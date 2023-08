Shanghai Electric

Internationaler Jugendtag 2023: Shanghai Electric nimmt über 700 Absolventen der weltweit führenden Universitäten in die jüngste Einstellungsoffensive auf

Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) („das Unternehmen") gab bekannt, dass über 700 Mitarbeiter, die kürzlich ihren Abschluss an erstklassigen Universitäten auf der ganzen Welt gemacht haben, dem beigetreten sind Unternehmen in einer neuen Rekrutierungssaison.

Die neuen jungen Fachleute werden ihre einzigartigen Fähigkeiten und kreativen Ideen einbringen, um die Entwicklung neuer Forschungsprojekte in den Bereichen intelligente Energie, intelligente Fertigung und Integration digitaler Intelligenz voranzutreiben und so die langjährigen Bemühungen von Shanghai Electric, Innovationen im neuen Energiesektor voranzutreiben und die globale Wirtschaft zu befähigen, sich schneller auf die Null-Netto-Ziele zuzubewegen, mit Leben zu erfüllen. Derzeit machen junge Mitarbeiter bei Shanghai Electric 40 % der Gesamtbelegschaft aus, die Hälfte davon sind hochqualifizierte technische Mitarbeiter.

"Shanghai Electric ist ein Innovationszentrum, in dem Absolventen des Ingenieurwesens mit den neuesten Branchenkenntnissen und -erfahrungen ausgestattet werden, die ihnen eine solide Grundlage für ihre berufliche Laufbahn bieten. Dies ist ein Ort, an dem die besten und klügsten jungen Fachkräfte ihr Potenzial entfalten können, indem sie an Projekten teilnehmen, die es ihnen ermöglichen, Herausforderungen an der Spitze der Branche zu lösen, und Mentoren treffen, die eine Brücke zwischen akademischer Theorie und industrieller Realität schlagen. Ich bin davon überzeugt, dass unsere neuen Mitglieder gemeinsam mit Shanghai Electric Großes in den Bereichen Energie, Technik und Digitalisierung erforschen und erreichen werden, da sie frisches Denken einbringen, das die Transformation der Branche anregt", sagte Liu Ping, Direktor und Präsident der Shanghai Electric Group.

Im Rahmen der Einstellungsinitiative 2023 hat Shanghai Electric hochqualifizierte Absolventen von renommierten Hochschulen wie der Cambridge University, der New York University, der University of London und der Nagoya University eingestellt. Unter den Absolventen befinden sich auch herausragende Absolventen renommierter Universitäten in China und Europa, darunter solche mit herausragenden Qualifikationen wie die der Tsinghua University im Fachbereich Werkstoffe, der Peking University im Fachbereich Chemie, der Universität Glasgow im Fachbereich Elektrotechnik und der Technischen Universität Berlin im Fachbereich Elektrotechnik.

Da Shanghai Electric den neuen Mitarbeitern eine Vielzahl globaler Karrieremöglichkeiten bietet, werden die Neueinstellungen, deren Studienfächer auf die Geschäftsbereiche und Ausrichtungen des Unternehmens abgestimmt sind, zusätzliche Intelligenz mitbringen, welche die R&B-Fähigkeiten von Shanghai Electric im Bereich der intelligenten Energie stärkt, intelligente Fertigung und digitale Integrationslösungen. Da Shanghai Electric in diesen drei Bereichen eine führende Rolle einnimmt, ist das Unternehmen eine Plattform für leidenschaftliche und ehrgeizige Ingenieure und Techniker, die lernen, wachsen und gedeihen wollen, sowie für echte Problemlöser, die sich der Herausforderung stellen, innovative, intelligente und umweltfreundliche Lösungen zu finden, die Werte für Kunden schaffen und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft für alle schaffen.

Als weltweiter Technologieführer und Innovator hat Shanghai Electric Produkte und Lösungen entwickelt, die Industriestandards setzen und den Weg für zahlreiche bahnbrechende Pionierleistungen sowohl in China als auch auf der globalen Bühne ebnen. Seit seiner Gründung ist Shanghai Electric Vorreiter bei Projekten, die in China und darüber hinaus neue Wege beschreiten. Zu den Meilensteinen gehören Chinas erste thermische Stromerzeugungseinheit, der weltweit erste Elektromotor mit einem doppelten internen Kühlsystem, Chinas erste 10.000-Tonnen-Wasserpresse usw Chinas erster Satz nuklearer Stromerzeugungseinheiten.

Mit seinen weltweit führenden technologischen Fähigkeiten ist Shanghai Electric zu einer führenden Kraft geworden, die China dazu antreibt, die Erreichung der Kohlenstoffspitzenwerte und der Kohlenstoffneutralität des Landes zu beschleunigen. Shanghai Electric arbeitet an der Stärkung der industriellen Synergien, um seinen Partnern in den verschiedenen Wertschöpfungsketten einen kohlenstoffarmen Übergang zu ermöglichen, und hat einen Aktionsplan veröffentlicht, in dem die kurz- und langfristigen Strategien und Praktiken zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks sowohl im Bereich der neuen Energien als auch im Bereich der traditionellen Energien beschrieben sind.

Weitere Informationen über Shanghai Electric finden Sie auf: https://www.shanghai-electric.com/group_en/

