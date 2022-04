Stadtoase mit gefrorenem Rosé

Pointbreak Events GmbH

Die Sonnenterrasse vom Restaurant und Quartiertreff NÜNI in Altstetten blüht im Frühling wieder auf. Ein neuer Betriebsleiter, neue Events, ein motiviertes Team und reichlich neue saisonale Gerichte und Drinks warten auf die Gäste.

Die Kirschblüten blühen und die Sonne beschert der Stadt Zürich mehr und mehr angenehme T-Shirt-Temperaturen. Das Leben der Zürcher:innen findet vermehrt wieder draussen statt – so auch beim NÜNI.

Sonnenterrasse mitten im Altstetter-Stadtdschungel

«Wir freuen uns, unsere Gäste, Nachbarn und Freunde wieder auf der geräumigen Terrasse mit über 140 Aussenplätze willkommen zu heissen», so Curdin Grigoli, Betriebsleiter vom NÜNI. Für Curdin ist das der erste Frühling im NÜNI. Denn Anfang April übernahm er die Leitung des Restaurants vom bisherigen Betriebsleiter Raphael Foucault. Curdin ist in Davos aufgewachsen, lebt aber bereits seit über 25 Jahren in den verschiedensten Orten in Zürich, darunter auch in der NÜNI-Nachbarschaft in Altstetten. Er hat in seiner 22-jährigen Gastroerfahrung – davon zehn Jahre in der Geschäftsführung – in den verschiedensten Konzepten des Gaststättengewerbes Erfahrungen sammeln dürfen. Von Skihütte über urbanem Restaurant bis hin zur Trendbar im Zürcher Kreis 1 - Curdin kennt sich in der facettenreichen Gastro-Szene aus.

Erfrischend, saisonal und regional

Neben einer grossen Auswahl hauseigener NÜNI-Spritzer-Kreationen und Rosé bietet der beliebte Nachbarschaftstreff für die Erfrischung auch den sogenannten Frozé, also gefrorener Rosé im Slushie-Stil, an. Für den Hunger gibt es kreative Gerichte aus einer sich ständig wechselnden Saisonkarte, damit die Zutaten so saisonal und regional wie möglich verwendet werden können.

Sommerfeste anstatt Weihnachtsessen

«Neben Fans von regionalen Produkten sind wir im NÜNI regelrechte Sonnenanbeter. Deshalb lieben wir den Frühling und den Sommer», so Curdin. Aus diesem Grund plant das NÜNI am 28.5.2022 ein Summer warm up BBQ für seine Gäste. Bei diesem Event möchte das NÜNI die Nachbarschaft, aber auch die Gäste ausserhalb von Altstetten mit Grillbuffet à discrétion, Weinbar, Livemusik und vielem mehr auf den Sommer einstimmen.

Auch wer sein Weihnachtsessen wegen Corona absagen musste, kann dies in sommerlicher Atmosphäre beim NÜNI nachholen. «Wir haben bemerkt, dass Teamevents oder Vereinsanlässe wegen der Pandemie neu gerne auf die wärmeren Jahreszeiten verschoben werden», meint Curdin, «so durften wir dieses Jahr bereits schon einige solcher Events bei uns erfolgreich durchführen und weitere sind in Planung.» Auch die beliebten wöchentlichen Brunchs werden weiterhin jeden Samstag im NÜNI Innen- sowie Aussenbereich durchgeführt. Zusätzlich dürfen sich die Mamis am 8.5.2022 an einem speziellen Muttertagsbrunch mit ihren Liebsten erfreuen.

Restaurant Nüni AG

Location Hohlstrasse 430, 8048 Zürich

Pressekontakt Sandro Troxler, sandro@pointbreak.live, 044 500 19 75

Fakten Nüni Altstetten

Mo – Mi, 09.00 – 23.00 Do – Fr, 09.00 – 24.00 Sa, 10.00 – 24.00 So, geschlossen (8.5.2022 am Muttertag geöffnet)

Webseite: www.nüni.ch

Instagram: @nuenizurich

Veranstaltungen

Summer warm up BBQ: 28.5.2022

Muttertagsbrunch, 8.5.2022

Brunch: wöchentlich, jeden Samstag 10.00 – 14.00 Uhr

