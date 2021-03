EZVIZ Inc.

EZVIZ präsentiert sich 2021 mit einer neuen Produktgeneration, die branchenführende Smart-Home-Technologien integriert und damit noch mehr Komfort und Sicherheit im Alltag bietet

Die Produkte umfassen KI-gesteuerte Neuzugänge zu der Familie der Sicherheitskameras von EZVIZ sowie vollständig aktualisierte Profi-Versionen der Bestseller C3W und C6C.

Da das vernetzte Leben im heutigen digitalen Zeitalter zu einem Thema geworden ist, das alle Menschen betrifft, hat der steigende Bedarf an Heimautomatisierung zu einer wachsenden Marktgröße der Smart-Home-Branche in Europa geführt. Forschungsergebnissen zufolge wird der europäische Smart-Home-Markt im Jahr 2021 voraussichtlich erheblich von den zunehmenden Sorgen um die eigene Sicherheit und dem Wunsch nach Komfort beeinflusst und angetrieben. Zudem sind die Verbraucher stets auf der Suche nach etwas Besserem, Intelligenterem und Neuerem. Sie bewerten die Produkte nach Bedienungsfreundlichkeit, Interoperabilität und Integration und möchten ihre Erwartungen an zukünftige Heimszenarien gerne mit den neuesten und modernsten Technologien verwirklichen.

Als globaler Marktführer im Bereich Home Intelligence erschließt EZVIZ den europäischen Markt mit einem integrierten Produktportfolio, das von Sicherheitskameras über intelligente Türklingeln bis hin zu intelligenter Beleuchtung und mehr reicht. Das Unternehmen stellt seine Wettbewerbsfähigkeit nicht nur durch Produktinnovationen unter Beweis, sondern auch mit einem vielfältigen Produktangebot. Als Antwort auf den Markttrend im Jahr 2021 startet EZVIZ in das erste Quartal dieses spannenden Jahres mit der Einführung mehrerer Hightech-Produkte. Die Neuzugänge, die alle mit KI-Fähigkeit und Next-Level-Produktfunktionen ausgestattet sind, zielen darauf ab, die Anpassungsfähigkeit der Produkte an ein breiteres Anwendungsszenario zu erhöhen.

Zunächst einmal setzt EZVIZ mit der Einführung einer Reihe von KI-gesteuerten Neulingen neue Maßstäbe für leistungsstarke Sicherheitskameras. Zu den Neuzugängen gehören die erste EZVIZ-Schwenk-Neige-Kamera für den Außenbereich, die C8C, und die kugelförmige, drehbare Innenkamera C6W. Beide Kameras sind für eine intelligente 360-Grad-Überwachung konzipiert, um jeden Winkel im Wohnbereich und um das Haus herum abzudecken. Außerdem passen beide Kameras mit ihrem kompakten, ansprechenden Design in jede Umgebung. Darüber hinaus hat EZVIZ seine Bestseller C3W und C6C jetzt mit zahlreichen Profi-Funktionen ausgestattet - einschließlich verbesserter Videoqualität und KI-unterstützter Personenerkennung - und erweitert somit seine Produktpalette um die C3W Pro und die C6CN Pro.

Erwähnenswert ist auch, dass EZVIZ mit kabellosen, akkubetriebenen Kameras einen Schritt weiter geht, um ultra-flexibel zu sein. Die BC1, die in puncto Akkulaufzeit andere Marktbegleiter weit übertrifft, kommt mit ihrem 12900-mAh-Akku unter normalen Betriebsbedingungen bis zu ein Jahr mit einer einzigen Akkuladung aus.

"Wir sind uns bewusst, dass intelligentes Wohnen in Europa nicht nur eine Option, sondern zunehmend auch eine Notwendigkeit ist. Immer mehr Verbraucher suchen nach Best-in-Class-Produkten für ein einfacheres und sichereres Zuhause und sind immer wieder fasziniert davon, wie innovative Lösungen ihre Lebensqualität im Alltag tatsächlich verbessern", erläutert Ansgar Wecks, Sales-Manager von EZVIZ Deutschland. "Für das Jahr 2021 haben wir uns vorgenommen, unser Produktportfolio weiter zu vervollständigen und das gesamte Kamerasortiment mit KI-Fähigkeit auszustatten."

Eingebaute KI-Algorithmen zur Personenerkennung, Farb-Nachtsicht, hohe Bildauflösung von bis zu 4 MP, hohe Effizienz der Videokompression unter H.265 - das sind nur einige der spannenden Technologien, die in den Produkten enthalten sind. Hier finden Sie weitere Informationen darüber, wie die neuen Produkte die Erwartungen der Anwender an branchenführende Smart-Home-Gadgets erfüllen:

- C8C Schwenk-/Neige-Kamera für den Außenbereich: Eine All-in-One-Kamera, die effektiv aufzeichnet, erkennt und abschreckt, wenn es um die Sicherheit von Immobilien geht. Die C8C wurde entwickelt, um die Herausforderungen der Außenüberwachung und des Schutzes zu meistern, und verfügt über leistungsstarke Funktionen wie Panoramaüberwachung, KI-gestützte Personenerkennung, Farb-Nachtsicht und ereignisgesteuerte aktive Verteidigung. - C6W Schwenk-/Neige-Kamera für den Innenbereich: Eine intelligente Kugel, deren elegantes Erscheinungsbild mit moderner Inneneinrichtung harmoniert und die gleichzeitig eine leistungsstarke Panoramaüberwachung bietet. Die C6W kann automatisch bis zu 4-fach heranzoomen, um Details zu erfassen, wenn Bewegungen erkannt werden. Um irrelevante Alarme herauszufiltern, kann die Auto-Zoom-Verfolgung auch auf "nur Personenverfolgung" eingestellt werden. - BC1 Akkubetriebenes Kamera-Kit: Ein bahnbrechendes Produkt, das für die einfache Platzierung an jedem Ort und zu jeder Zeit entwickelt wurde. Die BC1-Kamera mit Basisstation garantiert eine superlange Betriebsdauer mit einer einzigen Akkuladung. Zudem ist sie mit den Kerntechnologien von EZVIZ in den Bereichen Farb-Nachtsicht, Zwei-Wege-Audio, aktive Verteidigung und mehr ausgestattet. - C3W Pro Außenkamera mit Farb-Nachtsicht: Ein KI-gesteuertes Upgrade des Bestsellers C3W und die Erweiterung der beliebten C3-Outdoor-Serie von EZVIZ. Die C3W Pro ist mit zahlreichen Verbesserungen in den Bereichen Nachtüberwachung, Alarmgenauigkeit und Videoqualität ausgestattet. Sie bietet darüber hinaus nicht nur eine Personenerkennung, die durch einen integrierten KI-Algorithmus unterstützt wird, sondern auch eine Farb-Nachtsichtfunktion für farbige Bilder auch bei Dunkelheit. - C6CN Pro Schwenk-/Neige-Kamera für den Innenbereich: Unabdinglich, um die Sicherheit in Innenräumen auf jeder Ebene zu erhöhen. Sie verbessert die Alarmgenauigkeit mit fortschrittlicher KI und bietet durch Upgrades sowohl bei der Hardware als auch bei der Software unter allen Betriebsbedingungen eine höhere Bildschärfe: Sie ist mit einem Starlight-Objektiv für die Überwachung bei schlechten Lichtverhältnissen sowie mit True-WDR-Technologie zum besseren Ausgleich von Bildüberbelichtungen ausgestattet.

Die Produktverfügbarkeit kann je nach Region und Land variieren. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an eine lokale EZVIZ-Vertretung.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1427852/EZVIZ_new_generations_of_security_cameras.jpg