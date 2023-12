Giardino Group AG

Francesco Leone ist neuer Chefkoch der Restaurants Hide & Seek im Giardino Mountain und Giardino Ascona

Bild-Infos

Download

Der gebürtige Sizilianer aus Messina freut sich auf seine neuen Aufgaben als Executive Chef der Hotels Giardino Mountain und Giardino Ascona.

Leones frühe Faszination für das Kochen wurde durch den Duft von frisch gebackenem Brot und die ausgelassenen Sonntagsessen mit seiner Familie geweckt, die den Grundstein für seine spätere Karriere in der Gastronomie legten. Er vertiefte sich leidenschaftlich in die Welt der Küchenprodukte und zog Inspiration aus dem Schaffen von Meisterköchen wie Gualtiero Marchesi. Mit der stetigen Unterstützung seiner Familie und Freunde überwand er die vielfältigen Herausforderungen der Kochkunst und feierte zahlreiche Erfolge in namhaften Hotels. Nach ersten beruflichen Stationen und Lehrjahren auf Sizilien, im Friaul und den Liparischen Inseln, zog es ihn Richtung Tessin über Porlezza in die Region Como in das «Parco San Marco Beach Resort» und die Enoteca «Orologio da Savino» in Lugano und von dort schliesslich ins Hotel Eden Roc nach Ascona. Seit 2014 verbrachte er im Wechsel die Sommersaison in Ascona und im Winter zog es ihn nach St. Moritz, wo er in Luxushotels wie dem «Kulm Hotel» und dem «Carlton Hotel» als Koch tätig war. Francesco war bis zu seinem Wechsel zur Giardino Group als Sous Chef im «Ristorante Carcani – Albergo Carcani» in Ascona tätig.

Einen ersten grossen Erfolg bei der Giardino Group legte er als Head Chef vom Boutique Hotel Giardino Lago. Dank seines feinen Gespürs für die mediterrane Köstlichkeiten und seiner Kenntnisse der klassischen französischen Küche gelang es ihm auf Anhieb, Gäste und Medien zu begeistern. Seit der Wintersaison 2023/24 ist er als Executive Chef für die Hotels Giardino Mountain und Giardino Ascona verantwortlich. Er bildet ein dynamisches Team, das nicht nur gemeinsame Erfahrungen, sondern auch eine tiefe Leidenschaft für das Kochen teilt. Diese besondere Kombination erlaubt es Francesco Leone, kontinuierlich eine inspirierende Geschichte von kulinarischer Innovation und Kreativität zu schreiben.

Öffnungszeiten Restaurant Hide & Seek St. Moritz

Geöffnet in der Wintersaison vom 15.12.2023 bis zum 10.03.2024.

Montag bis Sonntag, 7.30 bis 23.00 Uhr

Frühstück, 7.30 bis 11.00 Uhr

Lunch, ab 12.00 bis 14.00 Uhr

Dinner, ab 19.00 Uhr

Reservation: +41 81 836 63 00 I welcome@giardino-mountain.ch

Hier geht es zu den Speisenkarten des Restaurant Hide & Seek in St. Moritz: Menü

Über das Giardino Mountain in St. Moritz

Halb St. Moritz, halb Bergmassiv. Das Hotel Giardino Mountain liegt auf fast 2’000 Meter über Meer zwischen den Alpengipfeln des Corvatsch und der Corviglia. Drumherum die Wälder und Bergseen des Engadins. Das Ensemble aus 7 Engadiner Häusern wurde 2011 aufwändig restauriert und als Designhotel wiedereröffnet. 5 Sterne, 3 Restaurants, ein Spa sowie Sonnendeck und Bar-Lounge. Und die Zimmer: ein Traum. Im GEO Magazin 2015 als bestes Hotel der Alpen gekürt.

Giardino Group AG

Seestrasse 457

8038 Zürich

Schweiz

www.giardinohotels.ch