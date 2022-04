Pointbreak Events GmbH

Das Strandbad Zug eröffnet die Badisaison

Zug, 25.4.2022 – Das vielleicht schönste Strandbad der Schweiz mitten in Zug startet am 7.5.2022 wieder seinen Betrieb. Bereits am Sonntag, 8.5.2022, läutet das Strandbad mit einem Muttertagsbrunch die Badisaison 2022 ein.

Wenn die Tage länger werden und die Sonnenstunden steigen, dann wird das Zuger Strandbad zu einem der Lieblingsorte der Zuger:innen. Am 7.5.2022 eröffnet der beliebte und erfrischende Treffpunkt direkt am Chamer Fussweg die Badisaison.

Entspannung nach dem Sturm

Auch dieses Jahr verspricht die Badi am idyllischen Zugersee mit kostenlosem Eintritt Ferienfeeling pur. «Letztes Jahr wurde unser Strandbad durch raue Wetterelemente wie Hagel und Wind erprobt, jetzt freuen wir uns auf einen herrlichen Frühling und Sommer mit ganz viel Sonnenschein.», meint Jérôme Gilg, Betriebsleiter vom Strandbad Zug, mit einem Augenzwinkern. Das Strandbad wird jetzt noch mit den letzten Handgriffen für die Badisaison 2022 bereit gemacht und verspricht den Besuchern wieder entspannte Sonnenstunden mit einem abwechslungsreichen Food- und Getränkeangebot.

Regional und frisch

«Die Gäste haben unsere Gerichte und Drinks sehr genossen, deshalb halten wir an unserem Konzept mit frischen und regionalen Angeboten sowie genügend gesunden Optionen fest und haben die Menükarte sogar noch etwas erweitert.», so Jérôme. Freuen können sich die Badibesucher auf vielfältige Mezze, Salate und hausgemachte Sandwiches, aber auch Klassiker wie Burger und Pommes werden auf der Speisekarte vertreten sein. Auch wer einen erfrischenden Apéro zu sich nehmen und die Seesicht geniessen möchte, ist beim Strandbad herzlich willkommen.

Muttertagsbrunch & Co.

Das Strandbad soll nicht nur für eine Abkühlung im See genutzt werden. Das besondere Ambiente an der Poleposition am Zugersee soll vielmehr ein Ort sein, wo man sich mit den Liebsten trifft, nach der Arbeit mit den Arbeitskollegen einen Afterwork-Drink zu sich nimmt oder einfach mal abschalten und den Alltagsstress hinter sich lassen kann. Bereits am 8. Mai findet ein Muttertagsbrunch mit Frühstück à discrétion und stimmungsvoller Livemusik statt. Tischreservationen können unter strandbad-zug.ch getätigt werden. Regelmässige Wochenendbrunchs sind auf dem Strandbad-Areal ebenfalls geplant.

Veranstalter: kanton27 ag, Zählerweg 5, 6300 Zug (Referenzprojekte: Freiruum, Secret Garden)

Pressekontakt Sandro Troxler, sandro@pointbreak.live, 044 500 19 75

Fakten Strandbad Zug

Öffnungszeiten: So. – Do. 09.00 – 22.00 Uhr / Fr. & Sa. 09.00 – 23.00 Uhr

Adresse: Chamer Fussweg 13, 6300 Zug

Webseite: www.strandbad-zug.ch

Instagram: strandbad.zug

Sandro Troxler Online Marketing & Communication Manager Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 | 8038 Zürich 044 500 19 75