EZVIZ präsentiert die C8C, seine erste WLAN-Kamera mit Schwenk-/Neigefunktion für den Außenbereich, und liefert idealen Rundumschutz für Ihr Zuhause

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Die C8C vereint maximale Benutzerfreundlichkeit mit einer Vielzahl an innovativen Sicherheitsfunktionen für den Außenbereich, wie zum Beispiel einen 360° Rundumblick, KI-gestützte Personenerkennung, aktive Abschreckung und intelligente Nachtsicht in Farbe.

EZVIZ, ein globaler Innovator im Bereich Home Intelligence, hat sein Produktangebot mit seiner ersten Schwenk-Neige-Kamera für den Außenbereich, die C8C, erweitert. Die C8C wurde entwickelt, um die Herausforderungen der Außenüberwachung zu meistern und aktiv zum Schutz beizutragen. Die Kamera verfügt über leistungsstarke Funktionen wie Panoramaüberwachung, KI-gestützte Erkennung von menschlichen Körpern, Farbnachtsicht und ereignisgesteuerte aktive Abschreckung. Sie ist eine All-in-One-Kamera, die präzise Bewegung erkennt, detailgetreu aufzeichnet und sogar aktiv abschreckt, wenn es um die Sicherheit eines Gebäudes oder eines größeren Geländes geht.

Im kompakten und modernen Design passt die kugelförmige C8C in jede Wohnumgebung. Mit einem 360-Grad-Sichtfeld nimmt die Kamera problemlos Ansichten über große Außenbereiche auf. Bei vielen fixierten Überwachungskamera gehören tote Winkel im Außenbereich zum Alltag und sind nur durch die Installation von gleich mehreren Kameras auszuschließen. Dank der Schwenk- und Neigefunktion gilt das nicht für die C8C. Mit nur einer Kamera können auch große Bereiche ohne tote Winkel überwacht werden. Außerdem ist die Outdoor-Kamera mit einem Mikrofon mit Rauschunterdrückung ausgestattet. Benutzer können die C8C mit der EZVIZ-App auf ihrem Mobilgerät einfach steuern um schnell sehen und hören zu können, was vor sich geht. Die C8C verfügt außerdem über zwei externe Antennen für eine verbesserte WLAN-Verbindungen und ist zudem IP65-zertifiziert, um auch bei Wind, Regen oder Schnee eine stabile und hochwertige Qualität zu gewährleisten.

Um auch bei Nacht einen optimalen Schutz bei erstklassiger Videoqualität zu gewährleisten, verfügt die C8C über einen Vollfarb-Nachtsichtmodus mit professionellen optischen Linsen und zwei eingebauten Scheinwerfern. Durch die Ausleuchtung der Umgebung erzeugt die C8C auch bei Nacht Aufnahmen in Farbe. Diese zusätzliche Beleuchtung kann manuell über die EZVIZ-App eingeschaltet werden oder so konfiguriert werden, dass ein intelligenter Nachtsichtmodus automatisch die Beleuchtung bei erkannter Bewegung einschaltet.

Die Überwachung von allem, was im Freien passiert, ist eine komplexe Angelegenheit. EZVIZ hat nach Wegen gesucht, um falsche oder irrelevante Alarme zu reduzieren und ein aktives Verteidigungssystem bereitzustellen. Zu diesem Zweck hat EZVIZ einen innovativen KI-Algorithmus in die C8C-Kamera integriert, damit menschliche Körper der Form nach auf intelligente Weise erkennt und erfasst werden. Wenn Fremde das Grundstück unbefugt betreten, werden Warnungen an die Mobilgeräte der Benutzer gesendet und zur Abschreckung wird ein Blitzlicht vor Ort aktiviert.

"Wir glauben, dass die C8C ein Muss für viele Hausbesitzer werden wird, da sie mehrere Sicherheitsprobleme auf einmal löst und Funktionalitäten in einem großartigen Design vereint", sagt Lexie Zhang, Produktmanagerin der EZVIZ-Schwenk-/Neigekamerareihe für den Außenbereich. "Sie ist flexibel in der Installation und vielseitig in der Anwendung und die Schwenk-Neige-Funktion wird den Menschen eine ganz neue Erfahrung in der Außenüberwachung bieten."

Wie alle anderen EZVIZ-Produkte bietet auch die C8C eine einfache Steuerung, Live-Ansicht und Videowiedergabe über die kostenlose EZVIZ-App. Alle Videos werden in 1080p High-Definition aufgezeichnet und effizient mit dem H.265-Standard komprimiert. Anwender können die Aufnahmen entweder auf der lokalen Micro-SD-Karte der Kamera speichern oder den EZVIZ CloudPlay-Dienst für die Cloud-Speicherung abonnieren, der jetzt eine kostenlose Testversion für bis zu 30 Tage bietet.

