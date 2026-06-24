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Sommerliche Eleganz im Ecco Ascona: Neue Kreationen von 2-Sterne-Koch Reto Brändli

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Sommerliche Eleganz im Ecco: Neue Kreationen von Zwei-Sterne-Koch Reto Brändli

Ascona, Juni 2026 - Das Fine-Dining-Restaurant Ecco Ascona im Hotel Giardino Ascona präsentiert sein neues Sommermenü: Küchenchef Reto Brändli, ausgezeichnet mit zwei Michelin-Sternen und 18 GaultMillau-Punkten, verbindet unter dem Titel „Reto's Classics" herausragende Produkte mit der Leichtigkeit des Sommers und seiner präzisen, modernen Küche.

Ascona, 24. Juni 2026 - Mit seinem neuen Sommermenü präsentiert das Fine-Dining-Restaurant Ecco im Hotel Giardino Ascona die Handschrift von Küchenchef Reto Brändli, ausgezeichnet mit zwei Michelin-Sternen und 18 GaultMillau-Punkten. Unter dem Titel „Reto's Classics" verbindet er herausragende Produkte mit der Leichtigkeit des Sommers und seiner präzisen, modernen Küche.

Zu den Highlights des neuen Menüs zählen Foie Gras mit Gambero Rosso, Orange und Basilikum sowie bretonischer Hummer mit Karotte, Jasmin und Kaffirlimette, der auf Wunsch mit Golden Ossetra Kaviar von Kaviari Paris veredelt wird. Auch das Sommerreh „Alfred von Escher" mit Brombeere, Radicchio und Gewürzsud gehört zu den Kreationen der neuen Karte. Den Abschluss bildet eine Omelette Surprise mit Ananas, Kokosnuss und Ossetra Kaviar.

Das Vier-Gang-Menü „Reto's Classics" ist zum Preis von CHF 295 pro Person erhältlich. Einzelne Gänge können auf Wunsch flexibel ergänzt oder ausgetauscht werden.

Mit seinen neuen Sommerkreationen unterstreicht das Ecco erneut seinen Anspruch, internationale Spitzenküche mit kreativer Leichtigkeit zu verbinden.

Die Plätze sind limitiert, eine frühzeitige Reservation wird empfohlen.

Reservation

Restaurant Ecco

Tel. +41 91 785 88 88

E-Mail: ecco@giardino-ascona.ch

Medienkontakt

Hotel Giardino Ascona

Via del Segnale 10, 6612 Ascona

E-Mail: press@giardino.ch

Tel. +41 91 785 88 88

Über Reto Brändli

Der gebürtige Schweizer sammelte Erfahrungen in einigen der besten Küchen Europas, bevor er im April 2025 die kulinarische Leitung des Ecco Ascona übernahm. Sein Stil verbindet technisches Können mit einer feinen sensorischen Handschrift - inspiriert von der Natur, getragen von Leichtigkeit und Eleganz.

Über das Restaurant Ecco Ascona und Ecco St. Moritz

Die beiden Ecco-Restaurants im Hotel Giardino Ascona und Hotel Giardino Mountain gehören zu den führenden Fine-Dining-Adressen der Schweiz. Das Konzept steht für kreative Aromenküche, exzellenten Service und unvergleichliche Genussmomente – im Sommer am Lago Maggiore, im Winter in den Engadiner Bergen.

Ecco Fine Dining Ascona https://giardinohotels.ch/de/restaurant/ecco-ascona/

Email für weitere Anfragen: press@giardino.ch