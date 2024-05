ARTE G.E.I.E.

Start der "ARTE Summer Tour" 2024

Straßburg (ots)

Start der "ARTE Summer Tour" 2024! Auch diesen Sommer tourt ARTE mit seinem bunten Bus quer durch Deutschland und Frankreich. Auf dem Tourprogramm stehen Spiel, Spaß und Action rund um das ARTE-Programm und sommerabendliche Live-Events mit dem ARTE-Mitsingkaraoke.

Auf der diesjährigen ARTE Summer Tour bietet der ARTE-Bus spannende Erlebnisse mit einem Quiz, Twister und einer Fotobox. Dabei können die Besucherinnen und Besucher das vielfältige Programmangebot von ARTE auf unterhaltsame Weise entdecken. In Deutschland macht der Bus aktuell auf der re:publica in Berlin Station und wird dann auf dem Africa Festival in Würzburg, dem Elbjazz Festival in Hamburg, dem Southside Festival, Splash!, Nature One, M'era Luna Festival, Summer Breeze Open Air sowie auf dem Kölner gamescom city festival haltmachen.

Wieder mit auf Tour ist das ARTE-Mitsingkaraoke präsentiert von Moderatorin Bianca Hauda. Die Playlist mit Konzertaufzeichnungen von ARTE Concert reicht von internationalem und deutschsprachigem Pop & Rock über Ikonen der 80er hin zu einigen großen Opernarien. Der erste Karaokeabend findet am 21. Juni auf der Fête de la Musique im Leipziger Stadium der Träume statt und wird dann am 10. Juli in der Fanzone auf dem Friedensplatz zur EURO 2024 in Dortmund sowie im August beim Kölner gamescom city festival Station machen.

Zum Einsingen ist die Karaoke-Playlist ab 21. Juni auf arte.tv/concert online abrufbar.

Die "ARTE Summer Tour" in Deutschland im Überblick:

27. bis 29. Mai: Der ARTE-Bus auf der re:publica in Berlin

in Berlin 30. Mai bis 2. Juni: Der ARTE-Bus auf dem Africa Festival in Würzburg

in Würzburg 7. bis 8. Juni: Der ARTE-Bus auf dem Elbjazz Festival in Hamburg

in Hamburg 21. Juni: Das ARTE-Karaoke im Stadium der Träume in Leipzig

in Leipzig 21. bis 23. Juni: Der ARTE-Bus auf dem Southside Festival in Neuhausen Ob Eck

in Neuhausen Ob Eck 4. und 6. Juli: Der ARTE-Bus auf dem Splash! Festival

10. Juli: Das ARTE-Karaoke in der Fan Zone Friedensplatz in Dortmund

in Dortmund 2. bis 3 August: Der ARTE-Bus auf dem Nature One Festival

10. und 11. August: Der ARTE-Busauf dem M'era Luna Festival in Hildesheim

in Hildesheim 14. bis 17. August: Der ARTE-Bus auf dem Summer Breeze Open Air

23. bis 25. August: Der ARTE-Bus und das ARTE-Karaoke auf dem gamescom city festival in Köln

Die "ARTE Summer Tour" ist dank der jahrelangen Kooperationen mit großen Festival- und Kulturpartnern in Deutschland und Frankreich möglich.

