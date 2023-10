Wo Freundschaft zelebriert wird: Die Freundinnen-Tage im Sonnenalp Resort

ESTHER BECK Public Relations

Egal, ob die beste Freundin in der Nähe wohnt oder sich ihr Zuhause an einem entfernten Ort befindet, ob das letzte Treffen erst ein paar Tage oder schon länger her ist: die gemeinsame Zeit ist kostbar und sollte gefeiert werden. Wenn dafür allerdings nur ein paar Stunden zur Verfügung stehen, muss man sich zumeist entscheiden: Restaurantbesuch oder Wellness, (Outdoor-)Aktivität oder Shoppen. Und die guten Gespräche müssen auch noch Platz haben. «Während der « Freundinnen-Tage» im Sonnenalp Resort gibt es kein «entweder oder», sondern nur «sowohl als auch». Freundinnen können sich drei Tage lang auf sich konzentrieren und die Zeit zu zweit geniessen – mit allem, was das Leben schöner und die Freundschaft intensiver macht», sagt Anna-Maria Fässler, Hoteldirektorin der «Sonnenalp».

Eintauchen in die Wellness-Welt

Im Alltag kommt das Verwöhnprogramm, das über die häusliche Beauty-Routine hinausgeht, häufig zu kurz. Schliesslich soll die Anwendung idealerweise Teil eines ganzheitlichen Relaxerlebnisses sein. Im Sonnenalp Resort haben Gäste Zugang zu einer 20.000 Quadratmeter grossen Wellness-Welt. Täglich zwischen 13:00 und 15:00 Uhr sind ausgewählte Saunen exklusiv den Ladies vorbehalten. Die grosszügige Saunawelt wurde 2021 neu gestaltet, Naturmaterialien wie Stein und Altholz prägen das gemütliche Ambiente. Die Saunawelt umfasst eine Vielzahl an wärmenden Saunen und Aufgüssen, Wasser- und Ruheplätze sowie ein aussenliegendes Natur-Spa für Erwachsene. Mit dem 200 Euro Spa-Guthaben, das im Freundinnen-Paket inkludiert ist, wählen die Damen aus verschiedenen Treatments aus und lassen sich rundum verwöhnen. Zwischen Saunieren, Beauty-oder Körperanwendungen und dem Eintauchen in einen der elf Pools bleibt ausreichend Zeit für ruhige Momente mit der Lieblingsbegleitung.

Augen- und Gaumenschmaus auf 1.300 Metern

Ein Ausflug zur Weltcup-Hütte am Ofterschwanger Horn ist ein weiteres Highlight der Freundinnen-Tage. Das Ticket für eine Berg- und Talfahrt mit dem Weltcup-Express ist im Paket inkludiert und lädt zu einem besonders schönen Natur- und Genusserlebnis auf 1.300 Höhenmetern ein. Mit traumhaften Aussichten auf farbenfrohe Herbst- und verschneite Winterlandschaften schmecken die herzhaften Allgäuer Spezialitäten und süssen Köstlichkeiten besonders gut. Rund um das Sonnenalp Resort bieten sich zahlreiche Wandertouren – auch mit Schneeschuhen – an.

Im Shopping-Paradies

Mit der Freundin gemeinsam shoppen, hat – im richtigen Umfeld – etwas Meditatives. Als erste hoteleigene Einkaufspassage Deutschlands 1983 eröffnet, bietet das Sonnenalp Resort insgesamt zwölf Stores mit 40 Schaufenstern und zahlreichen namhaften Labels und Designern. Hier lassen sich entspanntes Bummeln und erfolgreiches Shoppen perfekt kombinieren – ganz ohne Parkplatzsuche, Menschenmassen und lange Wege, immer aber mit «Schönwettergarantie». Neben Fashion Brands werden in den Geschäften unter anderem auch Beautyprodukte, Schmuck und Interior-Accessoires geführt.

Freundschaft geht durch den Magen

Eine beste Freundin zu haben, ist Grund genug für einen Toast – und der darf umgehend bei der Ankunft mit einem Begrüssungsdrink ausgesprochen werden. Zudem gehört die Deluxe-Halbpension mit köstlicher Gastronomie zum Paket. Wer die gemeinsame Zeit vollends ausnutzen möchte, startet gemeinsam mit dem reichhaltigen Frühstücksbuffet in den Tag, verkostet am Abend unterschiedliche Menüs und macht es sich mit einem Kaffee am Nachmittag oder einem Cocktail in den Bars und Lounges des Sonnenalp Resorts gemütlich.

Angebot «Freundinnen-Tage»

«Die Zeit mit den engsten Freundinnen ist für mich von enormer Bedeutung und sehr kostbar. Tiefgründige Gespräche, gemeinsam Entspannen und Kraft tanken – das nährt die Seele», so Anna-Maria Fässler, welche in vierter Generation mit ihrem Mann Michael Fässler die «Sonnenalp» leitet. «Innige Freundschaften müssen gefeiert werden und deswegen haben wir die Freundinnen-Tage ins Leben gerufen.»

Das Angebot umfasst alles, was eine Auszeit mit Freundinnen benötigt: Zwei Übernachtungen, Deluxe-Halbpension, Begrüssungsdrink, eine Flasche Sonnenalp Private Selection Winzersekt Rosé, hausgemachte Pralinen und frische Früchte, 200 Euro Spa-Guthaben sowie täglich eine Berg- und Talfahrt mit dem Weltcup-Express. Buchbar im Zeitraum vom 5. November – 1. Dezember 2023 sowie vom 7. Januar bis 9. Februar 2024. Preis im Einzelzimmer ab CHF 805.— pro Person, im Doppelzimmer ab CHF 711.— pro Person.

Das Sonnenalp Resort

Mit ihrer über 100-jährigen Tradition gilt die «Sonnenalp» als Flaggschiff der alpinen Luxushotellerie in Deutschland. Das herrlich inmitten prächtiger Natur gelegene Fünf-Sterne-Resort ist in vierter Generation familiengeführt und setzt stets Massstäbe in puncto Golf, Spa und Freizeitangebot.

Ungeschlagen ist die Infrastruktur des 218-Zimmer-Resorts und der vier Alpenchalets – mit Angeboten vom Sternerestaurant über den eigenen Reiterhof, die insgesamt 20 000 m² Indoor- und Outdoor-Wasser- und Wohlfühlwelt bis zum 42-Loch-Weltklassegolf. Die «Sonnenalp»-Philosophie ist von klaren Werten, besonderer Emotionalität und viel Familiengefühl geprägt. Seit 2019 gilt das Sonnenalp Resort durch ein dreistufiges Verfahren zur Erfassung, Reduzierung und Kompensation des CO2 Ausstosses als «klimaneutrales Unternehmen».

