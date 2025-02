Pointbreak Events GmbH

Der neue Singles Corner im Freiruum

Im Zeitalter von Dating-Apps setzt der Freiruum Zug auf spontane Begegnungen im echten Leben. Ab dem 14. Februar gibt es in der Genusshalle einen speziellen Singles Corner – einen Tisch, an dem sich Alleinstehende ungezwungen treffen und kennenlernen können. Ein neuer Treffpunkt für alle, die Lust auf echte Gespräche, kleine Flirts und vielleicht sogar die grosse Liebe haben.

Die Region Zug ist voller Singles – aber wo lernen sie sich kennen? Gemäss einer grossangelegten Studie des Bundesamts für Statistik (BFS) aus dem Jahr 2023 sind knapp drei Viertel der Erwachsenen in der Schweiz in einer Beziehung (73 %). Doch das bedeutet auch: Ein Viertel ist Single – und viele suchen aktiv nach einer neuen Verbindung. In der Schweiz entstehen mittlerweile zahlreiche Beziehungen online. Studien zeigen, dass viele Paare über Dating-Apps, durch Freunde und Familie oder am Arbeitsplatz zusammenfinden. Doch was ist mit den spontanen Begegnungen, die ohne Algorithmen und Vitamin B auskommen?

Der Freiruum Zug schafft genau dafür einen neuen Offline-Treffpunkt: den Singles Corner. Inspiriert von den Geschichten der Besuchenden, die sich im Freiruum kennengelernt haben oder hier ihr erstes Date hatten, entsteht ab dem 14. Februar 2025 ein besonderer Tisch in der Genusshalle. Ein Ort, an dem sich Gleichgesinnte treffen, ungezwungen ins Gespräch kommen und vielleicht mehr als nur ein Lunch oder Abendessen teilen.

Ein Ort für spontane Begegnungen

Der Singles Corner ist kein Speeddating-Event und keine Partnervermittlung – sondern einfach ein langer Tisch, an dem sich Singles bewusst niederlassen können. Wer sich dorthin begibt, um einen Drink oder ein Essen zu geniessen, hat die Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen, ohne sich vorher durch Profile zu wischen. Wer eine Starthilfe mit der Konversation benötigt, dem stehen am Tisch kreative Icebreaker-Fragen zur Verfügung.

Ab dem 14. Februar steht der Singles Corner in der Genusshalle bereit – für alle, die Lust auf neue Kontakte haben.

