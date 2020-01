Pointbreak Events GmbH

Grosse Eröffnung im Februar: Das erste interaktive Selfie Museum der Schweiz.

Das neue interaktive Museum soll das Unterhaltungsangebot in Zürich gleichermassen für Touristen und Einheimische erweitern: 13 visuelle und interaktive Fotostationen warten darauf von den Besuchern für das perfekte Selfie genutzt zu werden.

Grosse Eröffnung im Februar

Das erste Selfie Museum der Schweiz öffnet am 6. Februar seine Türen. Das Selfie House wird dabei als Pop-Up Museum während 3 Monaten direkt beim Hauptbahnhof Zürich an der Lagerstrasse 10 (Europaallee Passage) stationiert sein. So ist es bestens mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Während den drei Monaten hat das Selfie House jeweils 6 Tage die Woche geöffnet. Tickets sind ab sofort auf der Webseite erhältlich.

Ein digitales Erlebnis in der realen Welt

Für den Besuch im Selfie House braucht man nur ein Handy und schon kann es los gehen. Man startet nach dem Check-in in einen Rundgang durch das 170 Quadratmeter grosse Museum und kann jeweils an den 13 Fotostationen ein eigenes Bild kreieren. Die Eintrittszeiten ins Museum sind gestaffelt. So ist gewährleistet, dass jeder Besucher genügend Zeit an den einzelnen Stationen verbringen kann.

Social Media Hype

Instagram, Facebook und Co. gehören heute zum Alltag und haben klassische Kommunikationsmedien wie Telefonieren und SMS schon lange abgelöst. Aus diesem Grund möchten viele User genau in diesen sozialen Medien interessante Inhalte zeigen. Mit einem Besuch im Selfie House kann man auf einen Schlag 13 einzigartige Bilder kreieren - ein Besuch der also viele Vorteile bringt: Ein spassiger Ausflug für Freunde und Familien und bleibende Erinnerungen mittels einzigartigen Bildern - welche sicherlich auch in den sozialen Medien geteilt werden.

Offizielle Pressekonferenz

Als Medienvertreter haben Sie die Möglichkeit am 6. Februar um 11.00 Uhr an dem offiziellen Pressekonferenz dabei zu sein. Es erwarten Sie Kaffee & Gipfeli, eine kurze & knackige Präsentation und natürlich die Möglichkeit die Fotostationen des Selfie Houses als erstes zu testen. Bei Interesse bitten wir sie um eine Anmeldung per E-Mail an hello@selfie-house.ch.