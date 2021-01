Das Kosmetikstudio für jedes Bedürfnis

Oehler Web

Noble Nails befindet sich im Herzen von Zug und bietet alle nur erdenklichen Beauty-Leistungen zentral in einem Studio: Nägeln, Hand- & Fusspflege und Haarentfernung bis hin zum Permanent Make Up. Und das alles 100% Corona-Konform!

(Zug) Noble Nails bietet schon seit 2007 zahllosen Kundinnen – und Kunden – einen erstklassigen Service, wie es nur die Profis können. Gelegen im Herzen vom schönen Schweizer Zug ist Noble Nails eine wahre Wellness-Oase. Hier finden Ästhetik-Bewusste eine ersehnte Erholung und Pause vom Alltagsstress und können einfach mal die Seele baumeln lassen. Einfach mal entspannen, während sich die Kosmetik-Experten um alle erdenklichen Beauty-Bedürfnisse kümmern.

Das Rezept für deinen besten Look: Erfahrung.

Ganz egal ob es um die Hand- & Fusspflege oder Gesichts- & Körperpflege geht, die perfekten Fingernägel, professionelle Haarentfernung oder erstklassiges Permanent Make Up:

Bei Noble Nails kann man dir helfen.

100% Corona-Konform

Es ist auch die Erfahrung des Noble Nails Teams, die dieses Kosmetikstudio durch die Pandemie-Krise bringen wird. Ein solides Verständnis von Beauty Prinzipien und den Essenzen eines guten Services erlaubt es Noble Nails, ihre Dienstleistungen optimal auf neue Anforderungen anzupassen. Auf diese Weise muss niemand unter mangelnder Beauty-Pflege leiden, was man in diesen Zeiten zusätzlich nun gar nicht gebrauchen kann.

Bei Noble Nails findest du sichere Zuflucht, ohne dir Angst um deine Gesundheit machen zu müssen!

Leitung aus erster Hand

Schon seit der Gründung im Oktober 2007 ist Inhaberin und Leiterin Hülya Cantekin selbst mit dabei und macht guten Gebrauch ihrer Fähigkeiten. Sie ist nicht nur OPI zertifizierte Nail Designerin und diplomierte Permanent Make Up Artist, sondern verfügt auch über eine warme Persönlichkeit und die Erfahrung einer erfolgreichen Beauty-Karriere. Sie weiß also nicht nur, wie sie dir zum perfekten Look verhilft sondern auch, wie du dich währenddessen entspannen und wohlfühlen kannst.

Adresse:

Noble Nails Kosmetikstudio & Beauty House

Zeughaus-Gasse 7a CH-6300 Zug