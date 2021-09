Pointbreak Events GmbH

Chalet-Romantik auf dem Grossmünsterplatz

Zürich, 24. September 2021, Lange ist’s her – umso mehr freut es, nach zwei Jahren in diesem Winter wieder in der heimeligen Fondue Alp im Zürcher Niederdorf einkehren zu können. Die Gäste werden im Zürcher Niederdorf in eine romantische Winterwelt eintauchen.

Seit 10 Jahren kann man mitten in urbanen Gebieten echtes Alpenflair erleben und vom Alltagsstress in eine Winterwunderwelt eintauchen. Die Initianten der ersten mobilen Fondue Chalets in Zürich sind umso glücklicher, dieses Jahr wieder eine authentische Chalet-Romantik mitten in die Limmatstadt zu zaubern und zahlreiche Gäste begrüssen zu dürfen. «Nach einem ungewöhnlichen Gastrojahr mit vielen Ungewissheiten und Anpassungen können wir die Wintersaison nun kaum erwarten und freuen uns umso mehr, den Käse bald fliessen zu lassen.» betont Micha Federle. Die Chalets werden mit viel Herzblut und Liebe aufgebaut, dekoriert und eingerichtet – so schaffet es Pointbreak immer wieder, die Gäste zu überraschen.

Die Fondue Alp ist die perfekte Location für ein Essen der besonderen Art. In den letzten zehn Jahren durfte die kreative Live-Marketing Agentur Pointbreak über 300'000 Gäste in den aussergewöhnlichen Fondue Chalets an unterschiedlichsten Orten empfangen und unvergessliche Momente schenken.

Unabhängig von Privat- oder Geschäftsanlass – es wird ein unvergessliches Ambiente auf dem Grossmünsterplatz für Gruppen bis zu 100 Personen geboten.

So einmalig wie die Location ist auch das Angebot! Der Fondue-Käse wird bereits seit Beginn von der Sennerei in Pontresina bezogen. Dieser ist frei von Konservierungsstoffen und gekrönt mit besten Auszeichnungen. Nebst unterschiedlichen Fondue- und Raclette-Variationen warten auf dich leckere Suppen, Flammkuchen, Käseplatten und süsse Winterleckereien. Und auch der hauseigene Glühwein ist bereits in der Produktion – man munkelt, es sei der beste der Stadt.

Die Plätze sind begehrt und limitiert. Reserviere deinen Tisch und besuche die authentische Alp mitten im Dörfli Weihnachtsmarkt auf dem Grossmünsterplatz.

Unternehmen: Pointbreak Events GmbH, Bachstrasse 9, 8038 Zürich Pressekontakt: Lorraine Goldschmid, lorraine@pointbreak.live, 044 500 96 47

