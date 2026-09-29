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Geschenke-Highlight für kleine Entdecker*innen: woom WOW limitierte X-Mas-Edition mit Stapelstein®-Bundle

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Wien (ots)

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit bringt woom Kinderaugen zum Leuchten und präsentiert das woom WOW Laufrad im ikonischen woom red als limitierte X-Mas Edition. Das besondere Extra unter dem Christbaum: Jedes woom WOW kommt im exklusiven Bundle mit drei Stapelstein® Original Minis.

Diese Kombination vereint zwei absolute Favoriten aus dem Kinderzimmer und sorgt für doppelten Spiel- und Bewegungsspaß. Beide Marken fördern die Freude an der Bewegung, denn frühe Mobilität legt den Grundstein für eine gesunde kindliche Entwicklung und lebenslanges Selbstvertrauen. Während das innovative woom WOW kleinen Entdecker*innen den idealen Einstieg auf zwei Rädern ermöglicht, fördern die farbenfrohen Stapelstein® Original Minis kreatives Freispiel, Balance und Koordination – die perfekte Ergänzung für den ersten kleinen Fahrparcours, ob drinnen im Wohnzimmer oder draußen an der frischen Luft.

Die drei enthaltenen Stapelstein-Elemente sind in dieser Zusammenstellung exklusiv nur in diesem Bundle erhältlich. Ein besonderes Highlight ist der grüne Stapelstein: Seine gelben und roten Farbsprenkel greifen die rote Rahmenfarbe der woom WOW limitierte X-Mas Edition sowie das Gelb der Farbkappen perfekt auf und wurden speziell in einer Co-Kreation entwickelt.

„woom red ist ein zeitloser Klassiker und unsere charakteristische Markenfarbe“, sagt Jen Holloway, Farbexpertin bei woom. „Das woom WOW in dieser Farbe bringt pure Freude unter den Weihnachtsbaum. Es ist die perfekte Verbindung aus den Anfängen unserer Marke mit den ersten großen Abenteuern auf zwei Rädern.“

Die woom WOW X-Mas Edition ist ab sofort und nur für kurze Zeit im woom Online-Shop sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich, nur solange der Vorrat reicht.

woom WOW – die Top 5 USPs:

Selbst-balancierendes Wobbeln: Das sanfte Hin- und Herwippen unterstützt Kinder ab neun Monaten dabei, die Balance zwischen Stabilität und Mobilität zu finden. Gleichzeitig macht es die Allerkleinsten zu mutigen Entdecker*innen mit großem Selbstvertrauen.

Das sanfte Hin- und Herwippen unterstützt Kinder ab neun Monaten dabei, die Balance zwischen Stabilität und Mobilität zu finden. Gleichzeitig macht es die Allerkleinsten zu mutigen Entdecker*innen mit großem Selbstvertrauen. Selbstzentrierender Lenker: Der Lenker schwingt automatisch wieder in die Ausgangsposition zurück. Das erleichtert den Einstieg ins Gleichgewichtstraining, da sich Kinder zuerst aufs Balancieren und Spurhalten konzentrieren können.

Der Lenker schwingt automatisch wieder in die Ausgangsposition zurück. Das erleichtert den Einstieg ins Gleichgewichtstraining, da sich Kinder zuerst aufs Balancieren und Spurhalten konzentrieren können. Handliche Tragefunktion: Mit nur einem Klick kann der Lenker umgeklappt und das Rad so ganz leicht getragen und verstaut werden. Das intelligente Design ermöglicht es Eltern, die Hände frei zu haben, um beispielsweise einen Kinderwagen zu schieben.

Mit nur einem Klick kann der Lenker umgeklappt und das Rad so ganz leicht getragen und verstaut werden. Das intelligente Design ermöglicht es Eltern, die Hände frei zu haben, um beispielsweise einen Kinderwagen zu schieben. WOW-Erlebnis schon beim Auspacken: Das woom WOW kommt komplett vormontiert, begleitet von der Plüschfigur Buddy, inklusive Ideen für Aktivitäten und Zubehör für kleine Abenteuer, um Eltern zu inspirieren und Kinder spielerisch zu begleiten.

Das woom WOW kommt komplett vormontiert, begleitet von der Plüschfigur Buddy, inklusive Ideen für Aktivitäten und Zubehör für kleine Abenteuer, um Eltern zu inspirieren und Kinder spielerisch zu begleiten. Kleinkindgerechtes Premium-Design: Entwickelt für kleine Hände und Füße, mit tiefem Rahmen, langem Sattel, geräuschlosen Reifen und 100 % kindgerechten Materialien. Hergestellt aus bis zu 98 % recyceltem Composite-Material (Lenker, Vorder- und Hinterradgabel), schadstoffgeprüft, langlebig und „Made in Europe“.

Produktspecs woom WOW:

Altersempfehlung: 9 Monate bis 3 Jahre

Größenempfehlung: 70 bis 100 cm Körpergröße

Gewicht: 2,7 kg

Abmessungen: 59 × 32 × 40 cm

Materialien: Aluminium, Omnix, EPP, Silikon und EVA

Farben: soft sprout, pop peach und dreamy sky

Limitierte X-Mas Edition: woom WOW in woom red mit drei Stapelstein® Original Minis, UVP: 199 Ꞓ

Über woom

woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern – bis in die USA, den Mittleren Osten und China – radeln Kids und Teens auf woom bikes

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