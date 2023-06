Emarsys eMarketing Systems GmbH

SAP Emarsys stellt Mobile Wallet für personalisierte Kundentreueerlebnisse vor

Native Funktionalitäten ermöglichen es Marketingexpert*innen, ihren Kanalmix zu erweitern, Kund*innen überall einzubinden und so personalisierte Erlebnisse miteinander zu verbinden. Egal ob On- oder Offline-Welt: Das erhöht die Kundentreue.

Im Rahmen des Power To The Marketer Festivals 2023 hat SAP Emarsys heute einen neuen Kanal angekündigt: Mobile Wallet soll die Palette an Omnichannel-Funktionen erweitern und Marken befähigen, überall mit Kund*innen in Kontakt zu treten. Das neue Angebot ermöglicht es Marketers, Google und Apple Wallets zu nutzen, die bereits von Millionen von Menschen weltweit verwendet werden, um personalisierte Gutscheine, Coupons oder Bonuskarten an Kund*innen zu senden - mit oder ohne die App der Marke.

Mit dem Mobile Wallet will SAP Emarsys Marketingexpert*innen helfen, den Erwartungen der Verbraucher*innen stets einen Schritt voraus zu sein. Durch die rapide gestiegenen Lebenshaltungskosten ist es für Marken entscheidend, wettbewerbsfähig zu bleiben. Aktuelle Forschungsergebnisse von SAP Emarsys belegen, wie wichtig es dabei ist, echte Kundentreue zu gewinnen: Demnach bleiben drei von fünf Kund*innen einer Marke treu, wenn ihnen regelmäßige Anreize, Rabatte und Belohnungen geboten werden. Wenn Kund*innen jedoch aufgrund von Kostenüberlegungen eine Marke verlassen, kehren laut der Studie 80 Prozent zu dieser Marke zurück, sobald sie es sich leisten können – wenn die Händler*innen weiterhin auf die richtige Weise kommunizieren. Und da 76 Prozent der weltweiten Konsument*innen eine personalisierte Marketingkommunikation von Marken erwarten, bedeutet dies, dass man diese Kund*innen kennenlernen muss.

Das Mobile Wallet ist eine zentrale Lösung, um sowohl mit aktiven als auch mit inaktiven Kund*innen in Verbindung zu bleiben. Jedes Mal, wenn Nutzer*innen das Wallet verwenden, erhalten sie Angebote, die auf ihre Interessen zugeschnitten sind und die sie an die Marke erinnern.

Marken stehen im ständigen Wettkampf und müssen mit der Explosion von Einkaufskanälen Schritt halten. Das Mobile Wallet fungiert dabei als stetiger Begleiter, der leicht zugänglich ist und eine äußerst wirkungsvolle Lösung für ein herausragendes Kundenerlebnis darstellt. Es spricht auch gezielt diejenigen 41 Prozent der Befragten an, die bislang durch negative Erfahrungen abgeschreckt waren oder nicht zu viele Apps auf ihrem Smartphone haben möchten.

Vor dem Hintergrund hoher Kundenerwartungen an die Personalisierung ermöglicht das Mobile Wallet Marketern, ihre Kund*innen besser zu verstehen und über verschiedene Kanäle hinweg – von der E-Mail über Mobilgeräte bis hin zum stationären Geschäft – konsistent und bequem zu erreichen.

Einzelhändler*innen können jedes Mal, wenn Kund*innen im Geschäft die Bonuskarte, den Gutschein oder Voucher verwenden, diese Personen identifizieren und mehr über sie erfahren. Dadurch entsteht eine konsistente Online- und Offline-Sicht, die die Personalisierung vertieft und den Kundenwert über die gesamte Kundenbeziehung hinweg steigert. Durch die Integration mit Google Wallet und Apple Wallet haben Kund*innen zudem diese personalisierten Anreize genau im entscheidenden Verkaufsmoment vor Augen.

„Die anspruchsvollen Verbraucher*innen von heute dulden keine schlechten Erfahrungen oder Prämien, die nicht ihre Erwartungen erfüllen. Ihre Loyalität zu gewinnen bedeutet, genau zu verstehen, was jede*r einzelne Kund*in schätzt und dies zum richtigen Zeitpunkt über den bevorzugten Kanal zu liefern", sagt Philip Nowak, Managing Director & SVP Revenue MEE bei SAP Emarsys. „Mit unseren neuen Mobile Wallet-Funktionalität können Marketer ihr Markenversprechen verbessern und mehr Möglichkeiten nutzen, genau die personalisierten und nahtlosen Erfahrungen zu bieten, die ihre Kund*innen erwarten."

SAP Emarsys Mobile Wallet: erweitert das mobile Leistungsspektrum von Unternehmen und umfasst neue und verbesserte Funktionen.

erweitert das mobile Leistungsspektrum von Unternehmen und umfasst neue und verbesserte Funktionen. Mobile In-App und Push: Liefern Sie hochpersonalisierte, zielgerichtete Push-Benachrichtigungen und In-App-Angebote.

Liefern Sie hochpersonalisierte, zielgerichtete Push-Benachrichtigungen und In-App-Angebote. Mobile Inbox: Verbinden Sie Kund*innen mit Inhalten über ihre Transaktionen hinaus.

Verbinden Sie Kund*innen mit Inhalten über ihre Transaktionen hinaus. SMS: Verbinden Sie sich mit Kund*innen on- und offline mit personalisierten, kontextuell relevanten Textkampagnen – unterstützt durch Automatisierung.

Verbinden Sie sich mit Kund*innen on- und offline mit personalisierten, kontextuell relevanten Textkampagnen – unterstützt durch Automatisierung. Mobile Reporting: Erfassen Sie den gesamten Return-on-Investment, indem Sie den Umsatzeinfluss mit vorgefertigtem Leistungsreporting und Attribution nachverfolgen. Verstehen Sie, was das Wachstum tatsächlich vorantreibt, sowohl online als auch persönlich.

„Stellen Sie sich vor, Sie bezahlen in Ihrem Lieblingsgeschäft und ziehen einfach Ihr iPhone heraus, um mit Apple Pay zu bezahlen. Und in Ihrer Handfläche erwarten Sie genau die Coupons und Bonuskarten, die Sie gerade benötigen", so Nowak. „Das SAP Emarsys Mobile Wallet macht es Marketern leicht, diese Erfahrung bequem und einfach umzusetzen und zu optimieren, damit ihre Kund*innen das bestmögliche Einkaufserlebnis haben."

City Beach, ein beliebtes Surf- und Streetwear-Geschäft und SAP Emarsys-Kunde, setzt diese Strategie bereits erfolgreich ein. James Neill, Customer Lifecycle Manager, dazu: „Mobile ist der Kanal, der immer bei den Kund*innen ist und daher integraler Bestandteil unserer Omnichannel-Strategie. Das Mobile Wallet erweitert unsere Reichweite auf verschiedene Altersgruppen und eröffnet völlig neue Use Cases. Das digitalisierte Portemonnaie hat die Kundentreue in allen Altersklassen durch personalisierte Produkte und Einkaufserlebnisse verbessert. Das Ergebnis? Kund*innen können ihren Lieblingsmarken treu bleiben, egal wo sie sich befinden."

Um mehr über das SAP Emarsys Mobile Wallet zu erfahren, besuchen Sie Emarsys.com oder besuchen Sie das SAP Emarsys Power To The Marketer Festival beim Live Event in München am 13. Juni.

Über Emarsys, ein SAP-Unternehmen:

Emarsys, ein SAP-Unternehmen, ist die Omnichannel Customer Engagement-Plattform, mit der Marketer kanalübergreifende personalisierte Kampagnen erstellen, umsetzen und skalieren und so bessere Geschäftsergebnisse erzielen können.

Wir arbeiten mit mehr als 1.500 Unternehmen zusammen, darunter neben internationalen Konzernen auch innovative, mittelständische Marken verschiedener Branchen.

Weitere Informationen über Emarsys erhalten Sie auf unserer Website: www.emarsys.com.

Methodik:

*Die Studie wurde von Opinion Matters unter 4.010 allgemeinen Verbrauchern (im Alter von 16+) in den USA zwischen dem 27. April und dem 5. Mai durchgeführt.

