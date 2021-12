Pointbreak Events GmbH

Veganuary im NÜNI

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Für eine Woche im Januar wird im Restaurant NÜNI nur vegan gekocht und gegessen. Für die Tage vom 10.1.2022 bis 15.1.2022 wird die Köchin und Kochbuchautorin Aris Guzman mit ihrer veganen karibischen Kochkunst die Gäste im NÜNI kulinarisch verzaubern.

Mit den kreativen Gerichten aus regionalen, saisonalen und nachhaltigen Zutaten beglückt das Restaurant NÜNI in Altstetten seit Anfang Mai 2021 ihre Gäste. Dass es auch ganz ohne tierische Produkte geht, wird nun die gefeierte Köchin und Kochbuchautorin Aris Guzman diesen Januar vom 10.1.2022 bis 15.1.2022 im NÜNI unter Beweis stellen.

Kreative Köchin mit karibischen Wurzeln

Die Zürcher Köchin Aris Guzman kreiert exotische Geschmackskombinationen und zelebriert dabei ihre karibischen Wurzeln. Ihre Kindheit verbrachte sie in der Dominikanischen Republik, wo sie auch ihre Leidenschaft für das Kochen entdeckte. Ihre dominikanische Grossmutter entlockte den Zutaten das ganze Geschmackspotenzial und verzauberte damit auch Aris. Heute vereint sie die karibische Küche mit veganer Kochkunst. Sie kreiert geschmackvolle, pflanzenbasierte Gerichte, um damit einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Ernährung zu leisten. Die Wertschätzung gegenüber der Umwelt ist Aris wichtig und kommt in jedem Gericht zum Ausdruck.

Vegane Köstlichkeiten selber erleben

Vom 10.1.2022 bis 15.1.2022 kommen die NÜNI-Gäste in den Genuss von Aris veganer Kochkunst. Während man mittags zwischen drei Mittagsmenüs entscheiden kann, werden am Abend vegane Gerichte im Tavolata-Stil inklusive Dessert aufgetischt. Speziell am Samstag 15.1.2022 können sich die Gäste zwischen 10.00 bis 16.00 Uhr mit tollen Köstlichkeiten zum Brunch verwöhnen lassen.

Wer sich die Veganuary-Woche im NÜNI nicht entgehen lassen möchte, reserviert am besten seinen Platz bereits jetzt unter nüni.ch

Veranstalter Nüni AG

Location Hohlstrasse 430, 8048 Zürich

Pressekontakt Sandro Troxler, sandro@pointbreak.live, 044 500 19 75

Fakten Veganuary Woche

Mo – Sa, 10.1.2022 – 15.1.2022

Gastköchin: Aris Guzmann

Mittags: drei verschiedene Menüs / Abends: Tavolata inkl. Dessert

Samstag: veganer Brunch von 10.00 bis 16.00 Uhr

Zutritt nur mit COVID-Zertifikat möglich

Infos: nüni.ch/vegan

Fakten Nüni Altstetten

Mo – Mi, 09.00 – 23.00 Do – Fr, 09.00 – 24.00 Sa, 10.00 – 24.00 So, geschlossen *Winterpause vom 24.12. – 9.10.2022

Adresse: Hohlstrasse 430, 8048 Zürich

Webseite: www.nüni.ch

Instagram: @nuenizurich

Sandro Troxler Social Media & Online Manager Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 | 8038 Zürich 044 500 19 75