Strandbad Zug – kulinarische Genüsse am Zugersee

Die offizielle Badi-Saison in Zug wurde bereits Mitte Mai eingeläutet. Auch das bei den Zugern beliebte Strandbad Zug öffnete am 14. Mai seine Pforten und lockte trotz der wechselhaften Witterung in den ersten Wochen bereits schon einige Besuchende an und gar in den Zugersee.

Die idyllische Lage am Ufer des Zugersees und die natürliche Schönheit der Umgebung machen das Strandbad Zug zu einem beliebten Ziel für Erholungssuchende. «Wir hatten bereits in den ersten Tagen schon einige wenige Badegäste, die den Sprung in den kühlen Zugersee gewagt haben. Die meisten kamen bis jetzt aber einfach vorbei, um sich auf den Liegewiesen zu entspannen oder auch um unser kulinarisches Angebot auszuprobieren», so Jérôme Gilg vom Strandbad.

Kein Wunder, denn das Foodangebot der Badi am Chamer Fussweg ist trotz überschaubarer Bistroküchen-Grösse sehr vielfältig: Im Badi-Restaurant werden verschiedene Bowls und Salate angeboten, die frisch zubereitet und mit saisonalen Zutaten verfeinert werden. Die Mezze-Platte begeistert mit einer Auswahl an mediterranen Spezialitäten, und der asiatische Glasnudelsalat gilt als geheimes Highlight des Menüs. Die Gäste können sich aber natürlich auch an Badi-Klassikern wie Burger, Fish & Chips, Bratwurst und Co. erfreuen. Auch Freunde der italienischen Kulinarik werden ab Mitte Juni bedient, und zwar mit Pizza vom dreifachen Pizza-Weltmeister. Die Pizzaiolos von Napulé werden die runde Köstlichkeit direkt an ihrem mobilen Pizzaofen in der Badi zubereiten. An der Freiluftbar kühlt man sich bei den hohen Temperaturen mit einer Auswahl an erfrischenden Cocktails und leckeren Drinks ab. Wer sich am Sonntag an der Sonne mit Sicht auf See und Alpenpanorama ein Frühstück gönnen möchte, dem ist der wöchentliche Strandbad-Brunch à discrétion zu empfehlen.

Die aktuellen sonnigen Tage haben das Strandbad Zug zu einem Paradies für Sonnenanbeter gemacht. Die grosszügigen Liegewiesen laden zum Entspannen und Sonnenbaden ein, während der Sandstrand und das Kinderplanschbecken den perfekten Ort zum Spielen und Verweilen für die kleinsten Gäste bietet.

Trotz verhaltenem Wetter zum Start der Badisaison habe das Strandbad Zug in den ersten Wochen einen erfolgreichen Start hingelegt. «Wir hoffen nun auf eine sonnige und warme Sommerzeit und wünschen allen Strandbad-Besuchenden eine unvergessliche Zeit bei uns!», sagt Jérôme Gilg.

Fakten Strandbad Zug

Öffnungszeiten: bei schöner Witterung jeweils täglich ab 9 Uhr

Adresse: Chamer Fussweg 13, 6300 Zug

Webseite: www.strandbad-zug.ch

Instagram: strandbad.zug

