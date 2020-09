Falcon.io

Falcon.io mit Spark Marketing Track auf der TechBBQ Digital

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire)

Falcon.io veranstaltet seine jährliche Spark Conference in diesem Jahr in Form eines Marketing Track auf der TechBBQ Digital

Falcon.io, ein führender Anbieter einer Plattform für das Social-Media-Management, hat heute angekündigt, dass man auf der TechBBQ, dem Gipfeltreffen für Start-up und Innovation, Sponsor eines Marketing Track sein wird. Falcon.io wird aufgrund von Maßnahmen zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit wegen COVID-19 auf der TechBBQ Digital als Alternative zu seiner jährlichen Spark Conference Gastgeber von vier virtuellen Veranstaltungen sein. Die TechBBQ Digital findet am 17. und 18. September virtuell von Kopenhagen aus statt und zeigt Erfolgsgeschichten von digital Natives. Hier können Sie 30 % Rabatt auf den Eintrittspreis erhalten. Besuchen Sie techbbq.dk für weitere Informationen.

Falcon.io hat in den letzten zwei Jahren digitale Werbetreibende aller Ebenen eingeladen, sich auf seiner jährlichen Spark Conference zu vernetzen, zu lernen und zu wachsen. Spark auf der TechBBQ Digital 2020 wird eine einmalige Veranstaltung sein und Falcon.io plant, abhängig von Weltgesundheit und Sicherheitsmaßnahmen, möglicherweise bereits 2021 zu Spark mit echten Teilnehmern zurückzukehren.

"Die Spark Conference streichen oder verschieben zu müssen, war für das Team von Falcon.io keine Option", sagte Dino Kuckovic, Direktor für Community and Events bei Falcon.io. "Uns war klar, dass wir eine virtuelle Veranstaltung organisieren müssen und TechBBQ ist der ideale Partner für die Zusammenarbeit. Wir schätzen die enge und praxisnahe Community rund um Spark und mit einem Partner wie TechBBQ konnten wir ein überzeugendes Programm zusammenstellen. Plan A war gut, Plan B aber wird uns stärken."

Die zweitägige Konferenz TechBBQ konzentriert sich auf das übergreifende Thema "Resilience" (Widerstandsfähigkeit) und der Marketing Track von Falcon.io wurde unter diesem Thema gestaltet. Er zielt darauf ab, bei der Erholung nach der Pandemie eine Richtschnur zu sein.

Im Marketing Track von Spark finden sich: Veranstaltung 1: Programmatische Ansprache: Budget Friendly Social Media Marketing For Startups (Sparsames Social-Media-Marketing für Start-ups)Veranstaltung 2: Programmatische Ansprache: Social Media ROI: Difficult Times Call for More Measurable Results (Kapitalrendite bei Social Media: In schwierigen Zeiten werden besser messbare Ergebnisse benötigt)Veranstaltung 3: Programmatische Ansprache: How Social Can Drive Your Startup Growth and Community Building (Wie Social zum Wachstum eines Start-ups und Aufbau einer Community beitragen kann)Veranstaltung 4: Podiumsdiskussion: Born to Be Digital: What Gen Z Wants From New Tech & Social Media (Für das Digitale geboren: Ansprüche der Generation Z an neues Tech und Social Media)

"Dias Zusammenwirken mit wichtigsten Beteiligten ist für die Erfahrung der TechBBQ entscheidend", sagte Benjamin Notlev, CCO der TechBBQ. "Wir versuchen stets, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die den Status Quo herausfordern und an den Nutzen der Technik für Verbesserungen glauben. Darum sind wir über die Partnerschaft mit Falcon.io höchst erfreut, in deren Rahmen wir einen Marketing Track der Weltklasse auf der TechBBQ Digital präsentieren!"

Weitere Programminformationen erhalten Sie unter TechBBQ Digital. Hier können Sie einen Rabatt von 30 % auf Ihre Eintrittskarte für die TechBBQ erhalten.

Informationen zu Falcon.io

Falcon.io, ein Unternehmen von Cision, bietet eine integrierte SaaS-Plattform, um im Bereich der sozialen Medien zu lauschen, binden, publizieren, messen, werben, benchmarken und Kundendaten zu verwalten. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden, das volle Potenzial des digitalen Marketings auszuschöpfen, indem sie zahlreiche Kundenkontaktpunkte von einer Plattform aus verwalten können. Zum breit gefächerten und globalen Kundenportfolio von Falcon.io gehören Carlsberg, Toyota, William Grant & Sons, Momondo, Panasonic und Coca-Cola. Weitere Informationen erhalten Sie unter falcon.io.

Informationen zur TechBBQ

Die TechBBQ ist der größte Gipfel Skandinaviens für Start-up und Innovation. Hier kommen mehr als 7.000 Tech-Unternehmer, Investoren und Innovatoren aus Dänemark, den nordischen Ländern und der Welt von heute und morgen zusammen. Die TechBBQ Digital 2020 wird sich der Frage stellen, wie der Bereich Tech sich auf künftige Krisen vorbereitet und dabei Zusammenarbeit der Community fördert. Der thematische Schwerpunkt der TechBBQ Digital 2020 lautet "Resilience" (Widerstandsfähigkeit): Wie bleiben Menschen, Organisationen und soziale Gemeinschaften stark.

Pressekontakt:

Falcon.io

Dino Kuckovic

Direktor für Community and Events

spark@falcon.io

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1246232/Falcon_IO_TechBBQ.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/974326/Falcon_io_Logo.jpg