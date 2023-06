Parc Ela Trek

Neues Trekking-Erlebnis in den Bündner Alpen

Seewis Dorf (ots)

17 Tage lang zu Fuss in unberührter Natur unterwegs sein, und trotzdem nicht im Freien schlafen und alle Verpflegung mitschleppen? Kein Problem, und erst noch ohne lange Anreise per Flugzeug! Ab 1. Juli ist der neue Parc Ela Trek in Graubünden für Wanderfreundinnen und -freunde offen: Auf ausgeschilderten Wanderwegen geht es 222 Kilometer durch grossartige Landschaften. Ein unvergessliches Erlebnis.

Der Parc Ela ist der grösste Naturpark der Schweiz, und die Landschaft rund um die Alpenpässe Albula, Julier und Septimer bietet nicht nur ursprüngliche Natur, sondern auch intakte Dörfer und eine einzigartige Alp-Kultur.

Mit der Neueröffnung des Parc Ela Treks am 1. Juli können sich Wanderfreunde jetzt selber ein Bild von dieser Gegend machen: In 17 Tagesetappen legen die Wandernden 222 Kilometer und 15'000 Höhenmeter zurück. An unberührten Bachläufen entlang geht es durch Moorlandschaften und alpine Wälder, der Weg führt vorbei an einigen der schönsten Schweizer Bergseen.

Das Trekking-Erlebnis beginnt in Tiefencastel und führt auf ausgeschilderten Wanderwegen bis nach Lenzerheide. Meist bleiben die Wandernden dabei auf über 2000 Meter über Meer. Und auf dem ganzen Trek ist immer für ein Dach über dem Kopf und für feines Essen gesorgt.

"Es ist ein Privileg, auf dem Trek die verborgenen Schätze des Parc Ela zu entdecken. Gleichzeitig lernen die Wandernden die einzigartige Alpkultur dieser Region kennen", sagt Irene Schuler, Initiantin des Projekts. Und Veronika Widmann, Geschäftsleiterin des Vereins Parc Ela ergänzt: "Das Projekt unterstützt die regionale Wertschöpfung und ich bin zuversichtlich, dass der Trek noch mehr Menschen in unseren wundervollen Naturpark bringt."