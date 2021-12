Pointbreak Events GmbH

the Studios lädt ein zum Tag der offenen Tür

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Es wird bereits fleissig gewerkelt und erschaffen im the Studios. Nun sollen Anwohner und Interessierte bereits zu Jahresbeginn einen ersten Blick in die neue regionale Werkstatt in Affoltern am Albis werfen können. Am Samstag, 8. Januar 2022 öffnet die Werkstatt ihre Türen und Tore.

Das the Studios lädt zum Tag der offenen Tür ein. Nachbarn, Freunde, Tüftler und Macher sind eingeladen die neue Werkstatt mit einzigartigem Konzept zu erleben. Am 8. Januar kann man zu DJ-Musik die Werkstätte entdecken, an interessanten Workshops unter anderem zu den Themen Schreinerei, Plottern, Kunst und Drechseln teilnehmen und sich bei der Bar und den Foodtrucks verköstigen lassen. Auch für die Unterhaltung der Kleinen ist mit Kinderschminken und Kerzenziehen gesorgt.

Mit Partnern und Machern in die Zukunft

Bereits mehrere lokale und regionale Macher werden mit ihrer Werkstatt ins the Studios ziehen und dort auch öffentliche Workshops und Angebote in ihr Sortiment aufnehmen. Dazu sind die Initianten vom Studios fleissig dabei mit den umliegenden Fachmärkten interessante Angebote aufzugleisen. Im Januar werden genau diese der Location vor Ort den letzten Schliff gegeben. Ab dem 5. Februar kann das gesamte Angebot vor Ort genutzt werden. Diesen Startschuss will mit einem grossen Opening gefeiert werden, mehr Informationen dazu werden im neuen Jahr bekanntgegeben.

Über «the Studios»

Im «the Studios» findet man nebst einer industriellen Eventlocation auch verschiedene kleine Werkstätte: Von einer Schreinerei, Metallwerkstatt, Werbetechnik, Bike- und Autowerkstatt über ein kleines Spritzwerk und vieles mehr. Alle Angebote und Maschinen können mit einer Mitgliedschaft von Privatpersonen, Schulen, Firmen und Vereinen uneingeschränkt genutzt werden. Regelmässig finden zudem Workshops und spezielle Events statt, wo man Neues lernen oder altes Wissen auffrischen kann. Gemeinsam Neues schaffen – das steht hier im Vordergrund.

Kontakt & weitere Informationen

Location: Zwillikerstrasse 2, 8910 Affoltern am Albis

Pressekontakt: Sandro Troxler, sandro@pointbreak.live, 044 500 96 19 75

Webseite: www.studios-pointbreak.com

Instagram: @studios.pointbreak

Sandro Troxler Social Media & Online Manager Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 | 8038 Zürich 044 500 19 75