NEUE STUDIE VON PREMIUM-KAFFEERÖSTER JULIUS MEINL ZEIGT, DASS SICH EIN EINFACHES DANKESCHÖN BEI DER ARBEIT BEZAHLT MACHT

In einer durchschnittlichen Woche verbringen wir normalerweise mehr Zeit damit, bei der Arbeit mit Kollegen zu interagieren als mit unserer Familie und mit Freunden. Wenn es also darum geht, Freundlichkeit und Dankbarkeit zu zeigen, gibt es keinen besseren Ort, um damit anzufangen, als auf der Arbeitsstelle, sagt der Wiener Kaffeeröster Julius Meinl.

In einer internationalen Studie mit 4.000 Erwachsenen aus europäischen Großstädten fand Julius Meinl heraus, dass zwei von drei Personen zustimmen, dass am Arbeitsplatz nicht oft genug „Danke" gesagt wird.

Mehr als die Hälfte der Befragten sagte, Chefs erwarteten, dass immer gute Arbeit geleistet wird, während 40 % „Zeitdruck" als einen der Hauptgründe dafür nannten, warum ein „Dankeschön" bei der Arbeit oft nicht ausgesprochen wird.

Der Aufbau einer Kultur der Dankbarkeit bei der Arbeit hat Vorteile sowohl für diejenigen, die Dank ausdrücken als auch die ihn empfangen. 81 % stimmten zu, dass es sich positiv auf ihren Tag ausgewirkt habe, ein „Dankeschön" von ihrem Chef zu hören, während drei Fünftel sagten, dass sie sich dadurch geschätzt fühlten. Knapp die Hälfte sagte, es motiviere sie, mehr Leistung zu bringen.

Christina Meinl : „Unsere Forschung zeigt, dass scheinbar kleine Gesten, wie jemanden auf einen Kaffee einzuladen, eine große Wirkung erzielen können. Dies zeigt, wie wichtig es ist, sich Zeit zu nehmen, um geliebten Menschen und auch Arbeitskollegen gegenüber Wertschätzung zu zeigen. Schließlich verbringen wir viel Zeit mit ihnen. Der Aufbau starker Beziehungen bei der Arbeit zeichnet ein gutes Team aus und hat für alle Beteiligten Vorteile. Kleine, besondere Momente füreinander zu schaffen ist unsere Teamphilosophie und genau darauf zielt unsere Initiative „Sag Danke" mit jeder servierten Tasse Kaffee ab. Die Wiener Kaffeehauskultur zeichnet sich durch bewusstes Zeit nehmen zum Genießen dieser Momente aus und genau diesen Charme tragen wir mit unserer Initiative in die Welt hinaus."

Julius Meinl möchte mit seinem Premium-Kaffee zu mehr „Dankeschöns" und Momenten der Freundlichkeit inspirieren. Für jede Kaffeebestellung bei teilnehmenden Partnerbetrieben erhalten Kaffeeliebhaber einen 1 + 1 Kaffee Gutschein, um einer besonderen Person Danke zu sagen, sei es ein Kollege oder ein geliebter Mensch.

Die „Sag Danke" oder „Say Thank You" – Initiative hat im Vorjahr bereits erfolgreich mehr als 250.000 „Dankeschöns" in mehr als 20 Ländern weltweit inspiriert und wird ab 15. Mai 2023 zum zweiten Mal in Partner Kaffeehäusern stattfinden.

