember. Hier präsentieren lokale Marken und Produzent:innen mit Zürcher Wurzeln ihre Produkte. Eine echte Hommage an die Kreativität und Qualität der Limmatstadt. Von Mode über Feinkost bis zu nachhaltigen Geschenkideen steht alles im Zeichen echter Züri-Liebe.

Hier geht es zu den Aussteller:innen:

https://www.weihnachtsallee.ch/design-handwerk

Programm & Events, die man nicht verpassen darf:

In der gemütlich beheizten Glüehstube ist immer etwas los. Jeder Tag steht unter einem neuen Motto: Comedy-Nights, Motto-Partys, Jingle & Sing (Weihnachtssingen für alle, die gerne gemeinsam singen), Afterwork-Partys, Livemusik, DJ-Sets und kreative Workshops. Immer mit festlicher Stimmung, guten Drinks und ganz viel Winterzauber.

ist immer etwas los. Jeder Tag steht unter einem neuen Motto: Comedy-Nights, Motto-Partys, Jingle & Sing (Weihnachtssingen für alle, die gerne gemeinsam singen), Afterwork-Partys, Livemusik, DJ-Sets und kreative Workshops. Immer mit festlicher Stimmung, guten Drinks und ganz viel Winterzauber. Am 23. November rollt ein besonderer Gast an: Der Coca-Cola-Truck macht Halt auf der Allee. Zwischen 14 und 20 Uhr gibt es Fotomöglichkeiten und personalisierte Dosen zum Mitnehmen auf dem Gustav-Gull-Platz.

macht Halt auf der Allee. Zwischen 14 und 20 Uhr gibt es Fotomöglichkeiten und personalisierte Dosen zum Mitnehmen auf dem Gustav-Gull-Platz. Am 6. Dezember ist der Samichlaus unterwegs. Er bringt Mandarinen und Nüsse mit, schaut in der Glüehstube vorbei und lädt Kinder zum Basteln ein.

unterwegs. Er bringt Mandarinen und Nüsse mit, schaut in der Glüehstube vorbei und lädt Kinder zum Basteln ein. Ausserdem unterwegs an ausgewählten Tagen: Stelzenläufer:innen in fantasievollen Kostümen.

in fantasievollen Kostümen. Auch dieses Jahr ist die Karaoke-Hütte wieder mit dabei und sorgt täglich für gute Stimmung. Wer mitsingen möchte, kann sich seinen Slot ganz einfach online sichern.

wieder mit dabei und sorgt täglich für gute Stimmung. Wer mitsingen möchte, kann sich seinen Slot ganz einfach online sichern. Der imposante und festlich geschmückte Weihnachtsbaum von TWINT steht erneut im Zentrum und ruft spielerisch zur Spendenaktion auf. Mit dieser Aktion werden drei Organisationen unterstützt, die sich für Menschen in Zürich engagieren: Kinderspitex, Sozialwerk Pfarrer Sieber und Züriwerk.

Das gesamte Programm findet man hier:

https://www.weihnachtsallee.ch/programm

Essen und Trinken

An der Zürcher Weihnachtsallee kommt garantiert niemand hungrig davon. Zahlreiche Foodstände servieren Streetfood-Spezialitäten aus aller Welt. Neu servieren von Montag bis Freitag viele Stände zwischen 11 und 14 Uhr spezielle Lunch-Angebote. Wer etwas mehr Zeit mitbringt, findet im Fondue Chalet den perfekten Ort zum Verweilen. Dort stehen über die Mittagszeit auch leichtere Gerichte auf der Karte. Am Abend darf man sich wie gewohnt auf den klassischen Fondue-Plausch freuen.

Zu den Foodanbieter:innen:

https://www.weihnachtsallee.ch/delikatessen

Ein Ort zum Auftanken in der Adventszeit

Die Weihnachtsallee lädt zum Verweilen ein, mit gemütlichen, teils gedeckten Sitzplätzen, die zum Ausruhen und Geniessen einladen. Ob beim Geschenke einkaufen, einem Treffen mit Freunden oder einem Glühwein nach der Arbeit: Hier lässt sich die Adventszeit in entspannter Atmosphäre verbringen. Fernando Martig, Projektleiter der Zürcher Weihnachtsallee, freut sich über den Start: „Wir wollen den Menschen ein lebendiges Erlebnis bieten, das man gerne wieder besucht. Die Mischung aus lokalen Marken, wechselnden Aussteller:innen und einem bunten Programm macht die Weihnachtsallee zu einem festen Teil der Zürcher Adventszeit.“

Öffnungszeiten

20. November bis 23. Dezember 2025

Markt: Montag bis Samstag: 11.00 – 22.00 Uhr / Sonntag: 11.00 – 20.00 Uhr (mit zusätzlichem Minimarkt an folgenden Wochenenden: 29./30. November, 6./7. Dezember,13./14. Dezember, 20./21. Dezember

Montag bis Samstag: 11.00 – 22.00 Uhr / Sonntag: 11.00 – 20.00 Uhr (mit zusätzlichem Minimarkt an folgenden Wochenenden: 29./30. November, 6./7. Dezember,13./14. Dezember, 20./21. Dezember Fondue Chalet Montag bis Sonntag: 11.00 – 00.00 Uhr

Montag bis Sonntag: 11.00 – 00.00 Uhr Glühstube: Mo – Sa: 11.00 – 23.00 Uhr / So: 11.00 – 21.00 Uhr

